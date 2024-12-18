https://ukraina.ru/20241218/1059746163.html

Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря

Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря - 18.12.2024 Украина.ру

Ответственность за смерть Кириллова, надвигающаяся катастрофа. Главное на Украине на утро 18 декабря

Спецслужбы Украины взяли на себя ответственность за убийство Кириллова, США открестились от причастности к теракту. Российские военные уничтожают противника и технику. Дубинский уверен, что Киев отвлекает общественное внимание от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь

2024-12-18T09:00

2024-12-18T09:00

2024-12-18T09:14

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Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за теракт в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты(РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщила газета New York Times.Пожелавший остаться неизвестным чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) признал, что Украина ответственна за преступление, добавив, что СБУ считала Кириллова "законной целью".Издание получило от СБУ видеозапись, на которой два человека покидают здание "за мгновение до взрыва". Как утверждает газета, место и время видеозаписи совпадает с местом и временем теракта, на кадрах также якобы заметен самокат.Накануне на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Агентство Рейтер со ссылкой на источник уже писало, что СБУ провела операцию, в результате которой был убит российский генерал Игорь Кириллов.В свою очередь США открестились от участия в теракте. Официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не имеют к нему отношения."Могу вам сказать, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя убийство Кириллова.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер также заверил, что США не содействовали в подготовке взрыва.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала смехотворным заявление Вашингтона о непричастности к убийству Кириллова."Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие. Доказательство налицо - Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что убийство Кириллова стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева.Захарова напомнила, что Кириллов был два с половиной года назад внесен в базу украинского сайта "Миротворец", где находились и многие другие жертвы киевского режима."Мы бьем об этом в набат уже который год. Но сателлиты Америки молчат. А сайт "Миротворец" поддерживается США. Как в свое время сайты террористов, орудовавших на Северном Кавказе, располагались в Северной Европе", - подчеркнула Захарова.Успехи ВС РФВ ночь на среду в Киевской, Днепропетровской, Черниговской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал звучит в Харьковской и Полтавской областях.Украинские СМИ информируют о взрыве в Киеве, который произошел до объявления тревоги, у жителей украинской столицы наблюдаются перебои со светом и водой, также есть скачки напряжения.Также пишут о взрывах в Черкассах, Павлограде и подконтрольном ВСУ ХерсонеНазначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров пожаловался, что за минувшие сутки в подконтрольной ВСУ части региона прозвучало не менее 300 взрывов. Поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области."Светловодск, прилет в склад. Кременчуг, прилет в склад. Бронетехника... (в - ред.) аэродром в Староконстантинове тоже прилетело", - заявил Лебедев.Также удары были нанесены в пригороды Киева, Обухова в Киевской области."Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода – прилетало. Пока считаем, что в Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем", - заявил подпольщик.Кроме того, ВС РФ ударили в пригороде Сум, предварительно, по месту дислокации ВСУ."Прилет" также зафиксировали в пригороде Павлограда Днепропетровской области, была большая детонация.Помимо прочего, удар нанесли в пригороде Харькова, предварительно, по месту, где стояла военная техника.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска зачистили "котел", в который попали подразделения группировки ВСУ южнее Курахово в ДНР."Южнокураховский котел" зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать", - сказал Рогов.При этом, по его словам, те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы.Он заверил, что ВС РФ освободили около 90 процентов территории Курахово."Остальные 10 процентов находятся за противником. В городе продолжаются бои", - сказал Рогов.По его словам, подразделения ВСУ сосредоточились в промзоне в западной и северо-западной части города.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, указал, что российские войска улучшили тактическое положение на севере и юге от населенного пункта Лозовая в Харьковской области.Марочко добавил, что на данный момент огневой мешок частично сформирован, а огневой контроль над территорией противника с каждым днем увеличивается.Также он информировал, что российские силы уничтожили группу, предположительно, иностранных наемников западнее реки Оскол в районе населенного пункта Двуречная в Харьковской области."В ходе боевой работы ВС РФ на западном берегу реки Оскол южнее населенного пункта Двуречная была выявлена и уничтожена передовая позиция вооруженных формирований Украины. После детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов, удостоверяющих личность и жетонов, по которым можно определить принадлежность к определенному подразделению", - сообщил Марочко.Эксперт уточнил, что данные факты обычно указывают на принадлежность уничтоженных военнослужащих к иностранным наемникам либо спецподразделениям ВСУ, в которых есть иностранцы.Операция по отвлечению внимания от катастрофыДепутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, считает, что на Украине происходит глобальная операция по отвлечению общественного внимания от надвигающейся катастрофы и масштабных потерь, в том числе территориальных."Абсолютно очевидно, что удары (ракетами ATACMS) по Таганрогу или пиар-атаки по Грозному нужны не для стратегических достижений в войне, а исключительно для "видосиков потужности (мощности – ред.)", с помощью которых… отвлекают нас от проигранной войны… Происходит глобальная операция отвлечения внимания от масштабных людских и территориальных потерь, от того, что (Владимир) Зеленский с (главой офиса президента Андреем) Ермаком сдают Донбасс... От отказа пойти на перемирие в интересах Байдена и лоббистов ВПК, доосваивающих последние бюджеты на Украине", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.Он добавил, что на Украине отвлекают общественное внимание от надвигающейся катастрофы, которой не избежать.По словам Дубинского, глава СБУ Василий Малюк делает все, чтобы угодить руководству страны в якобы поимке преступников и врагов.ВСУ катастрофически не хватает людей и оснащения. А западные "партнеры" Киева могут прекратить помощь. Так, New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона пишет, что администрация президента США Джо Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на поставки оружия и другой военной помощи Украине.Также издание отмечало, что ряд американских конгрессменов, состоящих в республиканской партии США и ранее активно выступавших за помощь Украине, изменили свою позицию после победы на выборах президента страны Дональда Трампа."За несколько недель после победы Трампа на выборах, некоторые из самых ярых республиканских сторонников финансирования войны на Украине заметно изменили свой тон, чтобы соответствовать его (позиции - ред.)... Они заявили, что в интересах Киева и Вашингтона - закончить войну, а не продолжать выписывать чеки, которые могут ее продлить", - говорится в публикации.Издание называет эти изменения значительными, указывая, что на данный момент республиканцы проявляют "все меньше энтузиазма" по поводу финансирования поставок вооружений Украине. В частности, один из республиканских конгрессменов Тодд Янг, ранее активно поддерживающих помощь Украине, заявил, что видит смысл в том, чтобы дать Трампу договориться о "позитивном решении".Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров чуть ли не за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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