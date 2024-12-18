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Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"

Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат" - 18.12.2024 Украина.ру

Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"

Франция вмешивается во внутренние дела государств на постсоветском пространстве, поддерживает деструктивные процессы. Об этом в интервью ВГТРК и РИА "Новости" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

2024-12-18T12:26

2024-12-18T12:26

2024-12-18T12:26

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Азербайджанский лидер отметил негативное влияние Запада на события в Армении и Грузии. Алиев отметил, что Ереван лишь ждёт отмашки из США для окончательного разрыва с ОДКБ, а французский президент Эммануэль Макрон лично вмешивается в политический процесс Грузии.По мнению Алиева, роль официального Парижа в массовых беспорядках на улицах Тбилиси очевидны.Грузинская оппозиция с октября устраивает массовые беспорядки в Тбилиси, отказываясь признать итоги состоявшихся в октябре парламентских выборов. Евросоюз поддержал грузинскую оппозицию, потребовал перевыборов в парламент и применил к Грузии санкции.Армения с 2024 года игнорирует мероприятия ОДКБ. В начале года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что "точка невозврата" Ереваном пройдена и Армения вряд ли вернётся в организацию. При этом Армения увеличила закупки вооружений во Франции.Армения и Грузия участвуют в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была принята на Пражском саммите в мае 2009 года, в ней изначально принимали участие Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Зурабишвили вынесут вместе с креслом или будет гражданская война. Два сценария для Грузии

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новости, грузия, армения, франция, ильхам алиев, эммануэль макрон, никол пашинян, одкб, ес, восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший ссср, геополитика, международные отношения, международная политика, акции протеста, внешняя политика, евроинтеграция