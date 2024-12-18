https://ukraina.ru/20241218/1059728792.html

Что такое окончательное решение украинского вопроса? На Украине вспомнили о скором будущем

Что такое окончательное решение украинского вопроса? На Украине вспомнили о скором будущем - 18.12.2024 Украина.ру

Что такое окончательное решение украинского вопроса? На Украине вспомнили о скором будущем

На Украине спорят о том, насколько реальной может быть перспектива скорой заморозки конфликта и чем могут обернуться для украинцев действия Банковой.

2024-12-18T05:51

2024-12-18T05:51

2024-12-18T05:51

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Причиной споров служат публикации в западных СМИ о том, что украинский конфликт будто бы вступает в фазу, которая может быть финальной. Такой прогноз делает NYT. В публикации говорится, что "сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо".Впрочем, в Москве заявляют, что пока ни о какой сделке и ни о каких переговорах речь не идет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами напомнил, что Зеленский сам запретил себе переговоры с Россией, в этих условиях спецоперация продолжается, передает РИА Новости.Украинские спикеры обсуждают вероятные последствия ориентации команды Зеленского исключительно на американских демократов. Политтехнолог Андрей Золотарев полагает, что, судя по раздраженной реакции Будапешта, предложение Виктора Орбана о рождественском перемирии было отвергнуто Киевом в достаточно грубой форме. Эксперт добавил, что бег по граблям, по всей видимости, является на Украине национальным видом спорта, поскольку столь явная игра Киева на стороне демократов может обернуться очень большими проблемами не только для Зеленского и его товарищей, но и для всех граждан Украины.По прогнозу Золотарева, после инаугурации Трампа Вашингтон ни о чем с Киевом договариваться не будет – "они будут выставлять условия". Эксперт подчеркнул, что "во многом это результат не самой разумной политики Банковой в отношении американского политикума".Ставка Киева только на демократов себя не оправдывает. Орбан является одним из коммуникаторов Трампа, потому посылать его столь далеко не стоило, считает Золотарев."Демократы кровно заинтересованы в том, чтобы все потуги Трампа урегулировать конфликт, остановить войну – чтобы они не закончились ничем, потому что для них важны вот эти первые два года (президентства Трампа – Ред.). Если у Трампа будет получаться, Трамп добьет вот эту демократическую мишпуху… как говорится, deep state (глубинное государство – Ред.) – это же одна из стратегических задач. И вот мы (киевский режим – Ред.) снова оказались точкой выяснения теперь еще и внутриполитических отношений в США", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.В то же время, по его словам, команде Банковой сложно будет после памятных всем заявлений о границах 1991 года вдруг резко изменить позицию и пойти на заморозку. Но и России такой вариант заморозки не нужен. "Кремль делает ставку на полное и окончательное решение украинского вопроса, под этим подразумевается либо капитуляция, либо идти до самых до окраин, до Львова, до Карпат", - считает Золотарев. Потому предпосылок для скорого завершения конфликта пока не видно.А что внутри Украины? Там снимают кулинарное шоу в Трапезном храме отобранной у православных верующих Киево-Печерской лавры. Золотарев в связи с этим посоветовал устроителям провести нечто подобное в Храме Гроба Господня в Иерусалиме или в Соборе Святого Петра в Риме – "вы увидите, что получится"."А тут близкий к супруге президента повар устраивает кулинарное шоу…", - продолжил эксперт, добавив, что надо бы учиться на чужих ошибках и помнить, что "по делам воздастся".Пока в стране наблюдается как бы скрытая подготовка к выборам. Об этом свидетельствует, например, видеообращение бывшего главы ОПЗЖ, ныне главы "Платформы за жизнь и мир" Юрия Бойко, который внезапно выступил с осуждением сноса памятников, переименований городов, запрета канонической УПЦ, запрета говорить на родном языке и других действий майданной власти.Не все поверили в его искренность. "В Украине запахло выборами, и некоторые политики начали выходить из ЛЕТАРГИЧЕСКОГО СНА", - так комментирует это выступление популярный телеграм-канал ЗеРада."Очень хочется спросить Юрия Анатольевича: "Ваша фракция начинает отзывать голоса по принятым с вашей помощью законам, которые ОБНУЛИЛИ Конституцию Украины?", - пишут авторы канала. И напоминают, что "с апреля 2022 года Бойко и возглавляемая им "Платформа за жизнь и мир" плотнейшим образом легли под Офис президента и дисциплинированно голосовали за всё, что прикажут, спасая Офис по многим ключевым голосованиям".В свою очередь, Золотарев призывает не торопиться с выводами относительно возможности выборов. По его мнению, сейчас в стране для этого нет ключевых условий – нет политического консенсуса относительно их проведения, нет законодательных изменений, нет финансовой базы (а нужно на это около 10 млрд гривен). Кроме того, скоро должны состояться и местные выборы, о запрете которых ничего пока не было сказано. По мнению политтехнолога, выборы могут отодвинуться и на 2026 год – "учитывая перспективы продолжения войны, отсутствия целого ряда условий и риск коллапса государства".Добавим, что речь о риске коллапса нынешнего государства – киевского режима. По словам президента РФ Владимира Путина, уже и сейчас "этот режим очевидно, утрачивает признаки государственности".Для простых украинцев это не смертельно. Экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царев в своем телеграм-канале прикинул количество сторонников России на Украине, исходя из того, сколько украинцев до сих пор, несмотря на умело выстроенную пропаганду, выступают против вступления Украины в НАТО. Таких 30%. По мнению Царева, этому есть одно объяснение - это сторонники России."Тридцать процентов наших активных сторонников. Тридцать — противники. Остальное — болото, которые будут за тех, кто победит", - написал политик. Он продолжил: "С учетом, того, что наши противники на Западной Украине, где все армии встречали с цветами, то если/когда победим, то почти все будут за нас".Может быть, это и станет окончательным решением "украинского вопроса"?Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Павла Котова "Антихристианство с привкусом русофобии. Зеленский и его любимый повар готовят нового Бога"

https://ukraina.ru/20241217/1059688188.html

https://ukraina.ru/20241216/1059700342.html

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