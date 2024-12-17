"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово - 17.12.2024 Украина.ру
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"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово
"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово - 17.12.2024 Украина.ру
"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово
Российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Минобороны РФ
2024-12-17T12:56
2024-12-17T12:56
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
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"Наши бойцы продолжают перемалывать силы противника, в том числе 79-ю бригаду ВСУ, пытающуюся обороняться на этом участке фронта", - добавил военкор Евгений Поддубный.Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает эту информацию, уточняя, что взяв этот населенный пункт ВС РФ "ликвидировали "мешок" к югу от Курахово".Военные специалисты отмечают, что Курахово, очевидно, повторяет судьбу Угледара, Селидово и Авдеевки, где ВСУ понесли значительные потери только потому, что украинское командование медлило с приказом об отступлении, фактически похоронив своих бойцов в этих городах.Так, накануне лейтенант ВСУ с позывным Алекс пожаловался, что часть окруженных в Успеновке украинских подразделений смогли вырваться из котла, но тут же оказались в "кармане" у Курахово.Эксперты уверены, что выйти из "кармана "Курахово" у ВСУ "очевидно не удастся". Тем не менее, украинское командование всеми силами пытается удержать не только очевидно уходящее из рук Курахово, но и Красноармейск (Покровск), где ситуация также складывается не в пользу Киева.Для этого в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.Еще по теме: В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово

12:56 17.12.2024
 
Коллаж: освобождение Анновки
Коллаж: освобождение Анновки
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Российские войска взяли под контроль Анновку на Кураховском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 17 декабря, сообщило Минобороны РФ
"Наши бойцы продолжают перемалывать силы противника, в том числе 79-ю бригаду ВСУ, пытающуюся обороняться на этом участке фронта", - добавил военкор Евгений Поддубный.
Аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает эту информацию, уточняя, что взяв этот населенный пункт ВС РФ "ликвидировали "мешок" к югу от Курахово".
"Западнее россияне ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь. С выходом на трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ около Курахово", - добавило украинское издание "Страна.ua".
Военные специалисты отмечают, что Курахово, очевидно, повторяет судьбу Угледара, Селидово и Авдеевки, где ВСУ понесли значительные потери только потому, что украинское командование медлило с приказом об отступлении, фактически похоронив своих бойцов в этих городах.
Так, накануне лейтенант ВСУ с позывным Алекс пожаловался, что часть окруженных в Успеновке украинских подразделений смогли вырваться из котла, но тут же оказались в "кармане" у Курахово.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Из одного котла в другой: вэсэушник пожаловался на безвыходную ситуацию в КураховоПоложение ВСУ в районе Курахово продолжает ухудшаться: часть окруженных в Успеновке украинских подразделений смогли вырваться из котла, но тут же оказались в "кармане" у Курахово. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным Алекс
Эксперты уверены, что выйти из "кармана "Курахово" у ВСУ "очевидно не удастся". Тем не менее, украинское командование всеми силами пытается удержать не только очевидно уходящее из рук Курахово, но и Красноармейск (Покровск), где ситуация также складывается не в пользу Киева.
Для этого в пятницу, 13 декабря, командование ВСУ уволило генерала Александра Луценко с должности командующего оперативно-тактической группировки "Донецк", на его место назначен генерал Александр Тарнавский.
Еще по теме: В огневом мешке в Шевченко погибла половина бригады Нацгвардии ВСУ - Мосийчук*.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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