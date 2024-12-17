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"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ - 17.12.2024 Украина.ру
"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
Доказательства, приводимые начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале
2024-12-17T11:40
2024-12-17T11:40
2024-12-17T11:47
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"То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для "кого-то" слишком болезненным и угрожающим", - написал Мирошник.По данным Следственного комитета России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.Подробнее - в материале Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов на сайте Украина.ру.
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"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
11:40 17.12.2024 (обновлено: 11:47 17.12.2024)
Доказательства, приводимые начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале
"То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для "кого-то" слишком болезненным и угрожающим", - написал Мирошник.
По данным Следственного комитета
России, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве
было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.