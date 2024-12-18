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Китайский студент попался на посылках с военным имуществом

Китайский студент попался на посылках с военным имуществом - 18.12.2024 Украина.ру

Китайский студент попался на посылках с военным имуществом

Студент из КНР отправлял из Москвы на родину посылки с вещами военного назначения. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

2024-12-18T12:38

2024-12-18T12:38

2024-12-18T12:38

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Задержанный 27-летнй гражданин КНР учится в московском вузе на факультете авиастроения и живет в общежитии. Российские правоохранители обнаружили у него более ста предметов военного назначения советского и российского производства."Иностранный студент, которого задержали сотрудники Центральной почтовой таможни, утверждал, что военное обмундирование, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4 и даже конструкции, напоминающие противотанковый гранатомёт, купил на интернет-площадках", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в отношении китайского гражданина возбуждено два уголовных дела. В частности, указана статья, предусматривающая ответственность за контрабанду военной техники. Студент находится под подпиской о невыезде.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря

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новости, китай, москва, студенты, сво, почта, контрабанда, криминал, кнр (китай)