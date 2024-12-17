Россия и Украина обменяются посылками для пленных
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Военнопленные в России и на Украине получат посылки с теплыми вещами и письмами. О достигнутой договорённости сообщила 17 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
"Сегодня мы договорились о взаимном направлении посылок военнопленным из дома с теплыми вещами, с письмами от родных", - сообщила Москалькова во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
В пресс-центре МИА проходит презентация доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово".
В мероприятии участвуют председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев; уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова; уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морорзова; посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник; председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев; научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков; член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод; председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв; член Общественной палаты РФ, журналист Армен Гаспарян; директор Комитета семей воинов Отечества ДНР Анжелика Байрачная.
В докладе представлены показания пострадавших и свидетелей массового расстрела вооруженными силами Украины мирных граждан города Селидово. Согласно свидетельским показаниям, ВСУ при отступлении с 22 октября расстреливали людей на улицах, в частных и многоквартирных домах. Зафиксированы сжигания трупов расстрелянных и другие подробности военных преступлений в отношении мирного населения.
В докладе представлены показания пострадавших и свидетелей массового расстрела вооруженными силами Украины мирных граждан города Селидово. Согласно свидетельским показаниям, ВСУ при отступлении с 22 октября расстреливали людей на улицах, в частных и многоквартирных домах. Зафиксированы сжигания трупов расстрелянных и другие подробности военных преступлений в отношении мирного населения.
Также сообщалось, что в Киеве отвергли инициативы Венгрии по "рождественскому перемирию" и обмену пленными. Подробности в публикации МИД РФ: "Киевский режим не заинтересован в мире. Заинтересован в войне"