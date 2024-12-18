Захарова считает необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине
11:54 18.12.2024 (обновлено: 12:05 18.12.2024)
Москва высоко ценит мирные усилия Минска по Украине. Об этом заявила на брифинге 18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", - сказала Захарова.
По ее словам, учет белорусских интересов в области безопасности относится к приоритетам России.
На днях замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.
В ответ украинский МИД в своем телеграм-канале выразил удивление и грубо отметил, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".
Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там прошло несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года.
Подробнее - в материале Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД на сайте Украина.ру.