https://ukraina.ru/20241217/1059722280.html

Провал Шольца: чудесное превращение из ястреба в голубя

Провал Шольца: чудесное превращение из ястреба в голубя - 17.12.2024 Украина.ру

Провал Шольца: чудесное превращение из ястреба в голубя

Вслед за американским президентом Джозефом Байденом в политическое небытие собрался уходить один из его самых преданных и верных европейских клевретов – канцлер Германии Олаф Шольц.

2024-12-17T13:39

2024-12-17T13:39

2024-12-17T13:39

эксклюзив

украина

германия

олаф шольц

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Сам же Шольц предложил президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить бундестаг, сразу после того, как немецкий парламент решительно вынес его правительству вотум недоверия.Если привести конкретные цифры, недоверие федеральному правительству Шольца выразили 394 депутата. 207 человек поддержали правительство, а 116 депутатов решили воздержаться.В результате голосования никто особо не сомневался, потому что правящая коалиция развалилась ещё несколько недель назад, в ноябре – когда Свободные демократы официально вышли из коалиционного правительства Германии, где у них было три министерских поста.Их лидер Кристиан Линднер предъявлял Шольцу достаточно невразумительные требования. Было похоже на то, что свободные либералы просто-напросто решили заблаговременно бежать с тонущего правительственного корабля, чтобы не попасть под прямой огонь критики вместе с Шольцем, Бербок и компанией.Как показали последние события, это было довольно предусмотрительное решение: отправив Шольца в отставку, депутаты бундестага не отказали себе в удовольствии потоптаться по поверженному канцлеру, чего он, вне всякого сомнения, заслужил."Давайте на минуту взглянем на ваш (канцлера Шольца) послужной список. Вы, канцлер, оставляете страну в условиях одного из крупнейших экономических кризисов в истории послевоенного времени.Экономический кризис всё обостряется. Германия неконкурентоспособна. Но две оставшиеся правящие партии (имеются в виду Зеленые и социал-демократы – прим.ред.) соревнуются, какие бы ещё налоги повысить…Канцлер Олаф Шольц… отказался осуществить необходимую трансформацию экономической и финансовой политики ФРГ, поэтому он больше не заслуживает доверия", – сказал во время парламентских прений один из депутатов.Нужно понимать, что это вовсе не голая политическая риторика, которая не так уж редко звучит по разным поводам под куполом бундестага.Американское деловое издание Bloomberg, которое длительное время было дружественным к правительству Шольца, буквально накануне опубликовало шокирующий отчёт о том, что основные экономические показатели Германии упали ниже допандемийного периода, а экономика страны может в целом прийти к точке невозврата, после которой начнется серьёзный спад.При этом Bloomberg не опубликовало никаких закулисных откровений. Издание всего лишь перечислило давно известные факты, о которых, к слову, не так давно писало и издание Украина.ру.По данным американских аналитиков, экономика ФРГ на протяжении каденции Шольца и его зеленых соратников уменьшилась на 5%, на чём могла бы зафиксироваться, в случае сохранения роста доковидного времени. А экономические потери Федеративной Республики в данном случае составляют как минимум сотни миллионов евро.Bloomberg также констатирует: стремительное, по национальным меркам, падение ВВП Германии напрямую связано с энергетическим кризисом – то есть, с частичным отказом от российских энергоносителей, которые были изначально заложены в формуле благосостояния экономики ФРГ.Прямую ответственность за эту ситуацию, наряду с Байденом и его камарильей, несет именно Шольц, в буквальном смысле выстреливший в ногу своей промышленности.Хотя часть российских энергоносителей всё же попадает в Германию, отмытые через такие страны, как Индия.Кроме того, негативное влияние на германский бюджет оказала стагнация ведущих автомобильных концернов – таких как Volkswagen и Mercedes-Benz Group. В этом случае, помимо отсутствия дешевых импортных энергоносителей, сыграла роль проигранная почти вчистую конкуренция с более дешевыми и более доступными в условиях инфляции китайских автомобилями.Деваться Шольцу было практически некуда. Он успешно растратил на помощь Украине все то, что осторожно накапливала Ангела Меркель, как бы мы к ней не относились за лицемерную позицию по поводу Минских договоренностей.Как сообщат Bloomberg, снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое немецкое домохозяйство теряет примерно 2500 евро в год. Не факт, что рядовые немцы читают американскую деловую прессу, но они однозначно поняли, что стали жить хуже.Последним шансом Шольца была отчаянная попытка обернуться из натовского ястреба в лживый образ голубя мира, поскольку большинство немцев категорически не хотят воевать с Россией."Мы не станем предпринимать шагов, которые поставят на кон безопасность государства", – заявил немецкий канцлер, пообещав, что Германия не будет поставлять ВСУ дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории.Однако уже 2 декабря, во время визита на Украину, он, не моргнув глазом, распорядился направить нелегитимному режиму Зеленского вооружения на сумму 650 миллионов евро, среди которых может находиться все, что угодно.Теперь эта комедия кончилась, и германские партии готовятся к досрочным выборам.Известно, что политическое руководство СДПГ предварительно приняло решение снова утвердить Шольца в качестве кандидата на пост канцлера. А этот странный шаг гарантирует социал-демократам достаточно серьёзное поражение.Основным кандидатом в канцлеры также пока считается лидер ХДС Фридрих Мерц, который как раз-таки обещал предоставить Киеву дальнобойные ракеты, так что ничего хорошего от такой рокировки ожидать не приходится.Согласно данным Politico, блок ХДС/ХСС поддерживают 32% респондентов, опппозиционную АдГ – 18%, а СДПГ Шольца – только 16%.Таким образом, уже сегодня можно сказать, что 23 февраля 2025 года Германию ожидают одни их самых непредсказуемых выборов в ее новейшей истории.Подробнее о сопернике Шольца, Фридрихе Мерце – в материале Анны Черкасовой Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241211/1059564893.html

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эксклюзив, украина, германия, олаф шольц, джо байден, анналена бербок, bloomberg, хдс