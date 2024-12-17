"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
Массовый расстрел в Селидово
Армия России освободила город Селидово в ДНР 29 октября. Город долгое время играл важную роль в снабжении ВСУ на южнодонецком направлении и был взят в ходе обходного маневра. Российским военным и журналистам, которые вошли в оставленный ВСУ населенный пункт, открылась страшная картина массовых расправ над мирным населением.
Доказательства устроенной в Селидово резни представил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Его доклад прозвучал17 декабря в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
О кровавых преступлениях ВСУ свидетельствуют трупы расстрелянных граждан и слова тех, кому посчастливилось выжить.
По словам очевидцев, массово расстреливать горожан украинские неонацисты начали 21 октября, незадолго до своего бегства из Селидово. Убийцы гнались за своими жертвами, взламывали двери квартир, врывались в дома, чтобы учинить расправу.
Так, в доме №23 на улице Кузнецова была убита семейная пара Александра и Татьяны Масло. Мужчине было 50 лет, женщине – 51 год. На теле Татьяны насчитали четыре огнестрельных ранения. Александру выстрелили в голову в упор.
Один из свидетелей рассказал Григорьеву, как под пулями вэсэушников погибла его семья:
"Со стороны гаража поставили мою жену, потом внук, сын. Потом невестка и сваха – мама невестки… Первой мою жену застрелил. Потом пошел дальше стрелять. Я по огороду убежал. Когда я пришел, то смотрю, тела лежат под стеной, но они были сожжены. На другой день я пошел, собрал, пакеты нашел, собрал останки, захоронил".
29 ноября, 03:15Родион Мирошник: расстрел мирных жителей Селидово — это военное преступление против человечности Расстрел мирных жителей в Селидово — это преступление против человечности и военное преступление. Россия обязательно будет поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Свидетель Врадий рассказывает об убийствах мирных жителей: "В 19-м доме многих постреляли украинские военные. Кто им открывал, они расстреливали. На третьем застрелили Галю, а на пятом – Лену. Им было после 60-ти, пенсионерки. Безобидные женщины, хорошие, нормальные, никому вреда не делали".
Среди тех, кто расправлялся с безоружными людьми, были боевики, говорившие на французском и грузинском языках.
"… Там всех постреляли в голову. В этом доме в живых осталось трое. Одни не успели открыть, а другой забаррикадировался и слышал французскую и украинскую речь. Француз что-то обратился, а украинец говорит: У нас уже нет времени ломать двери. Мы уже зачистили".
Кроме автоматического оружия, огонь из которого велся в упор, для охоты на людей украинские оккупанты использовали и снайперские винтовки.
По словам горожан, больше всего людей погибло 22 октября. Однако есть свидетельства и о том, что убивать жителей Селидово нелюди в украинской форме начали раньше.
Не щадили украинские военные и инфраструктуру захваченного ими города. В дело была пущена бронетехника.
Свидетель Романенко: "… возле улицы Ленина ездил украинский танк. Где доставал угол подъема пушки, где хватало, стрелял по пятиэтажкам по нашим. В наш дом прилетело выше. Он по улице катался, постреливал, а потом развернулся и через частный сектор ушел в сторону Покровска. ВСУ беспредельничали. Уходили под конец, не доставайся ты никому, получается. Зачем это было разрушать все? Зачем было стрелять? Нас не считали за людей".
Жилой сектор также обстреливали из минометов, и атаковали дронами-камикадзе. Бойцы ВСУ заявляли местным жителям, что перед уходом сотрут Селидово с лица земли. Такая же тактика применялась украинскими военными и в других городах Донбасса, откуда они заблаговременно уходили, чтобы не погибнуть под напором российской армии.
26 ноября, 16:58Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима ЗеленскогоВ конце октября российская армия освободила населенный пункт Селидово в ДНР. Этот город являлся важным логистическим и тыловым пунктом ВСУ, операция по его взятию стала важной вехой СВО в Донбассе. С того момента прошел почти месяц, однако информация о злодеяниях украинской армии в этом населенном пункте всплывает и поныне.
Жители Селидово в период оккупации в полной мере испытали на себе ненависть со стороны солдат и офицеров украинского гарнизона, некоторые из которых использовали при встрече нацистские приветствия.
"Мы для ВСУ ждуны, сепаратисты, кто остался. Для них мы не люди, и все. Материал".
Максим Григорьев напомнил, что IV Женевская конвенция определяет необходимость предоставления защиты по отношению к гражданским лицам. С этой целью "всегда и всюду будут запрещаться посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, всякие виды убийства".
Бойня, учиненная в Селидово ВСУ и иностранными наемниками, относится к преступлениям, которые по определению международного гуманитарного права не имеют срока давности.
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