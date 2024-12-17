Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059716241.html
Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима - 17.12.2024 Украина.ру
Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал латвийского гражданина Анцанса Кристса виновным в совершении уголовного преступления на территории новых регионов Российской Федерации. Об этом 17 декабря сообщил Следственный комитет РФ.
2024-12-17T11:25
2024-12-17T11:25
новости
россия
донецкая народная республика
украина
верховный суд
вооруженные силы украины
следственный комитет
ск рф
луганская народная республика
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059716113_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_916b97ca70ecd36a6d5c55266fbccb85.jpg
Анцанс Кристс признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Гражданин постсоветской прибалтийской заочно приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и объявлен в международный розыск."Следствием и судом установлено, что в 2022 году Анцанс в качестве наемника вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион" территориальной обороны Украины. Там он прошел необходимую военную и стратегическую подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением", - сообщили в российском следственном ведомстве.Там также отметили корыстный мотив участия прибалта в боевых действиях на территории Донбасса."С марта 2022 года по сентябрь 2024 года Анцанс, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации",- констатировали в СК РФ.Верховный Суд ДНР ранее выносил приговоры иностранным наёмникам на службе ВСУ. Подробности в публикации Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на феномен в публикации Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
россия
донецкая народная республика
украина
луганская народная республика
лнр
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059716113_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_ec511e21c689723b8f745e7ab817c427.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, украина, верховный суд, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф, луганская народная республика, лнр, днр, новые регионы, сво, иностранные наемники, всу, тероборона, приговор, суд, криминал
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Верховный Суд, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет, СК РФ, Луганская Народная Республика, ЛНР, ДНР, Новые регионы, СВО, иностранные наемники, ВСУ, тероборона, приговор, Суд, криминал

Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима

11:25 17.12.2024
 
латвийский гражданин Анцанс Кристс признан виновным в наемничестве
латвийский гражданин Анцанс Кристс признан виновным в наемничестве
Читать в
ДзенTelegram
Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал латвийского гражданина Анцанса Кристса виновным в совершении уголовного преступления на территории новых регионов Российской Федерации. Об этом 17 декабря сообщил Следственный комитет РФ.
Анцанс Кристс признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Гражданин постсоветской прибалтийской заочно приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и объявлен в международный розыск.
"Следствием и судом установлено, что в 2022 году Анцанс в качестве наемника вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион" территориальной обороны Украины. Там он прошел необходимую военную и стратегическую подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением", - сообщили в российском следственном ведомстве.
Там также отметили корыстный мотив участия прибалта в боевых действиях на территории Донбасса.
"С марта 2022 года по сентябрь 2024 года Анцанс, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации",- констатировали в СК РФ.
Верховный Суд ДНР ранее выносил приговоры иностранным наёмникам на службе ВСУ. Подробности в публикации Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии
Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на феномен в публикации Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него
Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВерховный СудВооруженные силы УкраиныСледственный комитетСК РФЛуганская Народная РеспубликаЛНРДНРНовые регионыСВОиностранные наемникиВСУтероборонаприговорСудкриминал
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается
11:52Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
11:40"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
11:40Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
11:28"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
11:25Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"
11:25Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
11:20Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа
11:20В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ
10:57ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова
10:40Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
10:31Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
10:04Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
10:02ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
09:47"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками
09:18Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
09:00Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
08:08Главное за ночь 17 декабря
Лента новостейМолния