https://ukraina.ru/20241217/1059712889.html

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве - 17.12.2024 Украина.ру

Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве

Утром во вторник, 17 декабря, в Москве возле своего дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. В результате взрыва погиб также помощник генерал-лейтенанта

2024-12-17T10:04

2024-12-17T10:04

2024-12-17T10:27

эксклюзив

украина

москва

россия

ск рф

игорь кириллов

теракт

убийство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103355/21/1033552103_0:0:1814:1021_1920x0_80_0_0_4ef6470331ccedfee583aa6a354133cf.jpg.webp

Взрыв на Рязанском проспектеПервыми о ЧП возле жилого комплекса (ЖК) "Среда" на Рязанском проспекте на юго-востоке столицы сообщили российские новостные телеграм-каналы. Сообщалось, что взрыв прогремел в районе 06:10 утра. Взрывной волной вырвало дверь подъезда, также были выбиты окна с первого по третий этаж.Спасателей на место происшествия вызвал местный житель, который незадолго до этого вышел погулять с собакой и находился примерно в 100 м от места взрыва.Отмечалось, что жертвами происшествия стали два человека, их имена на тот момент не назывались.Чуть позже был опубликован официальный комментарий Следственного комитета (СК)."По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - говорится в сообщении.В СК добавили, что на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.Как сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, мощность взрывного устройства составляла 200 граммов тротила. Источник RT в правоохранительных органах рассказал, что взрывное устройство было приведено в действие при помощи радиосигнала, когда Кириллов вышел из дома и собирался сесть в автомобиль, чтобы поехать на работу.По информации телеграм-канала Baza, в настоящее время следователи опрашивают охранников жилого комплекса и выясняют, как могла осуществляться слежка за Кирилловым. Утверждается, что ЖК оборудован камерами видеонаблюдения, однако местные жители говорят, что они не обладают функцией записи и транслируют изображение только онлайн.Еще одна из задач – установление того, кто и каким образом установил самокат со взрывчаткой у подъезда дома начальника РХБЗ.Чем известен КирилловПогибший Игорь Кириллов родился 13 июля 1970 года в Костроме. Там же закончил высшее военное командное училище химической защиты в 1991 году.Затем его на несколько лет направили в Западную группу войск в Германии, где он проходил службу в должности командира взвода, после возвращения служил в Московском военном округе.В 2007-м окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.К 2009 году Кириллов последовательно прошел путь до командира отдельной бригады РХБЗ. С 2009-го – на различных должностях в Управлении начальника войск РХБЗ.С 2014 по 2017 гг. возглавлял Военную академию РХБЗ им. Тимошенко.На должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты был назначен в 2017 году.После начала российской военной специальной операции регулярно давал брифинги, на которых подробно рассказывал о роли Украины в производстве и испытаниях биологического и химического оружия, раскрывал схемы, по которым с таким оружием работает Запад, рассказывал о тех или иных провокациях, которые готовились киевским режимом и его кураторами, а также о деятельности американских биолабораторий по всему миру.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".У Кириллова осталась жена и два сына.РеакцияНа гибель начальника войск РХБЗ отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду", - написала она у себя в телеграм-канале.По словам члена Совета Федерации Константина Косачева, он работал с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности биолабораторий США на Украине. Погибший был порядочным, внимательным и стрессоустойчивым человеком, отметил сенатор."Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады", - написал Косачев в соцсетях.По словам блогера Сергея Колясникова, деятельность Кириллова не ограничивалась только темой западного химоружия."Надо понимать, что РХБЗ и убитый укронацистами в Москве генерал Кириллов - это не только радиационная и химзащита. Это тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", "Тосочка" и перспективный "Дракон". Машины, выкашивающие украинских фашистов тысячами", - написал он в своем телеграм-канале.Призывы к жесткому ответуЕсли версия о причастности Украины к убийству Кириллова будет подтверждена, то это станет очередным громким террористическим актом против российских военных, политических, государственных и общественных деятелей, совершенных украинскими спецслужбами за последние годы.На их счету взрыв автомобиля журналистки и политолога Дарьи Дугиной, убийство военкора и ополченца Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина, убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы и др.Кроме того, за это время от рук украинских спецслужб в результате терактов погибло множество сотрудников администраций и правоохранительных органов на освобожденных от власти киевского режима территорий.После убийства Кириллова с новой силой начались призывы жестко ответить Украине за ее преступления."…мы не террористы. Мы так не делаем. Они так делают. Мы - нет. Осталось понять, кто мы в этом конфликте. Мы - возмездие? Или та сторона, которая в перерывах между очередными терактами успевает сказать: "Мы надеемся на мирные переговоры!" - и тут же торопится на очередные похороны", - написал у себя в телеграм-канале Захар Прилепин, который ранее сам чуть не стал жертвой украинских террористов.Похожую точку зрения занял военный эксперт Борис Рожин."В Москве в результате теракта был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Игры в джентльменство с нацистами и террористами "тут убиваем, тут не убиваем" имеют в том числе и такие последствия", - написал он.Спецслужбы киевского режима ведут войну террористическими методами, отмечает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный."Почему целью стал именно Игорь Кириллов станет понятно в ходе следствия, сейчас нет смысла гадать. Но судя по тому как был проведет очередной теракт противник сохраняет возможности активно использовать агентуру в нашей столице. Многое станет понятно по итогам оперативно-розыскных мероприятий.По его словам, сейчас "сторонников ракетных ударов по Киеву с политическими и медийными последствиями станет значительно больше".

https://ukraina.ru/20240813/1056834075.html

украина

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, москва, россия, ск рф, игорь кириллов, теракт, убийство