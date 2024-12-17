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В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ

В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ - 17.12.2024 Украина.ру

В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ

Первый зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев обвинил спецслужбы Украины в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.

2024-12-17T11:20

2024-12-17T11:20

2024-12-17T11:25

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Журавлев отметил, что убийство генерала Кириллова могло быть спланировано и осуществлено спецслужбами Украины, передает агентство РИА Новости.Параллельно британское издание Reuters сообщило, что "операцию, в результате которой был убит российский генерал Кириллов, провели спецслужбы Украины".Это же мнение разделяет и блогер Сергей Колясников. Вот что он написал в своих соцсетях о смерти начальника РХБЗ."Надо понимать, что РХБЗ и убитый укронацистами в Москве генерал Кириллов - это не только радиационная и химзащита. Это тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", "Тосочка" и перспективный "Дракон". Машины, выкашивающие украинских фашистов тысячами", - написал Колясников.Не скрывают причастности своих спецслужб к случившемуся в Москве и украинские СМИ. В частности, издание "Страна.ua" напомнила, про вчерашнюю активность СБУ в отношении российского генерала."Вчера СБУ заочно сообщила Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ. Вероятно, это было сделано для того, чтоб ни у кого не возникло сомнений, кто именно организовал убийство Кириллова", - написало издание.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. были убиты утром 17 декабря у дома в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".Военному было 54 года.Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.

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новости, россия, игорь кириллов, москва, украина, алексей журавлёв, сбу, госдума, вооруженные силы украины, убийство