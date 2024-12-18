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Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"
Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат" - 18.12.2024 Украина.ру
Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"
Франция вмешивается во внутренние дела государств на постсоветском пространстве, поддерживает деструктивные процессы. Об этом в интервью ВГТРК и РИА "Новости" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
2024-12-18T12:26
2024-12-18T12:26
2024-12-18T12:26
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новости, грузия, армения, франция, ильхам алиев, эммануэль макрон, никол пашинян, одкб, ес, восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший ссср, геополитика, международные отношения, международная политика, акции протеста, внешняя политика, евроинтеграция
Новости, Грузия, Армения, Франция, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, ОДКБ, ЕС, Восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший СССР, геополитика, международные отношения, Международная политика, акции протеста, внешняя политика, евроинтеграция
Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"
Франция вмешивается во внутренние дела государств на постсоветском пространстве, поддерживает деструктивные процессы. Об этом в интервью ВГТРК и РИА "Новости" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.