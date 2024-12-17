https://ukraina.ru/20241217/1059704911.html

На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский

На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский - 17.12.2024 Украина.ру

На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский

На Брянском направлении у Украины там почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2024-12-17T06:00

2024-12-17T06:00

2024-12-17T06:00

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Он добавил, что эти силы бросили бы на захват Брянского направления только при одном условии: если там ситуация с насыщениями оборонительной полосы была бы на уровне 6 августа 2024 года. Накануне Минобороны РФ сообщило, что около семи утра средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области.Позднее, в 08:10 министерство также рассказало о новой атаке."Около 07:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Подробнее об этом — К переговорам готовы, обстрелы и налётыТакже вчера, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери Киева с начала СВО составили около миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Полный текст интервью — Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа

https://ukraina.ru/20241216/1059692032.html

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новости, россия, украина, андрей белоусов, вооруженные силы украины, брянская область, курская область, вс рф, потери всу, детали