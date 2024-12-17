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Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа

Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа - 17.12.2024 Украина.ру

Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 17 декабря ответил на вопрос журналистов, налажен ли уже диалог с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом и его будущей администрацией, передает Life

2024-12-17T11:20

2024-12-17T11:20

2024-12-17T11:20

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"У меня нет", - сказал Нарышкин.Он добавил, что для начала контактов люди должны быть сначала назначены.Во время предвыборной кампании Трамп заверял, что урегулирование украинского кризиса станет одним из приоритетов его администрации, он давал понять, что намерен действовать еще до официального вступления в должность.Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.Подробнее об ожиданиях от победы Трампа - в материале Мультимедийная конференция "Сможет ли Трамп остановить войну?" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, сша, сергей нарышкин, служба внешней разведки