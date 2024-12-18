"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области - 18.12.2024 Украина.ру
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"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области
"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области - 18.12.2024 Украина.ру
"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области
По fpv-дронам в Курской области у противника сейчас такая же ситуация, как и летом. В целом, воздушное присутствие ВСУ там сохраняется на высоком уровне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-12-18T04:30
2024-12-18T04:30
новости
курская область
россия
всу
дроны
бпла
окружение
наступление
сво
плен
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Недавно в репортаже "Первого канала" говорилось, что сейчас в Курской области у ВСУ очень немного разведывательных БПЛА, поэтому российские войска могут более активно сближаться с противником.По мнению эксперта, такое заблуждение характерно не только для журналистов, но и для некоторых командиров выше среднего звена. По оценкам российских фронтовиков, по fpv-дронам у противника там такая же ситуация, как и летом, сказал он. Может быть, где-то работе беспилотников мешает погода. Но в целом воздушное присутствие украинцев в Курской области сохраняется на высоком уровне, уточнил эксперт.Трудно сказать, с какой стороны ВС РФ будут стирать это украинское "пятно" в Курской области. Изначально предполагалось, что это будет окружение, когда ВСУ отрежут от выхода на российско-украинскую границу, а все, кто не успеют выскочить, останутся в курской земле, указал медиаконсультант."Пока же ВСУ категорически не желают сдаваться. В плен попадают мало людей. Они даже на чужой территории бьются до смерти. Там же много упоротых нацистов, которые предпочитают погибнуть, чем сдаться на милость русским", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.О том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, всу, дроны, бпла, окружение, наступление, сво, плен, потери всу
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, дроны, БПЛА, окружение, наступление, СВО, плен, потери ВСУ

"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области

04:30 18.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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По fpv-дронам в Курской области у противника сейчас такая же ситуация, как и летом. В целом, воздушное присутствие ВСУ там сохраняется на высоком уровне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Недавно в репортаже "Первого канала" говорилось, что сейчас в Курской области у ВСУ очень немного разведывательных БПЛА, поэтому российские войска могут более активно сближаться с противником.
По мнению эксперта, такое заблуждение характерно не только для журналистов, но и для некоторых командиров выше среднего звена.
"С чего они взяли, что у ВСУ там нет БПЛА? Киевский режим там недавно развернул "Бригаду Мадьяра", которая пухнет как не в себя и разрастается до дивизии. Она пополняется и личным составом, и техникой", — отметил Зимовский.
По оценкам российских фронтовиков, по fpv-дронам у противника там такая же ситуация, как и летом, сказал он. Может быть, где-то работе беспилотников мешает погода. Но в целом воздушное присутствие украинцев в Курской области сохраняется на высоком уровне, уточнил эксперт.
Трудно сказать, с какой стороны ВС РФ будут стирать это украинское "пятно" в Курской области. Изначально предполагалось, что это будет окружение, когда ВСУ отрежут от выхода на российско-украинскую границу, а все, кто не успеют выскочить, останутся в курской земле, указал медиаконсультант.
"Пока же ВСУ категорически не желают сдаваться. В плен попадают мало людей. Они даже на чужой территории бьются до смерти. Там же много упоротых нацистов, которые предпочитают погибнуть, чем сдаться на милость русским", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
О том, как бывшие солдаты ВСУ воюют в рядах российской армии — в материале Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона читайте на сайте Украина.ру.
Ринат Ахметов
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НовостиКурская областьРоссияВСУдроныБПЛАокружениенаступлениеСВОпленпотери ВСУ
 
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