https://ukraina.ru/20241217/1025952268.html

"Вся власть Советам", но не Раде: провал "мирной революции" 1917 года в Киеве

"Вся власть Советам", но не Раде: провал "мирной революции" 1917 года в Киеве - 17.12.2024 Украина.ру

"Вся власть Советам", но не Раде: провал "мирной революции" 1917 года в Киеве

Всеукраинский Съезд Советов, открылся в Киеве 17 декабря 1917 году. Большевики рассчитывали повторить в Киеве ту же комбинацию, что и в Петрограде, но только без вооружённого восстания. Замыслом партии был относительно мирный захват власти посредством съезда. Однако Центральной Раде удалось этому плану помешать

2024-12-17T08:28

2024-12-17T08:28

2024-12-17T08:28

история

киев

центральная рада

1917 г

история

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харьков

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рада

совет

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В 1917 году большевики ещё уделяли большое внимание лозунгу "Вся власть Советам". Отношение к ним было, разумеется, сугубо инструментальным – Советы были хороши, когда большевики имели шансы получить в них большинство, когда же большевики в Советах оказывались в меньшинстве Ленин, не дрогнув коленями, этот лозунг снимал.Их оппоненты, впрочем, вели себя ровно так же – когда стало ясно, что через Советы большевики взяли себе всю власть и не намерены ей делиться, другие левые партии выдвинули популярный лозунг "за Советы без большевиков". Но это было уже позже.Однако, в 1917 году идея Советов, как формы народной демократии, пользовалась большой популярностью в русском обществе, поэтому и большевики, и их конкуренты активно агитировали за передачу власти Советам.Для большевиков советы были средством добиться легитимности в глазах широких масс. Именно поэтому в тот же день, когда началось октябрьское вооруженное восстание, был созван Съезд Советов, который подтвердил переход власти к большевикам и отчасти легализовал вооружённый переворот.В Киеве большевики планировали действовать также через Совет. План был простой.Созывается Съезд советов, делегаты на который подбираются таким образом, чтобы большевики составили большинство. Съезд выражает вотум недоверия Центральной Раде ("рада" по-русски это и есть "совет") и провозглашает власть Советов и Советскую республику на всей территории Украины. Затем по приказу съезда формируется Красная гвардия, вооружается и используется для подавления любых политических противников.Отношения большевиков и Центральной Рады после октября 1917 года были достаточно запутанными.Обе стороны не переходили к открытому конфликту и не делали резких шагов, но каждый вёл свою игру. Большевики громогласно заявляли, что без каких-либо проблем признают независимость Украины и любой другой страны, настрадавшейся под игом великорусской шовинистической буржуазии. С другой стороны, большевики называли Раду сборищем буржуазных марионеток и реакционеров, потворников калединской контрреволюции и активно агитировали за Советы.Центральная Рада, в свою очередь, объявила о федерации с РСФСР и всем видом намекала, что не намеревается разрывать многовековую связь и уходить в свободное плавание. В то же время шла работа по созданию своих вооружённых сил, на которые можно будет опереться в случае вооруженного конфликта или попытки большевиков свергнуть их при помощи местного актива.Киевский областной совет рабочих и солдатских депутатов установил специальные квоты по делегатам. Эти квоты должны были обеспечить большевикам абсолютное большинство на съезде. Так, от крупных губернских городов, где у партии было наибольшее влияние, должно было приехать наибольшее число делегатов. Зато из сельской местности и от солдатских депутатов, где влияние большевиков было совсем незначительным, планировалось чисто символическое присутствие.Однако большевики недооценили своего противника.У Центральной Рады перед глазами был совсем недавний пример Петрограда, так что в общих чертах они имели представление о методиках партии Ленина. Ночью 13 декабря верные Раде военные части начали разоружение всех неукраинизированных отрядов. В первую очередь тех, где было наибольшее влияние большевиков.Все подступы к Киеву были перекрыты, чтобы большевики не смогли перебросить в Киев лояльные войска. В городе был объявлен комендантский час.Но главный удар был нанесен 17 декабря, в день открытия съезда в Купеческом собрании.Аккурат к его открытию пожаловала группа делегатов от сельских советов, которые были вызваны на съезд Центральной Радой. Для того, чтобы добиться численного превосходства, делегатов отправили от каждой сельской волости, которых насчитывалось огромное количество. В назначенный день в Киев приехало около 2 тысяч делегатов.Попытки состоявшей из большевиков мандатной комиссии протестовать и не пускать их закончилась тем, что комиссию разогнали и каждый сельский делегат взял себе по мандату. 125 (по другим данным 150) большевиков, готовившиеся провозгласить власть Советов, оказались каплей в людском море новых делегатов.Петроградские большевики, ещё не знавшие о хитром маневре Рады, опубликовали в тот же день манифест-ультиматум.В манифесте украинцам обещали всякие вольности:"Мы, Совет Народных Комиссаров, признаём Народную Украинскую Республику, её право совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской Республикой о федеративных или тому подобных взаимоотношениях между ними. Всё, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, признаётся нами, Советом Народных Комиссаров, тотчас же, без ограничений и безусловно".А Раде грозили всякими карами:"Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальными фразами, она ведёт двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Радой Советов и советской власти на Украине".Раде было заявлено, что в случае, если они не прекратят разоружение Красной гвардии, не возвратят отобранное оружие и не начнут немедленную борьбу против Каледина, Совнарком через 48 часов будет считать себя в состоянии войны.Но большевики теперь оказались не в том положении, чтобы выдвигать ультиматумы. Рада ответила аналогичным манифестом с требованиями не лезть в украинские дела, а тем временем большевики подверглись на съезде обструкции.Открывавшему съезд руководителю киевской партийной организации Затонскому не дали выступить, вместо него съезд открыл эсер Степаненко. Пользуясь большинством, сторонники Рады избрали президиум съезда из числа своих сторонников. Попытки большевиков объявить съезд совещанием и таким образом сохранить хоть какие-то позиции, были заблокированы.Кроме того, делегаты съезда выразили абсолютное доверие Раде, что было особо болезненным ударом. Ведь большевики твердили, что Рада никем не уполномоченный виртуальный орган и рассчитывали, что этот съезд её низложит. После выражения доверия Раде фракция большевиков вынуждена была ретироваться.Делегаты съезда от большевиков выдвинулись в Харьков, куда уже двигалась подмога — отряды Красной гвардии под руководством Антонова-Овсеенко. Кроме того, в промышленном Харькове у большевиков была достаточно крепкая партийная организация, поэтому они рассчитывали превратить город в свой оплот в борьбе с Радой.21 декабря в Харьков прибыли первые отряды Красной гвардии, разоружившие потенциально нелояльные части в городе. 24 декабря там же открылся другой Первый Всеукраинский Съезд Советов (на базе другого съезда – провозгласившего создание Донецко-Криворожской республики), в котором принимали участие только большевистские делегаты и некоторое количество представителей от левых эсеров. Они провозгласили Украинскую республику советов и объявили о низложении Центральной Рады.Позднее в советской историографии Первый Всеукраинский съезд советов в Киеве считался не существовавшим, а единственным легитимным был объявлен харьковский съезд.

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Евгений Антонюк

история, киев, центральная рада, 1917 г, история украины, харьков, ленин, рада, совет, советская власть, большевики