https://ukraina.ru/20241217/1059723673.html

Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ

Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ - 17.12.2024 Украина.ру

Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ

Доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово" опубликовал 17 декабря в своём телеграм-канале автор документа, член Общественной палаты РФ, участник СВО, журналист, писатель и историк Максим Григорьев

2024-12-17T13:32

2024-12-17T13:32

2024-12-17T13:32

новости

селидово

украина

россия

вооруженные силы украины

общественная палата

военные преступления

всу

сво

мирные жители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/12/1058989025_0:76:3258:1909_1920x0_80_0_0_524afa999bf1c10fbcbcd7ccdc9fada9.jpg

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой доклад был обсуждён.После освобождения Селидово Международным общественным трибуналом опрошены более сорока пострадавших и свидетелей преступлений ВСУ, отметил Григорьев в комментарии к опубликованному документу.Он обратил внимание на то, что результаты осмотра тел убитых мирных жителей Селидово подтверждают показания потерпевших и свидетелей.Ранее на эту тему: Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа Также в новостях: "Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря

селидово

украина

россия

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, селидово, украина, россия, вооруженные силы украины, общественная палата, военные преступления, всу, сво, мирные жители, днр, новые регионы