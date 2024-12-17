Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
Момент взрыва авто на Рязянском проспекте в Москве
В сети появились кадры момента взрыва в Москве, который унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Поток".
На кадрах видна вспышка рядом с подъездом, сразу после нее распахивается дверь подъезда, с припаркованных рядом машин сносит снег, а из окон дома сыплется стекло.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти КирилловаВ украинской прессе неприкрыто глумятся над смертью в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
11:20В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗПервый зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев обвинил спецслужбы Украины в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
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Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.