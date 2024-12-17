На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский
Командование Объединенных Сил ВС Украины
На Брянском направлении у Украины там почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
"Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне", — рассказал Зимовский.
Он добавил, что эти силы бросили бы на захват Брянского направления только при одном условии: если там ситуация с насыщениями оборонительной полосы была бы на уровне 6 августа 2024 года.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что около семи утра средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области.
Позднее, в 08:10 министерство также рассказало о новой атаке.
"Около 07:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.
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Вчера, 14:06Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПотери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России