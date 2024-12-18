Захарова считает необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине - 18.12.2024 Украина.ру
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Захарова считает необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине
Захарова считает необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине - 18.12.2024 Украина.ру
Захарова считает необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине
Москва высоко ценит мирные усилия Минска по Украине. Об этом заявила на брифинге 18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-12-18T11:54
2024-12-18T12:05
новости
белоруссия
украина
минск
мид
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"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", - сказала Захарова.По ее словам, учет белорусских интересов в области безопасности относится к приоритетам России.На днях замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.В ответ украинский МИД в своем телеграм-канале выразил удивление и грубо отметил, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там прошло несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года.Подробнее - в материале Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, украина, минск, мид
Новости, Белоруссия, Украина, Минск, МИД

Захарова считает необходимым подключение Белоруссии к возможным переговорам по Украине

11:54 18.12.2024 (обновлено: 12:05 18.12.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Москва высоко ценит мирные усилия Минска по Украине. Об этом заявила на брифинге 18 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Мы высоко ценим и поддерживаем мирные усилия Минска и считаем важным и необходимым подключение нашего ближайшего союзника к возможным переговорам, переговорным процессам вокруг Украины, которые будут проходить с участием России", - сказала Захарова.
По ее словам, учет белорусских интересов в области безопасности относится к приоритетам России.
На днях замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика претендует на место за столом переговоров по украинскому конфликту, рассчитывает получить гарантии своей безопасности.
В ответ украинский МИД в своем телеграм-канале выразил удивление и грубо отметил, что белорусские чиновники могут претендовать на привлечение "к международно-правовой ответственности за преступление агрессии против Украины".
Минск неоднократно заявлял, что украинский конфликт надо завершать за столом переговоров, и в качестве площадки предлагал Белоруссию. Там прошло несколько раундов встреч российской и украинской сторон весной 2022 года.
Подробнее - в материале Белоруссия хочет получить гарантии безопасности на переговорах по Украине - МИД на сайте Украина.ру.
 
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