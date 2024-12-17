Россия и Украина обменяются посылками для пленных - 17.12.2024 Украина.ру
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Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Россия и Украина обменяются посылками для пленных - 17.12.2024 Украина.ру
Россия и Украина обменяются посылками для пленных
Военнопленные в России и на Украине получат посылки с теплыми вещами и письмами. О достигнутой договорённости сообщила 17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
2024-12-17T13:15
2024-12-17T13:15
новости
россия
украина
донецкая народная республика
татьяна москалькова
дарья морозова
родион мирошник
вооруженные силы украины
михаил мягков
общественная палата
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"Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных", - сообщила Москалькова во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В пресс-центре МИА проходит презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".В мероприятии участвуют председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев; уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова; уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морорзова; посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник; председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев; научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков; член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод; председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв; член Общественной палаты РФ, журналист Армен Гаспарян; директор Комитета семей воинов Отечества ДНР Анжелика Байрачная. В докладе представлены показания пострадавших и свидетелей массового расстрела вооруженными силами Украины мирных граждан города Селидово. Согласно свидетельским показаниям, ВСУ при отступлении с 22 октября расстреливали людей на улицах, в частных и многоквартирных домах. Зафиксированы сжигания трупов расстрелянных и другие подробности военных преступлений в отношении мирного населения.Ранее на эту тему: "Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово Также сообщалось, что в Киеве отвергли инициативы Венгрии по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Подробности в публикации МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"
россия
украина
донецкая народная республика
селидово
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Новости
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, татьяна москалькова, дарья морозова, родион мирошник, вооруженные силы украины, михаил мягков, общественная палата, военнопленные, гуманитарная помощь, сво, селидово, днр, военные преступления
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Татьяна Москалькова, Дарья Морозова, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Михаил Мягков, общественная палата, военнопленные, гуманитарная помощь, СВО, Селидово, ДНР, Военные преступления

Россия и Украина обменяются посылками для пленных

13:15 17.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнопленные в России и на Украине получат посылки с теплыми вещами и письмами. О достигнутой договорённости сообщила 17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных", - сообщила Москалькова во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В пресс-центре МИА проходит презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
В мероприятии участвуют председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев; уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова; уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морорзова; посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник; председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев; научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков; член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод; председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв; член Общественной палаты РФ, журналист Армен Гаспарян; директор Комитета семей воинов Отечества ДНР Анжелика Байрачная.

В докладе представлены показания пострадавших и свидетелей массового расстрела вооруженными силами Украины мирных граждан города Селидово. Согласно свидетельским показаниям, ВСУ при отступлении с 22 октября расстреливали людей на улицах, в частных и многоквартирных домах. Зафиксированы сжигания трупов расстрелянных и другие подробности военных преступлений в отношении мирного населения.
Ранее на эту тему: "Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
Также сообщалось, что в Киеве отвергли инициативы Венгрии по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Подробности в публикации МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"
 
НовостиРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаТатьяна МоскальковаДарья МорозоваРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМихаил Мягковобщественная палатавоеннопленныегуманитарная помощьСВОСелидовоДНРВоенные преступления
 
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