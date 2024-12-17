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СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ
СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ - 17.12.2024 Украина.ру
СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ
Депутат Верховной Рады Украины, руководитель парламентской группы партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко находится на допросе в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники
2024-12-17T12:55
2024-12-17T12:55
2024-12-17T13:00
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"Бойко пришел на допрос в СБУ… прямо сейчас находится на допросе. Это происходит после того, как он опубликовал видеообращение, где использовал кремлевские нарративы. Теперь Бойко должен подробно объяснить свои последние заявления", - говорится в материале.В минувшие выходные Бойко заявил, что все больше людей на Украине поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке.Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Подробнее о сносе памятников - в материале В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской на сайте Украина.ру.
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новости, украина, зоя космодемьянская, сбу, рада, верховная рада
Новости, Украина, Зоя Космодемьянская, СБУ, Рада, Верховная Рада
СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ
12:55 17.12.2024 (обновлено: 13:00 17.12.2024)
Депутат Верховной Рады Украины, руководитель парламентской группы партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко находится на допросе в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники
"Бойко пришел на допрос в СБУ… прямо сейчас находится на допросе. Это происходит после того, как он опубликовал видеообращение, где использовал кремлевские нарративы. Теперь Бойко должен подробно объяснить свои последние заявления", - говорится в материале.
В минувшие выходные Бойко заявил, что все больше людей на Украине поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке.
Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины.