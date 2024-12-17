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Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом

Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом - 17.12.2024 Украина.ру

Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом

Все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны быть наказаны. Об этом 17 декабря заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

2024-12-17T12:35

2024-12-17T12:35

2024-12-17T12:41

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"Сегодня в Москве в результате террористического акта погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов", — сообщил Володин.Реагируя на убийство начальника войск РХБЗ и его помощника, председатель Госдумы указал на сущность тех, кто стоит за этим терактом.В опубликованном на парламентском сайте сообщении Володин отметил, что в Государственной Думе генерала Кириллова хорошо знали по совместной работе во время парламентского расследования по украинским биолабораториям. После его завершения сотрудничество продолжалось в рамках думской рабочей группы по биобезопасности."Профессиональный военный, интеллектуал, патриот России, Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны", — заявил Володин.Ранее Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал КирилловТакже на эту тему: Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие"

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