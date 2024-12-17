Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059717683.html
Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру
Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
В сети появились кадры момента взрыва в Москве, который унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
2024-12-17T11:52
2024-12-17T11:52
новости
россия
москва
украина
игорь кириллов
минобороны
украина.ру
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059717292_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_605f47bfc9bad921210a8a81edfbe67a.png.webp
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Поток".На кадрах видна вспышка рядом с подъездом, сразу после нее распахивается дверь подъезда, с припаркованных рядом машин сносит снег, а из окон дома сыплется стекло.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
https://ukraina.ru/20241217/1059714898.html
https://ukraina.ru/20241217/1059715769.html
https://ukraina.ru/20241217/1059717068.html
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059717292_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_0726b25a8d6db8e36d125e3a661ddd1d.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина, игорь кириллов, минобороны, украина.ру, взрыв
Новости, Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, Минобороны, Украина.ру, взрыв

Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов

11:52 17.12.2024
 
Момент взрыва авто на Рязянском проспекте в Москве
Момент взрыва авто на Рязянском проспекте в Москве
Читать в
ДзенTelegram
В сети появились кадры момента взрыва в Москве, который унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Поток".
На кадрах видна вспышка рядом с подъездом, сразу после нее распахивается дверь подъезда, с припаркованных рядом машин сносит снег, а из окон дома сыплется стекло.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
10:53
"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти КирилловаВ украинской прессе неприкрыто глумятся над смертью в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
11:20
В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗПервый зампред Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев обвинил спецслужбы Украины в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
Родион Мирошник
11:40
"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗДоказательства, приводимые начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале
Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаИгорь КирилловМинобороныУкраина.рувзрыв
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается
11:52Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
11:40"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
11:40Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
11:28"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
11:25Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"
11:25Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
11:20Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа
11:20В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ
10:57ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова
10:40Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
10:31Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
10:04Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
10:02ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
09:47"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками
09:18Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
09:00Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
08:08Главное за ночь 17 декабря
Лента новостейМолния