СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ - 17.12.2024 Украина.ру
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СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ
СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ - 17.12.2024 Украина.ру
СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ
Депутат Верховной Рады Украины, руководитель парламентской группы партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко находится на допросе в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники
2024-12-17T12:55
2024-12-17T13:00
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"Бойко пришел на допрос в СБУ… прямо сейчас находится на допросе. Это происходит после того, как он опубликовал видеообращение, где использовал кремлевские нарративы. Теперь Бойко должен подробно объяснить свои последние заявления", - говорится в материале.В минувшие выходные Бойко заявил, что все больше людей на Украине поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке.Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины. Подробнее о сносе памятников - в материале В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской на сайте Украина.ру.
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новости, украина, зоя космодемьянская, сбу, рада, верховная рада
Новости, Украина, Зоя Космодемьянская, СБУ, Рада, Верховная Рада

СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ

12:55 17.12.2024 (обновлено: 13:00 17.12.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Ю. Бойко и украинском политиком В. Медведчуком
Премьер-министр РФ Д. Медведев встретился с кандидатом в президенты Украины Ю. Бойко и украинском политиком В. Медведчуком - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Депутат Верховной Рады Украины, руководитель парламентской группы партии "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко находится на допросе в Службе безопасности Украины (СБУ), сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на источники
"Бойко пришел на допрос в СБУ… прямо сейчас находится на допросе. Это происходит после того, как он опубликовал видеообращение, где использовал кремлевские нарративы. Теперь Бойко должен подробно объяснить свои последние заявления", - говорится в материале.
В минувшие выходные Бойко заявил, что все больше людей на Украине поддерживают тех, кто выступает против сноса памятников, переименований городов, запрета говорить на родном языке.
Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
В сентябре парламент Украины в рамках кампании "идеологически верного" переименования утвердил новые названия более чем для 300 населенных пунктов Украины.
Подробнее о сносе памятников - в материале В украинском Белгород-Днестровском "декоммунизировали" памятник Зое Космодемьянской на сайте Украина.ру.
 
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