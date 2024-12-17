Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059712889.html
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве - 17.12.2024 Украина.ру
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
Утром во вторник, 17 декабря, в Москве возле своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. В результате взрыва погиб также помощник генерал-лейтенанта
2024-12-17T10:04
2024-12-17T10:27
эксклюзив
украина
москва
россия
ск рф
игорь кириллов
теракт
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/21/1033552103_0:0:1814:1021_1920x0_80_0_0_4ef6470331ccedfee583aa6a354133cf.jpg.webp
Взрыв на Рязанском проспектеПервыми о ЧП возле жилого комплекса (ЖК) "Среда" на Рязанском проспекте на юго-востоке столицы сообщили российские новостные телеграм-каналы. Сообщалось, что взрыв прогремел в районе 06:10 утра. Взрывной волной вырвало дверь подъезда, также были выбиты окна с первого по третий этаж.Спасателей на место происшествия вызвал местный житель, который незадолго до этого вышел погулять с собакой и находился примерно в 100 м от места взрыва.Отмечалось, что жертвами происшествия стали два человека, их имена на тот момент не назывались.Чуть позже был опубликован официальный комментарий Следственного комитета (СК)."По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - говорится в сообщении.В СК добавили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Как сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов тротила. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи радиосигнала, когда Кириллов вышел из дома и собирался сесть в автомобиль, чтобы поехать на работу.По информации телеграм-канала Baza, в настоящее время следователи опрашивают охранников жилого комплекса и выясняют, как могла осуществляться слежка за Кирилловым. Утверждается, что ЖК оборудован камерами видеонаблюдения, однако местные жители говорят, что они не обладают функцией записи и транслируют изображение только онлайн.Еще одна из задач – установление того, кто и каким образом установил самокат со взрывчаткой у подъезда дома начальника РХБЗ.Чем известен КирилловПогибший Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Там же закончил высшее военное командное училище химической защиты в 1991 году.Затем его на несколько лет направили в Западную группу войск в Германии, где он проходил службу в должности командира взвода, после возвращения служил в Московском военном округе.В 2007-м окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.К 2009 году Кириллов последовательно прошел путь до командира отдельной бригады РХБЗ. С 2009-го – на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ.С 2014 по 2017 гг. возглавлял Военную академию РХБЗ им. Тимошенко.На должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты был назначен в 2017 году.После начала российской военной специальной операции регулярно давал брифинги, на которых подробно рассказывал о роли Украины в производстве и испытаниях биологического и химического оружия, раскрывал схемы, по которым с таким оружием работает Запад, рассказывал о тех или иных провокациях, которые готовились киевским режимом и его кураторами, а также о деятельности американских биолабораторий по всему миру.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".У Кириллова осталась жена и два сына.РеакцияНа гибель начальника войск РХБЗ отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду", - написала она у себя в телеграм-канале.По словам члена Совета Федерации Константина Косачева, он работал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине. Погибший был порядочным, внимательным и стрессоустойчивым человеком, отметил сенатор."Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", - написал Косачев в соцсетях.По словам блогера Сергея Колясникова, деятельность Кириллова не ограничивалась только темой западного химоружия."Надо понимать, что РХБЗ и убитый укронацистами в Москве генерал Кириллов - это не только радиационная и химзащита. Это тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", "Тосочка" и перспективный "Дракон". Машины, выкашивающие украинских фашистов тысячами", - написал он в своем телеграм-канале.Призывы к жесткому ответуЕсли версия о причастности Украины к убийству Кириллова будет подтверждена, то это станет очередным громким террористическим актом против российских военных, политических, государственных и общественных деятелей, совершенных украинскими спецслужбами за последние годы.На их счету взрыв автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, убийство военкора и ополченца Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы и др.Кроме того, за это время от рук украинских спецслужб в результате терактов погибло множество сотрудников администраций и правоохранительных органов на освобожденных от власти киевского режима территорий.После убийства Кириллова с новой силой начались призывы жестко ответить Украине за ее преступления."…мы не террористы. Мы так не делаем. Они так делают. Мы - нет. Осталось понять, кто мы в этом конфликте. Мы - возмездие? Или та сторона, которая в перерывах между очередными терактами успевает сказать: "Мы надеемся на мирные переговоры!" - и тут же торопится на очередные похороны", - написал у себя в телеграм-канале Захар Прилепин, который ранее сам чуть не стал жертвой украинских террористов.Похожую точку зрения занял военный эксперт Борис Рожин."В Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Игры в джентльменство с нацистами и террористами "тут убиваем, тут не убиваем" имеют в том числе и такие последствия", - написал он.Спецслужбы киевского режима ведут войну террористическими методами, отмечает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный."Почему целью стал именно Игорь Кириллов станет понятно в ходе следствия, сейчас нет смысла гадать. Но судя по тому как был проведет очередной теракт противник сохраняет возможности активно использовать агентуру в нашей столице. Многое станет понятно по итогам оперативно-розыскных мероприятий.По его словам, сейчас "сторонников ракетных ударов по Киеву с политическими и медийными последствиями станет значительно больше".
https://ukraina.ru/20240813/1056834075.html
украина
москва
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/21/1033552103_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_6ef699c4bdd3deda78deee395253bdd6.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, москва, россия, ск рф, игорь кириллов, теракт, убийство
Эксклюзив, Украина, Москва, Россия, СК РФ, Игорь Кириллов, теракт, убийство

