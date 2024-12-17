На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский - 17.12.2024 Украина.ру
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На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский
На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский - 17.12.2024 Украина.ру
На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский
На Брянском направлении у Украины там почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2024-12-17T06:00
2024-12-17T06:00
новости
россия
украина
андрей белоусов
вооруженные силы украины
брянская область
курская область
вс рф
потери всу
детали
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Он добавил, что эти силы бросили бы на захват Брянского направления только при одном условии: если там ситуация с насыщениями оборонительной полосы была бы на уровне 6 августа 2024 года. Накануне Минобороны РФ сообщило, что около семи утра средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области.Позднее, в 08:10 министерство также рассказало о новой атаке."Около 07:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.Подробнее об этом — К переговорам готовы, обстрелы и налётыТакже вчера, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери Киева с начала СВО составили около миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Полный текст интервью — Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа
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новости, россия, украина, андрей белоусов, вооруженные силы украины, брянская область, курская область, вс рф, потери всу, детали
Новости, Россия, Украина, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Курская область, ВС РФ, потери ВСУ, детали

На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский

06:00 17.12.2024
 
Командование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины
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На Брянском направлении у Украины там почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
"Есть одна бригада территориальной обороны, которая составляет гарнизон Чернигова. Еще в учебном центре "Десна" круглые сутки находятся солдаты и рекруты численностью в одну бригаду, которые проходят подготовку. То есть около 2,5 тысяч человек одномоментно присутствуют на полигоне", — рассказал Зимовский.
Он добавил, что эти силы бросили бы на захват Брянского направления только при одном условии: если там ситуация с насыщениями оборонительной полосы была бы на уровне 6 августа 2024 года.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что около семи утра средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области.
Позднее, в 08:10 министерство также рассказало о новой атаке.
"Около 07:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны РФ.
Подробнее об этом — К переговорам готовы, обстрелы и налёты
Также вчера, 16 декабря, министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери Киева с начала СВО составили около миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных.
Вчера, 14:06
Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПотери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России
Полный текст интервью — Александр Зимовский: ВСУ сжигают "Анну Киевскую" и теряют Шевченко, а Россия ждет ночь мира от Трампа
 
НовостиРоссияУкраинаАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныБрянская областьКурская областьВС РФпотери ВСУдетали
 
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