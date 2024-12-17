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Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"

Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал" - 17.12.2024 Украина.ру

Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"

Госкорпорация Ростех продемонстрировала работу новейших наземных FPV-дронов "Депеша" и "Каракал"

2024-12-17T11:25

2024-12-17T11:25

2024-12-17T11:25

эксклюзив

ростех

александр евтушенко

сво

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В воздухе беспилотники, а на земле - роботы. Инженерная мысль неизменно движется в сторону облегчения труда человека. Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Госкорпорацию Ростех) показали мобильные робототехнические комплексы "Депеша" и "Каракал" гражданского назначения, предназначенные для доставки грузов массой 100, 200 и 500 килограммов на расстояние до 3 километров.- Курьерам пора напрячься, останутся без работы, - шутят журналисты.- Аккуратнее, машинки хоть и маленькие, но на гусеницы намотает - мало не покажется, - предупредили специалисты, вытаскивая "Депешу" из багажника легковушки. Оператор надавил на рычажки джойстика, дрон приветливо покрутился на месте, взрывая гусеницами в воздух снег, комья замерзшей земли и сухую траву.- А можно прокатиться? - спросила девушка из делегации журналистов. - Меня не перевернете?Девушка забирается на платформу с гусеницами, вешает на элемент конструкции с датчиком и видеокамерой неизменный дамский атрибут - сумочку (куда же без нее?), и оператор уже кружит ее, счастливую, в карусели из нескольких дронов. Для комфорта только кресла не хватает.- И это еще не максимальная скорооооо… - комментирует она, и "Депеша" с легкостью преодолевает бугор, выходит на заснеженную грунтовую дорогу и за секунды набирает крейсерскую скорость, на минуточку, в 15 километров в час, стремительно унося ее в даль.- За покупками, - смеется коллега.- Я бы такой машинкой снег с удовольствием перед домом чистил, - задумался я и представил, как в мороз, сидя в тепле, надеваю очки виртуальной реальности и легкими движениями двух пальцев освобождаю из снежного плена придомовой участок. Научиться управлять такой штукой - проще пареной репы. Если вы когда-нибудь играли на PlayStation, весь учебный курс займет пару минут."Депеши" производят в нескольких вариантах: на колесном или гусеничном шасси, с радиоуправлением или оптоволоконной связью. Инженеры объясняют это тем, что "Депеши" на гусеницах более проходимые, когда колесные - более быстрые. На платформу можно установить любое оборудование.На дронах без радиоуправления установлена катушка с проводом до пульта управления, которая разматывается при движении. Здесь принцип простой: сколько километров оптоволокна намотать, столько тележка и проедет. А запас хода у аккумулятора достаточный - 20 километров.Колесная "Депеша" с независимой подвеской повыше от земли. Высокий клиренс гарантирует как минимум то, что груз или человек не намокнет в какой-нибудь луже. Каждое колесо - электродвигатель. То есть, теоретически, если одно-два колеса выйдут из строя, тележка все равно довезет груз до адресата. При собственном весе тележки 100 килограмм, она способна перевозить груз в разы больше и развивать скорость до 30 км/ч. Независимая подвеска обеспечивает маневренность и более мягкое прохождение препятствий.Более серьезный транспорт - четырехтонный "Каракал", окрашенный по последнему писку моды 2024 года в хаки. Внешне "Каракал" похож на маленькую гусеничную БМП, только без вооружений. Этот зверь управляется так же, как и FPV-дрон, и способен перевозить на себе около 500 килограммов груза, а по резвости и маневренности не сильно-то и отличается от младших "Депеш".- Таким в тайге можно бревна таскать, - шутят коллеги."Каракал" с легкостью взбирается на пригорок, спускается и перемалывает кучу земли с ветками и снегом.А товарищи в камуфляже вспоминают опыт советского танкостроения. Еще до Великой Отечественной в Советском Союзе выпустили в серию легкий танк Т-40, по габаритам немного превосходящий "Каракал". Т-40 был вооружен пулеметами, какую-либо заметную роль на полях сражений не сыграл, но доставлял немцам максимальные, мягко говоря, неудобства - они называли его саранчей. Танк применяли для того, чтобы буквально додавить противника гусеницами после ударов артиллерии.- Представь, надо будет - выпустят тысячи таких роботизированных комплексов. Даже без вооружения какой психологический эффект они окажут на противника? - задается вопросом товарищ.В Ростехе отметили, что в настоящее время "Каракал" проходит всесторонние испытания. По словам исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко, развитие оборонной промышленности в этом направлении стало возможным благодаря технологиям оптики, радиоэлектроники и материаловедения."Наземные роботы, которые мы сегодня представляем, – это три робота, которые имеют грузоподъемность 100, 200 и 500 килограммов. Они уже разработаны, есть опытные образцы, есть те, которые уже используются в войсках, показали себя прекрасно. Для чего они могут использоваться: для доставки боеприпасов, для доставки грузов на поле боя, для ведения разведки, в том числе и для огневой поддержки", - сказал он.При разработке наземных дронов в Ростехе преследуют главную цель - сохранить жизни российских бойцов. И роботы эту задачу прекрасно решают, заключил Евтушенко.ТТХ "Каракала"Габариты: ширина 2 метра, длина 3 метра, высота 1,4 метра,Двигатель - 62 л.с.,Преодолевает спуски-подъемы под углом 30 градусов,Развивает скорость до 15 км/ч,Запас хода 100 км,Оснащен системами навигации и видеонаблюдения с теле- и тепловизионными камерами,Управление - дистанционное, оператор может находиться на расстоянии до 2 километров от "Каракала",Корпус: специальный алюминиевый сплав.

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