"Бригада Мадьяра" пухнет как не в себя: эксперт рассказал о воздушном присутствии ВСУ в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
По fpv-дронам в Курской области у противника сейчас такая же ситуация, как и летом. В целом, воздушное присутствие ВСУ там сохраняется на высоком уровне. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Недавно в репортаже "Первого канала" говорилось, что сейчас в Курской области у ВСУ очень немного разведывательных БПЛА, поэтому российские войска могут более активно сближаться с противником.
По мнению эксперта, такое заблуждение характерно не только для журналистов, но и для некоторых командиров выше среднего звена.
"С чего они взяли, что у ВСУ там нет БПЛА? Киевский режим там недавно развернул "Бригаду Мадьяра", которая пухнет как не в себя и разрастается до дивизии. Она пополняется и личным составом, и техникой", — отметил Зимовский.
По оценкам российских фронтовиков, по fpv-дронам у противника там такая же ситуация, как и летом, сказал он. Может быть, где-то работе беспилотников мешает погода. Но в целом воздушное присутствие украинцев в Курской области сохраняется на высоком уровне, уточнил эксперт.
Трудно сказать, с какой стороны ВС РФ будут стирать это украинское "пятно" в Курской области. Изначально предполагалось, что это будет окружение, когда ВСУ отрежут от выхода на российско-украинскую границу, а все, кто не успеют выскочить, останутся в курской земле, указал медиаконсультант.
"Пока же ВСУ категорически не желают сдаваться. В плен попадают мало людей. Они даже на чужой территории бьются до смерти. Там же много упоротых нацистов, которые предпочитают погибнуть, чем сдаться на милость русским", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа на сайте Украина.ру.
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