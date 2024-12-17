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"Я жила в аду": баскетболист Тимма ушел из жизни в день рождения Седоковой

"Я жила в аду": баскетболист Тимма ушел из жизни в день рождения Седоковой - 17.12.2024 Украина.ру

"Я жила в аду": баскетболист Тимма ушел из жизни в день рождения Седоковой

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова обратилась к поклонникам с просьбой не обсуждать смерть ее бывшего мужа - 32- летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы

2024-12-17T12:26

2024-12-17T12:26

2024-12-17T12:45

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Тело Тиммы нашли в ночь на вторник в подъезде одного из домов в центре Москвы. По предварительной версии, спортсмен сам принял такое решение.Издание Super опубликовало видео из подъезда, где это произошло. Ряд каналов также сообщает, что рядом с телом баскетболиста был найден его телефон с неотвеченным сообщением от Седоковой с просьбой перезвонить.Ночью под последним постом своей жены Тимма оставил комментарий, где написал свои даты рождения и смерти, но чуть позже его удалил. Однако пользователи успели сделать скриншот этого сообщения.О своем желании развестись Седокова объявила еще в начале сентября, написав в соцсетях, что "женщина становится красивее после развода", а "горки и эмоциональные качели оставляли много пепла после того, как два сердца сгорали дотла".Примерно через три недели после этого супруги появились вместе на одном баскетбольном матче, где Тимма играл, а его жена была зрителем. Позже артистка написала в соцсетях, что "судьба свела их снова", и назвала это "бесконечным сериалом". Однако 9 декабря Седокова и Тимма все же развелись.В числе версий о причинах смерти спортсмена - очередная размолвка с Седоковой, которой 16 декабря исполнилось 42 года. В сети пишут о том, что Тимма поздравил ее с днем рождения, в результате чего между бывшими супругами завязался новый виток конфликта.Другое предположение - Тимма мог принять решение об уходе из жизни из-за профессиональной нереализованности. В юности баскетболист был звездой на родине, завоевав еще в 2010 году бронзу на юношеском чемпионате Европы вместе со сборной Латвии.Позже спортсмен выступал за "Лиепаяс Лаувас", "Вентспилс" и ВЭФ. В 2013 году его выбрали на драфте НБА под 60-м номером — "Мемфис Гриззлиз", однако шанса поиграть в НБА он так и не получил.После свадьбы с Седоковой карьера Тиммы совсем забуксовала. Баскетболист "пролетел" мимо основного состава в "Химках", где он тогда играл. Причем об этом решении руководства спортсмен узнал во время матча с "Зелена-Гурой" в Единой лиге ВТБ и просто покинул паркет.В итоге контракт с "Химками" был расторгнут, и муж Седоковой долго не мог найти новый клуб, продолжая тренироваться самостоятельно. Известно, что спортсмен летал в США, где пытался попасть в состав одного из клубов НБА — "Орландо Мэйджик". По всей видимости, эта идея не увенчалась успехом.Спортивное издание "Чемпионат" сообщило, что в этом году Тимма принял предложение выступать в российской медиабаскетбольной лиге 3x3.Поженились Седокова и Тимма в сентябре 2020 года. У спортсмена тогда только-только родился ребенок в первом браке, и многие обвиняли артистку в том, что она увела его.Для самой певицы это уже не первый брачный союз. В 2004 году у нее родился первый ребенок от ныне покойного капитана киевского "Динамо" Валентина Белькевича.Вторым мужем певицы стал бизнесмен Максим Чернявский, от которого она родила в 2011-м. В итоге предприниматель забрал дочь к себе в США.В 2017-м Седокова третий раз стала матерью, на этот раз отцом ребенка был бизнесмен Артем Комаров, с которым артистка рассталась сразу после родов.С Тиммой общих детей у певицы не было.Другие новости: "Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова.

https://ukraina.ru/20211216/1032899144.html

https://ukraina.ru/20211207/1032820414.html

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