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Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие"

Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие" - 17.12.2024 Украина.ру

Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие"

Убийство начальника войск РХБЗ российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является терактом, свидетельствующим об агонии киевского режима. Об это 17 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2024-12-17T12:18

2024-12-17T12:18

2024-12-17T12:18

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Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник были убиты утром 17 декабря в Москве. Следователи установили, что взрывное устройство было замаскировано в самокате около дома. Западная пресса сообщила об организации теракта спецслужбами Украины.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших. Он также пообещал, что организаторов теракта накажут.В телеграмме Медведева также сказано, что нынешнее руководство Украины, осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах.Медведев также отметил, что киевский режим из последних сил "пытается оправдать своё никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте".Свою реакцию на теракт в Москве опубликовали также российские парламентарии, представители органов исполнительной власти и общественные деятели. Подробности в публикации В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ Ранее в новостях: Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал КирилловАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел событие в публикации Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря

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