Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко - 18.12.2024 Украина.ру
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Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко
Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко - 18.12.2024 Украина.ру
Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 18.12.2024
2024-12-18T14:08
2024-12-18T14:08
видео
россия
украина
сирия
ростислав ищенко
владимир путин
ес
нато
сво
военная помощь
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:09 – О мирном варианте решения украинского конфликта; 03:48 – О преемнике Путина; 05:32 – О судьбе баз в Сирии; 13:26 – О замороженных активах РФ; 19:01 – Уничтожение и раздел: о судьбе Украины; 26:57 – О передаче подводных лодок и угрозе для США; 34:41 – О развитии украинского конфликта; 42:50 – О реальном сценарии победы; 54:15 – Нужна ли идеология? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, сирия, ростислав ищенко, владимир путин, ес, нато, сво, военная помощь, военная техника, базы, бпла, кндр, антироссийские санкции, белоруссия, иран, идеология, видео
Видео, Россия, Украина, Сирия, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, ЕС, НАТО, СВО, военная помощь, военная техника, базы, БПЛА, КНДР, антироссийские санкции, Белоруссия, Иран, идеология

Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко

14:08 18.12.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:09 – О мирном варианте решения украинского конфликта;
03:48 – О преемнике Путина;
05:32 – О судьбе баз в Сирии;
13:26 – О замороженных активах РФ;
19:01 – Уничтожение и раздел: о судьбе Украины;
26:57 – О передаче подводных лодок и угрозе для США;
34:41 – О развитии украинского конфликта;
42:50 – О реальном сценарии победы;
54:15 – Нужна ли идеология?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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