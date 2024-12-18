ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Российские военные освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ
Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него - в западной части ДНР.
Ранее телеграм-каналы сообщали, что Российская Армия заняла Макаровку на Велико-Новоселовском направлении, а также Константинопольское и Успеновку под Курахово.
Накануне Министерство обороны России также подтвердило взятие под контроль одного из ключевых населенных пунктов по пути ВС РФ на Курахово - Анновку.
Российские силы продолжают сжимать Кураховский котел. Это признает аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово. Часть солдат ВСУ там сдалась в плен, остальные были ликвидированы.
Рогов добавил, что примерно та же участь ждет ВСУ и в "кармане" у Курахово: украинские силы утратили шанс выйти оттуда без потерь.
10:23К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов