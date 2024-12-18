ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово - 18.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово
ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово - 18.12.2024 Украина.ру
ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово
Российские военные освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ
2024-12-18T12:40
2024-12-18T12:40
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
освобождение
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Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него - в западной части ДНР.Ранее телеграм-каналы сообщали, что Российская Армия заняла Макаровку на Велико-Новоселовском направлении, а также Константинопольское и Успеновку под Курахово.Накануне Министерство обороны России также подтвердило взятие под контроль одного из ключевых населенных пунктов по пути ВС РФ на Курахово - Анновку.Российские силы продолжают сжимать Кураховский котел. Это признает аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово. Часть солдат ВСУ там сдалась в плен, остальные были ликвидированы.Рогов добавил, что примерно та же участь ждет ВСУ и в "кармане" у Курахово: украинские силы утратили шанс выйти оттуда без потерь.Еще по теме: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ.
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курахово
россия
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, освобождение
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, освобождение

ВС РФ освободили два населенных пункта на подходе к Курахово

12:40 18.12.2024
 
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Российские военные освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны РФ
Старые Терны находятся на Покровском направлении в восьми километрах от Курахово. Трудовое также расположено недалеко от него - в западной части ДНР.
Ранее телеграм-каналы сообщали, что Российская Армия заняла Макаровку на Велико-Новоселовском направлении, а также Константинопольское и Успеновку под Курахово.
Накануне Министерство обороны России также подтвердило взятие под контроль одного из ключевых населенных пунктов по пути ВС РФ на Курахово - Анновку.
Российские силы продолжают сжимать Кураховский котел. Это признает аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины.
В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово. Часть солдат ВСУ там сдалась в плен, остальные были ликвидированы.
Рогов добавил, что примерно та же участь ждет ВСУ и в "кармане" у Курахово: украинские силы утратили шанс выйти оттуда без потерь.
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
10:23
К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Еще по теме: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ.
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украиныосвобождение
 
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