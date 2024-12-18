https://ukraina.ru/20241218/1059720675.html

"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области

"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области - 18.12.2024 Украина.ру

"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области

По fpv-дронам в Курской области у противника сейчас такая же ситуация, как и летом. В целом, воздушное присутствие ВСУ там сохраняется на высоком уровне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-18T04:30

2024-12-18T04:30

2024-12-18T04:30

новости

курская область

россия

всу

дроны

бпла

окружение

наступление

сво

плен

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Недавно в репортаже "Первого канала" говорилось, что сейчас в Курской области у ВСУ очень немного разведывательных БПЛА, поэтому российские войска могут более активно сближаться с противником.По мнению эксперта, такое заблуждение характерно не только для журналистов, но и для некоторых командиров выше среднего звена. По оценкам российских фронтовиков, по fpv-дронам у противника там такая же ситуация, как и летом, сказал он. Может быть, где-то работе беспилотников мешает погода. Но в целом воздушное присутствие украинцев в Курской области сохраняется на высоком уровне, уточнил эксперт.Трудно сказать, с какой стороны ВС РФ будут стирать это украинское "пятно" в Курской области. Изначально предполагалось, что это будет окружение, когда ВСУ отрежут от выхода на российско-украинскую границу, а все, кто не успеют выскочить, останутся в курской земле, указал медиаконсультант."Пока же ВСУ категорически не желают сдаваться. В плен попадают мало людей. Они даже на чужой территории бьются до смерти. Там же много упоротых нацистов, которые предпочитают погибнуть, чем сдаться на милость русским", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241217/1059718594.html

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новости, курская область, россия, всу, дроны, бпла, окружение, наступление, сво, плен, потери всу