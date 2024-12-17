ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт - 17.12.2024 Украина.ру
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ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт - 17.12.2024 Украина.ру
ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
Задержан житель Нижнего Новгорода, предлагавший спецслужбам Украины взорвать здания местного предприятия. Об этом сообщило управление ФСБ России по Нижегородской области.
2024-12-17T10:57
2024-12-17T10:57
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Согласно показаниям задержанного, он предлагал украинским спецслужбам устроить взрывы на местном предприятии, производившем военную продукцию. ФСБ установила, что "мотивами преступления явились приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность"."В ходе контакта с представителем иностранной спецслужбы инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах Министерства обороны РФ", - отметили в УФСБ Нижегородской области.В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). По месту жительства подозреваемого проведён обыск с изъятиями.УФСБ выясняет иные факты деятельности задержанного и устанавливает возможных соучастников.Ранее на эту тему: ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в КрымуТем временем: Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
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новости, украина, россия, нижний новгород, фсб, минобороны рф, минобороны украины, разведка, шпионы, шпионаж, госизмена, теракт, сво, криминал, спецслужба
Новости, Украина, Россия, Нижний Новгород, ФСБ, Минобороны РФ, Минобороны Украины, разведка, шпионы, шпионаж, госизмена, теракт, СВО, криминал, спецслужба

ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт

10:57 17.12.2024
 
© ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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Задержан житель Нижнего Новгорода, предлагавший спецслужбам Украины взорвать здания местного предприятия. Об этом сообщило управление ФСБ России по Нижегородской области.
Согласно показаниям задержанного, он предлагал украинским спецслужбам устроить взрывы на местном предприятии, производившем военную продукцию. ФСБ установила, что "мотивами преступления явились приверженность проукраинским взглядам, а также корыстная заинтересованность".
"В ходе контакта с представителем иностранной спецслужбы инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода, выпускающего продукцию военного назначения в интересах Министерства обороны РФ", - отметили в УФСБ Нижегородской области.
В отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ ("Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством"). По месту жительства подозреваемого проведён обыск с изъятиями.
УФСБ выясняет иные факты деятельности задержанного и устанавливает возможных соучастников.
Ранее на эту тему: ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
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