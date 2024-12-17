https://ukraina.ru/20241217/1059718594.html

Под угрозой полного раскулачивания. Как поживает крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов

Под угрозой полного раскулачивания. Как поживает крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов - 17.12.2024 Украина.ру

Под угрозой полного раскулачивания. Как поживает крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов

Самый богатый украинский олигарх Ринат Ахметов сейчас находится под ударом сразу на трех фронтах, рискуя потерять свои основные активы и влияние на Украине. В частности, с востока ВС РФ давят на его угольные предприятия, на Западе к его активам примеряются западные корпорации, а Зеленский требует от него все больше денег на войну.

2024-12-17T12:24

2024-12-17T12:24

2024-12-17T12:37

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В украинских СМИ последнее время нарастает паника относительно наступления россиян на Покровск (Красноармейск), поскольку там расположено предприятие "Покровскуголь", от которого зависят практически все украинские сталелитейные заводы. Иных шахт по добыче коксующего угля на Украине нет (ранее Ахметов потерял аналогичные шахты в Краснодоне, ЛНР).Украинские эксперты считают метры, оставшиеся российским войскам до шахтоуправления "Покровское". На днях компания "Метинвест" Ахметова остановила работу на шахте №3 в Песчаном в районе Покровска из-за приближения линии фронта. Но две других шахты предприятия в городе продолжают действовать, несмотря на отсутствие газоснабжения и риск для работников предприятий.По данным "Метинвеста", промышленные запасы угля на "Покровском" составляют более 200 млн тонн. В сентябре гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков в интервью Forbes Ukraine рассказывал, что на случай потери Покровска у них есть план закупать коксующий уголь на шахтах компании в США. Однако его доставка через океан и европейские страны сделает его буквально золотым. В результате, по словам гендиректора, себестоимость производства резко возрастет, что станет ощутимым ударом по всей экономике Украины. Менеджеры Ахметова призывают ВСУ во что бы то ни стало удержать Покровск.Месяц назад Ахметов также "каннибализировал" и по частям вывез Кураховскую ТЭС, в районе которой сейчас идут бои. Детали ТЭС должны быть использованы для починки других электростанций.На днях СМИ Ахметова активно распространяли информацию, что олигарх с 2022 года потратил $300 млн на помощь ВСУ (его состояние оценивается в $4 млрд). По оценкам издания "Новое время" в 2024 он уже потерял четверть своих активов. Кроме того, украинские экономисты отмечают слишком высокую закредитованность предприятий Ахметова.Ахметов пытается в Лондоне судиться с РФ за свои активы, потерянные в Мариуполе, но пока суды зависли. Да и в случае положительного для Ахметова вердикта вряд ли РФ будет ему компенсировать убытки.Украинский телеграм-канал "First. Новости войны" пишет, что потеря Покровского рудника для Ахметова всё равно, что смерть, поэтому недавно бизнесмен выдвинул Зеленскому ультиматум: мирные переговоры и остановка боевых действий, или он снова начинает вкладываться в оппозиционную деятельность."Политические резервы у олигарха есть. Он полностью контролирует партию "Разумная Украина" и её лидера, бывшего спикера Верховной Рады Александра Разумкова, которого очень ценят на Западе. Также бизнесмен финансирует прозападный Институт будущего и на всякий случай поддерживает экс-главу МВД Арсена Авакова*, незабываемого Олега Ляшко*, батальоны "Азов"** и "Третья штурмовая бригада", - пишет телеграм-канал.В ответ тг-каналы и эксперты Офиса президента непрозрачно намекают на возможность применения санкций к олигарху или "временную" передачу его активов под государственное управление. Ранее Ахметов также потерял влияние на часть своих медиа-активов, которые теперь вынуждены проводить политику Офиса президента в рамках Национального телемарафона.В то же время олигарх одновременно пытается найти себе запасной аэродром на Западе. В этом году Ахметов вложился в строительство нового металлургического завода в итальянском городе Пьембино. Планирует олигарх также выводить средства и приобретать или арендовать заводы в Польше и Румынии, чтобы его предприятия не работали под обстрелами или под угрозой ударов БПЛА.Однако 24 ноября итальянское издание Corriere della Sera выпустило интервью с главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, в котором говорилось, что ДТЭК не получит финансирования ЕБРР на восстановления разрушенных энергетических объектов компании Ахметова из-за того, что его собственник – олигарх. "Олигарху Ахметову денег нет" - с таким заголовком вышла статья в итальянском издании.Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук в недавнем интервью называл ЕБРР проводником больших частных интересов Запада, который занимается подготовкой передачи активов украинских компаний западным корпорациям.Иными словами, заявление ЕБРР говорит о том, что на Западе Ахметова тоже решили раскулачивать.* внесён в РФ в список экстремистов и террористов** запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Призывает к переговорам и пугает Киев расплатой за помощь США. Чем занимается олигарх Дмитрий Фирташ

https://ukraina.ru/20241128/1059250121.html

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