https://ukraina.ru/20241217/1059721984.html

"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово

"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово - 17.12.2024 Украина.ру

"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово

Российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Минобороны РФ

2024-12-17T12:56

2024-12-17T12:56

2024-12-17T12:56

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"Наши бойцы продолжают перемалывать силы противника, в том числе 79-ю бригаду ВСУ, пытающуюся обороняться на этом участке фронта", - добавил военкор Евгений Поддубный.Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает эту информацию, уточняя, что взяв этот населенный пункт ВС РФ "ликвидировали "мешок" к югу от Курахово".Военные специалисты отмечают, что Курахово, очевидно, повторяет судьбу Угледара, Селидово и Авдеевки, где ВСУ понесли значительные потери только потому, что украинское командование медлило с приказом об отступлении, фактически похоронив своих бойцов в этих городах.Так, накануне лейтенант ВСУ с позывным Алекс пожаловался, что часть окруженных в Успеновке украинских подразделений смогли вырваться из котла, но тут же оказались в "кармане" у Курахово.Эксперты уверены, что выйти из "кармана "Курахово" у ВСУ "очевидно не удастся". Тем не менее, украинское командование всеми силами пытается удержать не только очевидно уходящее из рук Курахово, но и Красноармейск (Покровск), где ситуация также складывается не в пользу Киева.Для этого в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.Еще по теме: В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20241216/1059705481.html

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