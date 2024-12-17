Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРабочая поездка спикера Госдумы РФ С. Нарышкина в Японию
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 17 декабря ответил на вопрос журналистов, налажен ли уже диалог с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его будущей администрацией, передает Life
"У меня нет", - сказал Нарышкин.
Он добавил, что для начала контактов люди должны быть сначала назначены.
"А потом уже будем срабатываться", - заключил он.
Во время предвыборной кампании Трамп заверял, что урегулирование украинского кризиса станет одним из приоритетов его администрации, он давал понять, что намерен действовать еще до официального вступления в должность.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
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