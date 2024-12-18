Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат" - 18.12.2024 Украина.ру
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Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"
Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат" - 18.12.2024 Украина.ру
Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"
Франция вмешивается во внутренние дела государств на постсоветском пространстве, поддерживает деструктивные процессы. Об этом в интервью ВГТРК и РИА "Новости" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
2024-12-18T12:26
2024-12-18T12:26
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Азербайджанский лидер отметил негативное влияние Запада на события в Армении и Грузии. Алиев отметил, что Ереван лишь ждёт отмашки из США для окончательного разрыва с ОДКБ, а французский президент Эммануэль Макрон лично вмешивается в политический процесс Грузии.По мнению Алиева, роль официального Парижа в массовых беспорядках на улицах Тбилиси очевидны.Грузинская оппозиция с октября устраивает массовые беспорядки в Тбилиси, отказываясь признать итоги состоявшихся в октябре парламентских выборов. Евросоюз поддержал грузинскую оппозицию, потребовал перевыборов в парламент и применил к Грузии санкции.Армения с 2024 года игнорирует мероприятия ОДКБ. В начале года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что "точка невозврата" Ереваном пройдена и Армения вряд ли вернётся в организацию. При этом Армения увеличила закупки вооружений во Франции.Армения и Грузия участвуют в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была принята на Пражском саммите в мае 2009 года, в ней изначально принимали участие Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Зурабишвили вынесут вместе с креслом или будет гражданская война. Два сценария для Грузии
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новости, грузия, армения, франция, ильхам алиев, эммануэль макрон, никол пашинян, одкб, ес, восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший ссср, геополитика, международные отношения, международная политика, акции протеста, внешняя политика, евроинтеграция
Новости, Грузия, Армения, Франция, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, ОДКБ, ЕС, Восточное партнерство, постсоветское пространство, бывший СССР, геополитика, международные отношения, Международная политика, акции протеста, внешняя политика, евроинтеграция

Алиев увидел, как в Грузии "уши Макрона торчат"

12:26 18.12.2024
 
Макрон
Макрон
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Франция вмешивается во внутренние дела государств на постсоветском пространстве, поддерживает деструктивные процессы. Об этом в интервью ВГТРК и РИА "Новости" заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Азербайджанский лидер отметил негативное влияние Запада на события в Армении и Грузии. Алиев отметил, что Ереван лишь ждёт отмашки из США для окончательного разрыва с ОДКБ, а французский президент Эммануэль Макрон лично вмешивается в политический процесс Грузии.
По мнению Алиева, роль официального Парижа в массовых беспорядках на улицах Тбилиси очевидны.
"Хорошо, что сейчас ситуация уже идет в сторону стабильности. И опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть", - сказал Алиев.
Грузинская оппозиция с октября устраивает массовые беспорядки в Тбилиси, отказываясь признать итоги состоявшихся в октябре парламентских выборов. Евросоюз поддержал грузинскую оппозицию, потребовал перевыборов в парламент и применил к Грузии санкции.
Армения с 2024 года игнорирует мероприятия ОДКБ. В начале года премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что "точка невозврата" Ереваном пройдена и Армения вряд ли вернётся в организацию. При этом Армения увеличила закупки вооружений во Франции.
Армения и Грузия участвуют в программе Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнёрство". Программа была принята на Пражском саммите в мае 2009 года, в ней изначально принимали участие Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации Зурабишвили вынесут вместе с креслом или будет гражданская война. Два сценария для Грузии
 
НовостиГрузияАрменияФранцияИльхам АлиевЭммануэль МакронНикол ПашинянОДКБЕСВосточное партнерствопостсоветское пространствобывший СССРгеополитикамеждународные отношенияМеждународная политикаакции протеставнешняя политикаевроинтеграция
 
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