Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
10:04 17.12.2024 (обновлено: 10:27 17.12.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Утром во вторник, 17 декабря, в Москве возле своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. В результате взрыва погиб также помощник генерал-лейтенанта
Взрыв на Рязанском проспекте
Первыми о ЧП возле жилого комплекса (ЖК) "Среда" на Рязанском проспекте на юго-востоке столицы сообщили российские новостные телеграм-каналы. Сообщалось, что взрыв прогремел в районе 06:10 утра. Взрывной волной вырвало дверь подъезда, также были выбиты окна с первого по третий этаж.
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Спасателей на место происшествия вызвал местный житель, который незадолго до этого вышел погулять с собакой и находился примерно в 100 м от места взрыва.
Отмечалось, что жертвами происшествия стали два человека, их имена на тот момент не назывались.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Чуть позже был опубликован официальный комментарий Следственного комитета (СК).
"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов тротила. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи радиосигнала, когда Кириллов вышел из дома и собирался сесть в автомобиль, чтобы поехать на работу.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
По информации телеграм-канала Baza, в настоящее время следователи опрашивают охранников жилого комплекса и выясняют, как могла осуществляться слежка за Кирилловым. Утверждается, что ЖК оборудован камерами видеонаблюдения, однако местные жители говорят, что они не обладают функцией записи и транслируют изображение только онлайн.
Еще одна из задач – установление того, кто и каким образом установил самокат со взрывчаткой у подъезда дома начальника РХБЗ.
Чем известен Кириллов
Погибший Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Там же закончил высшее военное командное училище химической защиты в 1991 году.
Затем его на несколько лет направили в Западную группу войск в Германии, где он проходил службу в должности командира взвода, после возвращения служил в Московском военном округе.
В 2007-м окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
К 2009 году Кириллов последовательно прошел путь до командира отдельной бригады РХБЗ. С 2009-го – на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ.
С 2014 по 2017 гг. возглавлял Военную академию РХБЗ им. Тимошенко.
На должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты был назначен в 2017 году.
© Пресс-служба Минобороны РФ
Брифинг начальника войск РХБЗ И. Кириллова
После начала российской военной специальной операции регулярно давал брифинги, на которых подробно рассказывал о роли Украины в производстве и испытаниях биологического и химического оружия, раскрывал схемы, по которым с таким оружием работает Запад, рассказывал о тех или иных провокациях, которые готовились киевским режимом и его кураторами, а также о деятельности американских биолабораторий по всему миру.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
У Кириллова осталась жена и два сына.
Реакция
На гибель начальника войск РХБЗ отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду", - написала она у себя в телеграм-канале.
По словам члена Совета Федерации Константина Косачева, он работал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине. Погибший был порядочным, внимательным и стрессоустойчивым человеком, отметил сенатор.
"Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", - написал Косачев в соцсетях.
По словам блогера Сергея Колясникова, деятельность Кириллова не ограничивалась только темой западного химоружия.
"Надо понимать, что РХБЗ и убитый укронацистами в Москве генерал Кириллов - это не только радиационная и химзащита. Это тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", "Тосочка" и перспективный "Дракон". Машины, выкашивающие украинских фашистов тысячами", - написал он в своем телеграм-канале.
Призывы к жесткому ответу
Если версия о причастности Украины к убийству Кириллова будет подтверждена, то это станет очередным громким террористическим актом против российских военных, политических, государственных и общественных деятелей, совершенных украинскими спецслужбами за последние годы.
На их счету взрыв автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, убийство военкора и ополченца Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы и др.
Кроме того, за это время от рук украинских спецслужб в результате терактов погибло множество сотрудников администраций и правоохранительных органов на освобожденных от власти киевского режима территорий.
После убийства Кириллова с новой силой начались призывы жестко ответить Украине за ее преступления.
"…мы не террористы. Мы так не делаем. Они так делают. Мы - нет. Осталось понять, кто мы в этом конфликте. Мы - возмездие? Или та сторона, которая в перерывах между очередными терактами успевает сказать: "Мы надеемся на мирные переговоры!" - и тут же торопится на очередные похороны", - написал у себя в телеграм-канале Захар Прилепин, который ранее сам чуть не стал жертвой украинских террористов.
Похожую точку зрения занял военный эксперт Борис Рожин.
"В Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Игры в джентльменство с нацистами и террористами "тут убиваем, тут не убиваем" имеют в том числе и такие последствия", - написал он.
Спецслужбы киевского режима ведут войну террористическими методами, отмечает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
"Почему целью стал именно Игорь Кириллов станет понятно в ходе следствия, сейчас нет смысла гадать. Но судя по тому как был проведет очередной теракт противник сохраняет возможности активно использовать агентуру в нашей столице. Многое станет понятно по итогам оперативно-розыскных мероприятий.
По его словам, сейчас "сторонников ракетных ударов по Киеву с политическими и медийными последствиями станет значительно больше".