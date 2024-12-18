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Китайский студент попался на посылках с военным имуществом
Китайский студент попался на посылках с военным имуществом - 18.12.2024 Украина.ру
Китайский студент попался на посылках с военным имуществом
Студент из КНР отправлял из Москвы на родину посылки с вещами военного назначения. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
2024-12-18T12:38
2024-12-18T12:38
2024-12-18T12:38
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контрабанда
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кнр (китай)
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Задержанный 27-летнй гражданин КНР учится в московском вузе на факультете авиастроения и живет в общежитии. Российские правоохранители обнаружили у него более ста предметов военного назначения советского и российского производства."Иностранный студент, которого задержали сотрудники Центральной почтовой таможни, утверждал, что военное обмундирование, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4 и даже конструкции, напоминающие противотанковый гранатомёт, купил на интернет-площадках", - сказано в публикации.Там также отмечено, что в отношении китайского гражданина возбуждено два уголовных дела. В частности, указана статья, предусматривающая ответственность за контрабанду военной техники. Студент находится под подпиской о невыезде.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, москва, студенты, сво, почта, контрабанда, криминал, кнр (китай)
Новости, Китай, Москва, студенты, СВО, почта, контрабанда, криминал, КНР (Китай)
Китайский студент попался на посылках с военным имуществом
Студент из КНР отправлял из Москвы на родину посылки с вещами военного назначения. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Задержанный 27-летнй гражданин КНР учится в московском вузе на факультете авиастроения и живет в общежитии. Российские правоохранители обнаружили у него более ста предметов военного назначения советского и российского производства.
"Иностранный студент, которого задержали сотрудники Центральной почтовой таможни, утверждал, что военное обмундирование, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4 и даже конструкции, напоминающие противотанковый гранатомёт, купил на интернет-площадках", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что в отношении китайского гражданина возбуждено два уголовных дела. В частности, указана статья, предусматривающая ответственность за контрабанду военной техники. Студент находится под подпиской о невыезде.