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве

10:04 17.12.2024 (обновлено: 10:27 17.12.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
Брифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Утром во вторник, 17 декабря, в Москве возле своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. В результате взрыва погиб также помощник генерал-лейтенанта
Взрыв на Рязанском проспекте
Первыми о ЧП возле жилого комплекса (ЖК) "Среда" на Рязанском проспекте на юго-востоке столицы сообщили российские новостные телеграм-каналы. Сообщалось, что взрыв прогремел в районе 06:10 утра. Взрывной волной вырвало дверь подъезда, также были выбиты окна с первого по третий этаж.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Спасателей на место происшествия вызвал местный житель, который незадолго до этого вышел погулять с собакой и находился примерно в 100 м от места взрыва.
Отмечалось, что жертвами происшествия стали два человека, их имена на тот момент не назывались.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Чуть позже был опубликован официальный комментарий Следственного комитета (СК).
"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - говорится в сообщении.
В СК добавили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов тротила. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи радиосигнала, когда Кириллов вышел из дома и собирался сесть в автомобиль, чтобы поехать на работу.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
По информации телеграм-канала Baza, в настоящее время следователи опрашивают охранников жилого комплекса и выясняют, как могла осуществляться слежка за Кирилловым. Утверждается, что ЖК оборудован камерами видеонаблюдения, однако местные жители говорят, что они не обладают функцией записи и транслируют изображение только онлайн.
Еще одна из задач – установление того, кто и каким образом установил самокат со взрывчаткой у подъезда дома начальника РХБЗ.
Чем известен Кириллов
Погибший Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Там же закончил высшее военное командное училище химической защиты в 1991 году.
Затем его на несколько лет направили в Западную группу войск в Германии, где он проходил службу в должности командира взвода, после возвращения служил в Московском военном округе.
В 2007-м окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.
К 2009 году Кириллов последовательно прошел путь до командира отдельной бригады РХБЗ. С 2009-го – на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ.
С 2014 по 2017 гг. возглавлял Военную академию РХБЗ им. Тимошенко.
На должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты был назначен в 2017 году.
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника войск РХБЗ И. Кириллова
Брифинг начальника войск РХБЗ И. Кириллова
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Брифинг начальника войск РХБЗ И. Кириллова
После начала российской военной специальной операции регулярно давал брифинги, на которых подробно рассказывал о роли Украины в производстве и испытаниях биологического и химического оружия, раскрывал схемы, по которым с таким оружием работает Запад, рассказывал о тех или иных провокациях, которые готовились киевским режимом и его кураторами, а также о деятельности американских биолабораторий по всему миру.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
У Кириллова осталась жена и два сына.
Реакция
На гибель начальника войск РХБЗ отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду", - написала она у себя в телеграм-канале.
По словам члена Совета Федерации Константина Косачева, он работал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине. Погибший был порядочным, внимательным и стрессоустойчивым человеком, отметил сенатор.
"Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", - написал Косачев в соцсетях.
горящая градирня на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
13 августа, 08:15
Ядерный терроризм как последняя фаза украинского кризиса: эксперты с Украины о происходящемНа Украине задумались, во что обойдется солдатам и простым людям курская авантюра киевского режима, оправдают ли результаты пролитую кровь и какими, собственно, могут быть эти результаты
По словам блогера Сергея Колясникова, деятельность Кириллова не ограничивалась только темой западного химоружия.
"Надо понимать, что РХБЗ и убитый укронацистами в Москве генерал Кириллов - это не только радиационная и химзащита. Это тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", "Тосочка" и перспективный "Дракон". Машины, выкашивающие украинских фашистов тысячами", - написал он в своем телеграм-канале.
Призывы к жесткому ответу
Если версия о причастности Украины к убийству Кириллова будет подтверждена, то это станет очередным громким террористическим актом против российских военных, политических, государственных и общественных деятелей, совершенных украинскими спецслужбами за последние годы.
На их счету взрыв автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, убийство военкора и ополченца Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы и др.
Кроме того, за это время от рук украинских спецслужб в результате терактов погибло множество сотрудников администраций и правоохранительных органов на освобожденных от власти киевского режима территорий.
После убийства Кириллова с новой силой начались призывы жестко ответить Украине за ее преступления.
"…мы не террористы. Мы так не делаем. Они так делают. Мы - нет. Осталось понять, кто мы в этом конфликте. Мы - возмездие? Или та сторона, которая в перерывах между очередными терактами успевает сказать: "Мы надеемся на мирные переговоры!" - и тут же торопится на очередные похороны", - написал у себя в телеграм-канале Захар Прилепин, который ранее сам чуть не стал жертвой украинских террористов.
Похожую точку зрения занял военный эксперт Борис Рожин.
"В Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Игры в джентльменство с нацистами и террористами "тут убиваем, тут не убиваем" имеют в том числе и такие последствия", - написал он.
Спецслужбы киевского режима ведут войну террористическими методами, отмечает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
"Почему целью стал именно Игорь Кириллов станет понятно в ходе следствия, сейчас нет смысла гадать. Но судя по тому как был проведет очередной теракт противник сохраняет возможности активно использовать агентуру в нашей столице. Многое станет понятно по итогам оперативно-розыскных мероприятий.
По его словам, сейчас "сторонников ракетных ударов по Киеву с политическими и медийными последствиями станет значительно больше".
 
ЭксклюзивУкраинаМоскваРоссияСК РФИгорь Кирилловтерактубийство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается
11:52Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
11:40"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
11:40Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
11:28"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
11:25Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"
11:25Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
11:20Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа
11:20В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ
10:57ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова
10:40Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
10:31Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
10:04Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
10:02ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
09:47"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками
09:18Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
09:00Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
08:08Главное за ночь 17 декабря
Лента новостейМолния