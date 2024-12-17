В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ
11:20 17.12.2024 (обновлено: 11:25 17.12.2024)
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Первый зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев обвинил спецслужбы Украины в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
Журавлев отметил, что убийство генерала Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины, передает агентство РИА Новости.
Параллельно британское издание Reuters сообщило, что "операцию, в результате которой был убит российский генерал Кириллов, провели спецслужбы Украины".
Это же мнение разделяет и блогер Сергей Колясников. Вот что он написал в своих соцсетях о смерти начальника РХБЗ.
"Надо понимать, что РХБЗ и убитый укронацистами в Москве генерал Кириллов - это не только радиационная и химзащита. Это тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", "Тосочка" и перспективный "Дракон". Машины, выкашивающие украинских фашистов тысячами", - написал Колясников.
Не скрывают причастности своих спецслужб к случившемуся в Москве и украинские СМИ. В частности, издание "Страна.ua" напомнила, про вчерашнюю активность СБУ в отношении российского генерала.
"Вчера СБУ заочно сообщила Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ. Вероятно, это было сделано для того, чтоб ни у кого не возникло сомнений, кто именно организовал убийство Кириллова", - написало издание.
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти КирилловаВ украинской прессе неприкрыто глумятся над смертью в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. были убиты утром 17 декабря у дома в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал КирилловВ сети появились кадры с места взрыва в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве, где погибли двое военнослужащих - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. Видео опубликовали очевидцы случившегося
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
Военному было 54 года.
Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.