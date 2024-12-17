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Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие"
Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие" - 17.12.2024 Украина.ру
Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие"
Убийство начальника войск РХБЗ российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является терактом, свидетельствующим об агонии киевского режима. Об это 17 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
2024-12-17T12:18
2024-12-17T12:18
2024-12-17T12:18
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Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник были убиты утром 17 декабря в Москве. Следователи установили, что взрывное устройство было замаскировано в самокате около дома. Западная пресса сообщила об организации теракта спецслужбами Украины.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших. Он также пообещал, что организаторов теракта накажут.В телеграмме Медведева также сказано, что нынешнее руководство Украины, осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах.Медведев также отметил, что киевский режим из последних сил "пытается оправдать своё никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте".Свою реакцию на теракт в Москве опубликовали также российские парламентарии, представители органов исполнительной власти и общественные деятели. Подробности в публикации В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ Ранее в новостях: Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал КирилловАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел событие в публикации Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве Больше новостей на начало дня в обзоре Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
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новости, россия, москва, украина, игорь кириллов, совбез, госдума, дмитрий медведев, теракт, спецслужба, убийство, минобороны рф, сво, бандеровцы
Новости, Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, Совбез, Госдума, Дмитрий Медведев, теракт, спецслужба, убийство, Минобороны РФ, СВО, бандеровцы
Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие"
Убийство начальника войск РХБЗ российской армии генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является терактом, свидетельствующим об агонии киевского режима. Об это 17 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник были убиты утром 17 декабря в Москве. Следователи установили, что взрывное устройство было замаскировано в самокате около дома. Западная пресса сообщила об организации теракта спецслужбами Украины.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших. Он также пообещал, что организаторов теракта накажут.
"Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие", - заявил Медведев
.
В телеграмме Медведева также сказано, что нынешнее руководство Украины, осознавая неизбежность своего военного разгрома, наносит трусливые и подлые удары в мирных городах.
"Этот теракт - агония бандеровского режима", - констатировал зампред Совбеза России.
Медведев также отметил, что киевский режим из последних сил "пытается оправдать своё никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте".
Свою реакцию на теракт в Москве опубликовали также российские парламентарии, представители органов исполнительной власти и общественные деятели. Подробности в публикации В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