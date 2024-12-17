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Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ
Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ - 17.12.2024 Украина.ру
Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ
Доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово" опубликовал 17 декабря в своём телеграм-канале автор документа, член Общественной палаты РФ, участник СВО, журналист, писатель и историк Максим Григорьев
2024-12-17T13:32
2024-12-17T13:32
2024-12-17T13:32
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Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов 17 декабря представил доклад в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Там же состоялась пресс-конференция, на которой доклад был обсуждён.После освобождения Селидово Международным общественным трибуналом опрошены более сорока пострадавших и свидетелей преступлений ВСУ, отметил Григорьев в комментарии к опубликованному документу.Он обратил внимание на то, что результаты осмотра тел убитых мирных жителей Селидово подтверждают показания потерпевших и свидетелей.Ранее на эту тему: Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа Также в новостях: "Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, селидово, украина, россия, вооруженные силы украины, общественная палата, военные преступления, всу, сво, мирные жители, днр, новые регионы
Новости, Селидово, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, общественная палата, Военные преступления, ВСУ, СВО, мирные жители, ДНР, Новые регионы
Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ
Доклад "Массовый расстрел вооруженными силами Украины мирных жителей города Селидово" опубликовал 17 декабря в своём телеграм-канале автор документа, член Общественной палаты РФ, участник СВО, журналист, писатель и историк Максим Григорьев