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Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима

Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима - 17.12.2024 Украина.ру

Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима

Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал латвийского гражданина Анцанса Кристса виновным в совершении уголовного преступления на территории новых регионов Российской Федерации. Об этом 17 декабря сообщил Следственный комитет РФ.

2024-12-17T11:25

2024-12-17T11:25

2024-12-17T11:25

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Анцанс Кристс признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Гражданин постсоветской прибалтийской заочно приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и объявлен в международный розыск."Следствием и судом установлено, что в 2022 году Анцанс в качестве наемника вступил в военизированное формирование "Интернациональный легион" территориальной обороны Украины. Там он прошел необходимую военную и стратегическую подготовку, его обеспечили личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением", - сообщили в российском следственном ведомстве.Там также отметили корыстный мотив участия прибалта в боевых действиях на территории Донбасса."С марта 2022 года по сентябрь 2024 года Анцанс, выполняя приказы вышестоящих командиров, за денежное вознаграждение принимал непосредственное участие в боевых действиях чтобы в качестве наемника за материальное вознаграждение участвовать в боевых действиях против представителей силовых структур Донецкой и Луганской народных республик и военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации",- констатировали в СК РФ.Верховный Суд ДНР ранее выносил приговоры иностранным наёмникам на службе ВСУ. Подробности в публикации Суд в ДНР приговорил воевавшего за ВСУ американского наемника к 14 годам колонии Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова обратила внимание на феномен в публикации Заукраинец, от которого открестился Иностранный легион. Раут здорово помог Трампу с покушением на него Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря

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