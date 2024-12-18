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Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко

Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко - 18.12.2024 Украина.ру

Где будут стоять войска: о максимальной ставке в ядерном конфликте и фиксировании победы - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 18.12.2024

2024-12-18T14:08

2024-12-18T14:08

2024-12-18T14:08

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сирия

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:09 – О мирном варианте решения украинского конфликта; 03:48 – О преемнике Путина; 05:32 – О судьбе баз в Сирии; 13:26 – О замороженных активах РФ; 19:01 – Уничтожение и раздел: о судьбе Украины; 26:57 – О передаче подводных лодок и угрозе для США; 34:41 – О развитии украинского конфликта; 42:50 – О реальном сценарии победы; 54:15 – Нужна ли идеология? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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