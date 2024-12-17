https://ukraina.ru/20241217/1059696700.html

"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово

"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово - 17.12.2024 Украина.ру

"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово

Армия России освободила город Селидово в ДНР 29 октября. Город долгое время играл важную роль в снабжении ВСУ на южнодонецком направлении и был взят в ходе обходного маневра. Российским военным и журналистам, которые вошли в оставленный ВСУ населенный пункт, открылась страшная картина массовых расправ над мирным населением.

2024-12-17T11:28

2024-12-17T11:28

2024-12-17T11:28

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Доказательства устроенной в Селидово резни представил председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Его доклад прозвучал17 декабря в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".О кровавых преступлениях ВСУ свидетельствуют трупы расстрелянных граждан и слова тех, кому посчастливилось выжить.По словам очевидцев, массово расстреливать горожан украинские неонацисты начали 21 октября, незадолго до своего бегства из Селидово. Убийцы гнались за своими жертвами, взламывали двери квартир, врывались в дома, чтобы учинить расправу.Так, в доме №23 на улице Кузнецова была убита семейная пара Александра и Татьяны Масло. Мужчине было 50 лет, женщине – 51 год. На теле Татьяны насчитали четыре огнестрельных ранения. Александру выстрелили в голову в упор.Один из свидетелей рассказал Григорьеву, как под пулями вэсэушников погибла его семья:"Со стороны гаража поставили мою жену, потом внук, сын. Потом невестка и сваха – мама невестки… Первой мою жену застрелил. Потом пошел дальше стрелять. Я по огороду убежал. Когда я пришел, то смотрю, тела лежат под стеной, но они были сожжены. На другой день я пошел, собрал, пакеты нашел, собрал останки, захоронил".Свидетель Врадий рассказывает об убийствах мирных жителей: "В 19-м доме многих постреляли украинские военные. Кто им открывал, они расстреливали. На третьем застрелили Галю, а на пятом – Лену. Им было после 60-ти, пенсионерки. Безобидные женщины, хорошие, нормальные, никому вреда не делали".Среди тех, кто расправлялся с безоружными людьми, были боевики, говорившие на французском и грузинском языках."… Там всех постреляли в голову. В этом доме в живых осталось трое. Одни не успели открыть, а другой забаррикадировался и слышал французскую и украинскую речь. Француз что-то обратился, а украинец говорит: У нас уже нет времени ломать двери. Мы уже зачистили".Кроме автоматического оружия, огонь из которого велся в упор, для охоты на людей украинские оккупанты использовали и снайперские винтовки.По словам горожан, больше всего людей погибло 22 октября. Однако есть свидетельства и о том, что убивать жителей Селидово нелюди в украинской форме начали раньше.Не щадили украинские военные и инфраструктуру захваченного ими города. В дело была пущена бронетехника.Свидетель Романенко: "… возле улицы Ленина ездил украинский танк. Где доставал угол подъема пушки, где хватало, стрелял по пятиэтажкам по нашим. В наш дом прилетело выше. Он по улице катался, постреливал, а потом развернулся и через частный сектор ушел в сторону Покровска. ВСУ беспредельничали. Уходили под конец, не доставайся ты никому, получается. Зачем это было разрушать все? Зачем было стрелять? Нас не считали за людей".Жилой сектор также обстреливали из минометов, и атаковали дронами-камикадзе. Бойцы ВСУ заявляли местным жителям, что перед уходом сотрут Селидово с лица земли. Такая же тактика применялась украинскими военными и в других городах Донбасса, откуда они заблаговременно уходили, чтобы не погибнуть под напором российской армии.Жители Селидово в период оккупации в полной мере испытали на себе ненависть со стороны солдат и офицеров украинского гарнизона, некоторые из которых использовали при встрече нацистские приветствия.Максим Григорьев напомнил, что IV Женевская конвенция определяет необходимость предоставления защиты по отношению к гражданским лицам. С этой целью "всегда и всюду будут запрещаться посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, всякие виды убийства".Бойня, учиненная в Селидово ВСУ и иностранными наемниками, относится к преступлениям, которые по определению международного гуманитарного права не имеют срока давности.О перспективах ввода европейского контингента на Украину Интервенты под видом миротворцев. Какие европейские войска могут оказаться на Украине

https://ukraina.ru/20241129/1059275217.html

https://ukraina.ru/20241126/1059225244.html

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Денис Рудометов

эксклюзив, селидово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общественная палата