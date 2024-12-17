https://ukraina.ru/20241217/1059713890.html

Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается

Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается - 17.12.2024 Украина.ру

Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается

Скандал с кулинарным шоу, проведенным в Лавре – главной православной святыне Киева, не утихает.

2024-12-17T12:04

2024-12-17T12:04

2024-12-17T12:04

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Боец "борщевого" фронта, повар Евгений Клопотенко снял в стенах Трапезного храма Лавры телевизионное шоу с голубцами и прочими блюдами. Это возмутило чувства верующих.По этому поводу пришлось оправдываться директору заповедника "Киево-Печерская лавра" Максиму Остапенко. Он, как водится, в раздувании скандала обвинил Москву, а особо оскорбленных кулинарной телепрограммой назвал агентами Кремля. В своих соцсетях он написал, что проведение кулинарного шоу в Трапезном "полностью отвечает действующему законодательству и требованиям эксплуатации памятников истории и культуры, а также никоим образом не вредит живописи XX века". Также он заявил, что Трапезная палата якобы "не является храмом и всегда использовалась для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных".Повар Евгений Клопотенко – популярный на украинском телевизионном рынке персонаж. Он стал широко известен кампанией по выяснению, чей же всё-таки борщ – русский или украинский. Популяризация украинской кухни в его шоу имела политический привкус и пропагандистский окрас. И в этот раз не обошлось без оскорбления чувств тысяч украинцев. Какие аналогии еще увидели в этом "культурном явлении" эксперты – в обзоре соцсетей.Историк и публицист Борис МячинВ Лавре устроили кулинарное шоу. Сказать, что это богохульство - значит ничего не сказать. Есть стихии, которые ты никогда и ни при каких обстоятельствах не должен трогать. Ты не имеешь права осквернять религиозные святыни, неважно, чьи. В 167 году до н. э. Селевкиды превратили Иерусалимский храм в алтарь Зевса - и получили кровавое Маккавейское восстание (я уже упомянул об этом, а завтра буду разбирать подробно).В V веке какие-то особо рьяные христиане украли в Паннонии у гуннов их тенгрианские святыни, - и получили знаменитое нашествие гуннов, закончившееся только в 451 году битвой на Каталаунских полях (христианская историография любит рассказывать ужастики об этом вторжении, но старательно замалчивает причину, по которой гунны озверели). В 1857 году сипаи начали резать англичан только потому что кто-то ляпнул, что патроны к винтовке Энфилда пропитываются смесью говяжьего и свиного жира. В истории миллион примеров того, короче, как кто-то где-то начал насмехаться, богохульствовать, устраивать кулинарные шоу или торговать валютой в храме. В итоге всегда приходит человек с кнутом и говорит "дом мой домом молитвы наречётся, а вы сделали его вертепом разбойников". А еще потом толпа сносит это всё. А еще потом приходят римские войска, которые сносят храм. А еще потом империя рушится, потому что никто не будет защищать государство, которое ломает храмы. По этим же причинам, кстати, и Советское государство продержалось недолго.Необязательно быть религиозным человеком. Но ты должен обходить религиозные святыни приблизительно как люди обходят стороной трансформаторные будки. Потому что тебя непременно шандарахнет током, и вся твоя власть очень быстро улетучится.Я знаю, что вы напишите сейчас в комментариях: Зеленскому ничего за это не будет, все возмутятся на минуту и забудут, всем плевать, мы живем в языческом мире и т. д. Будет. Но есть и Божий суд, как писал великий русский поэт Лермонтов. Лично я верю в Божий суд. Верю, что за нарушением Закона всегда следует Наказание.Всегда. И вы никогда не убедите меня в том, что это не так.Публицист Андрей МедведевГраждане Украины сняли кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре.Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко написал у себя в инстаграме, какое крутое шоу него получилось.Как порождение сумрачной фантазии большевиков, Украина подсознательно старается соответствовать отцам-основателям. Те тоже превращали храмы в свинарники и праздновали "красное Рождество". ... Нынче на Украине тот же Ленин, только в профиль.Это все удивительно сочетается с особым культом, в котором смешаны колдовские деревенские традиции, древний культ смерти, своеобразно понятное христианство и первобытные ритуалы. При этом внешне, стоит заметить, это все же выглядит как якобы, традиционная Церковь.Однако вот повар пишет, что снимали они в храме эпизод про сакральные украинские блюда. Вот он культ. Сакральная еда, которая приобщает человека к таинству украинства. Съел что-то такое, и стал частью украинской культуры и цивилизации. Вполне себе пародия на Причастие. Территория Украины все больше становятся территорией Тьмы."Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза".Журналист Игорь ГомольскийСейчас точно не вспомню, где именно, но либо в местной школе, либо в ДК нацисты организовали конюшню в годы оккупации. Так "цивилизованные европейцы" лишний раз поглумились над советскими людьми, которым образование теперь ни к чему.Схожие чувства испытываю, наблюдая за тем, как агрессивный фрик Клопотенко, одетый в пародию на национальный костюм, стряпает в трапезной лавры. Это при том, что я атеист. Вместе с тем надо принять, что эти уничтожат все памятники, надругаются над всеми святынями и выпачкают своим дерьмом все, что могут выпачкать. Принять и внутренне успокоиться. А еще вот думаю, что кони в тысячу раз чище, чем фрик Клопотенко с борщевого фронта.Украинский журналист Макс НазаровДля меня лавра и конкретно Трапезный [храм] - особенное место. Первая исповедь и причастие прошло именно в Трапезном, венчался ниже в храме иконы Божьей Матери Всех скорбящих Радость. Наблюдать за этой бесовщиной, что устраивают регулярно в Лавре, больно, просто больно. Ни слов, ни сил с этим бороться нет. У Онуфрия же говорят, что подобное нужно воспринимать спокойно, это наоборот объединяет гонимую церковь и ее прихожан. Господи, за шо ж это нам?Читайте также: Главный секрет Зеленского. Путём Гая Юлия и Бориса Абрамовича

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, ленин, соцсети, эксперты, скандал, шоу, киево-печерская лавра