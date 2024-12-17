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Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря

Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря - 17.12.2024 Украина.ру

Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря

В Москве убит начальник войск РХБЗ: Россия даст ответ на теракт; Боевые действия в зоне СВО продолжаются: ВС РФ наносят удары по местам дислокации ВСУ; в Киеве заявили о пытках и вымогательстве в ВСУ; украинская армия обстреливает гражданские объекты на российской территории; в Курской области ВСУ встретят "мрачное Рождество"

2024-12-17T13:30

2024-12-17T13:30

2024-12-17T13:30

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Теракт в МосквеУтром во вторник, 17 декабря, в Москве возле своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В результате взрыва погиб также и его помощник.Взрыв прогремел в районе 06:10 утра у дома в жилом комплексе (ЖК) "Среда" на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Взрывной волной вырвало дверь подъезда, также были выбиты окна с первого по третий этаж. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы."По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", – сообщил Следственный комитет РФ.RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи радиосигнала, когда Кириллов вышел из дома и собирался сесть в автомобиль. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.Украинский следУ теракта явно украинский почерк: накануне генпрокурор Украины Андрей Костин обвинил главу РХБЗ ВС РФ в применении химического оружия. "Прокуратура и СБУ сработали в две руки. Когда диверсанты в Москве доложили о готовности к исполнению теракта, прокуратура объявила подозрение. Все ради пиар-эффекта. Мол, объявили врагом, в течении суток устранили", – отметил в своем блоге экс-депутат Верховной рады, политический аналитик Олег Царев.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с гибелью Игоря Кириллова напомнила, что он много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления Великобритании и США: "натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое".Украинское издание "Страна" также напоминает, что Кириллов "был главным спикером РФ по теме американских биолабораторий в Украине", обвинял киевский режим в применении химического оружия на фронте и в изготовлении "грязной бомбы"."В 2022 году он заявлял, что США используют биолаборатории в Украине, чтобы изучать вирусы, передающиеся через комаров. Он заявлял, что в Киеве изучают способы инфицирования комаров различными видами лихорадок для создания искусственно вызванных эпидемий. Украина и США отрицали эти и другие обвинения РФ касательно биологических опытов", – говорится в публикации.Телеграм-канал "Два майора" отмечает, что "враг не дремлет, его положение ухудшается, ему нужны победы, и убийство нашего высокопоставленного генерала будет представлена как "гениальная операция" ГУР". Авторы канала призывают не забывать, с кем мы воюем – "а воюем мы со страной, работающей с террористами".Reuters со ссылкой на источник в СБУ сообщает, что убийство Кириллова организовано украинской спецслужбой. Об этом же со ссылкой на свои источники в СБУ передает украинское агентство УНИАН."Террористическое государство во главе с нацистом"Не приходится сомневаться, что ответ на этот теракт будет Россией дан. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, все виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание. Он добавил, что преступная сущность киевского режима очевидна - это террористическое государство во главе с нацистом.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя теракт в Москве, заявил, что киевский режим из последних сил пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну, оправдаться за катастрофическое положение на фронте.Боевые действияУтром 17 декабря украинские новостные ресурсы сообщают о взрывах в Киеве в результате атаки БПЛА. Сообщается также о взрыве в Николаеве.Подполье информирует об ударе ВС РФ по месту дислокации ВСУ в Запорожской области. Как сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, под ударом оказалось здание временной дислокации украинских войск в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Также под ударами оказался район расположения ангаров в Новоандреевке.Карта, опубликованная украинским военным пабликом Deep State, говорит о том, что ВС РФ взяли Анновку, ликвидировав таким образом "мешок" к югу от Курахово. Об освобождении этого населенного пункта информирует 17 декабря и МО РФ.Российские войска сейчас менее, чем в двух километрах от села Константинополь, они могут скоро выйти к трассе на Курахво с запада. Украинские СМИ тревожатся, что с выходом ВС РФ на эту трассу в окружении может оказаться вся группировка ВСУ под Курахово.По данным МО РФ, подразделения группировки войск "Запад" улучшили свое тактическое положение, противник понес потери в живой силе и технике. Войска группировки "Север" нанесли поражение подразделениям ВСУ у Александровки, Синельниково и Волчанска в Харьковской области, противник понес потери.Группировка российских войск "Днепр" успешно действует в Запорожской и Херсонской областях, подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, отразив 11 контратак ВСУ. Противник понес потери.В рядах ВСУ не все ладно. Как заявила в прямом эфире украинского телемарафона депутат Верховной рады Юлия Яцик, есть следственные материалы о пытках своих же военнослужащих, о жестоких избиениях и вымогательстве денег в 211 бригаде ВСУ.День РВСН в РоссииРакетным войскам стратегического назначения исполняется 65 лет. Как сообщает МО РФ, в 1959 году в этот день вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым была учреждена должность главнокомандующего Ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и другие органы военного управления."Наличие в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения более 60 процентов носителей ядерных боезарядов Стратегических ядерных сил России вместе с высокими возможностями системы боевого управления позволяет РВСН гарантированно выполнить поставленные задачи, в том числе и ядерного сдерживания", – отметили в военном ведомстве.Также сообщается, что В Козельском ракетном соединении в преддверии профессионального праздника стратегических ракетчиков проведена загрузка межконтинентальной баллистической ракеты РК "Ярс" в шахтную пусковую установку. По данным МО РФ, "за последние годы поставка пусковых установок новых ракетных комплексов позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования".ОбстрелыВ то же время ВСУ продолжают атаковать объекты на российской территории. В селе Борки Белгородской области России украинский беспилотник атаковал движущийся грузовой автомобиль, в результате атаки ранен водитель. В Шебекино снарядом повреждено здание социального объекта.Ситуация в Курской областиThe Economist пишет о "мрачном Рождестве" для ВСУ в Курской области."У россиян огромное преимущество почти во всем — в численности, артиллерии, технике. Они эффективно чередуют механизированные атаки с пехотными. Украина уже потеряла примерно половину территорий, которые ранее контролировала", – пишет издание, ссылаясь на майора ВСУ Ивана Бакарева.По словам украинского военного, проблемы начались, когда в конце сентября элитные подразделения ВСУ были заменены здесь менее опытными.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Гибель сотен тысяч украинцев – просто настольная игра Запада". Украинские эксперты в ожидании мира"

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