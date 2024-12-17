Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев - 17.12.2024 Украина.ру
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Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев - 17.12.2024 Украина.ру
Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары ВС России по Украине и ситуацию с энергетической... Украина.ру, 17.12.2024
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2024-12-17T11:40
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Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары ВС России по Украине и ситуацию с энергетической инфраструктурой в Киеве и регионах, ситуацию в зоне СВО на конец года, изменения в производстве и в применении беспилотников на фронте, а также размер ставок для Запада и Украины в этом конфликте.00:25 – О массированных ударах по Украине;02:25 – О миролюбии и силе; 03:35 – Экстраординарные ситуации; 05:43 – О нефтяном и ядерном шантаже; 08:43 – О восстановлении энергетической инфраструктуры; 10:45 – О производстве и применении БПЛА; 14:13 – О деятельности министра Белоусова; 15:26 – О вероятности мобилизации;17:48 – О работе штурмовиков; 18:48 – О новом наступлении ВСУ; 21:11 – О признаках конца для Украины; 23:06 – О минимальной и максимальной ставках.#Чадаев #удар #ответ #Таганрог #Украина #РФ #Россия #Запад #СВО #спецоперация #конфликт #война #Орешник #Трамп #США #инаугурация #ЕС #Евросоюз #Европа #Орбан #Венгрия #нефть #ЯдерноеОружие #Маск #перевооружение #АЭС #министр #МАГАТЭ #энергетика #НАТО #армия #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #пилот #Мавик #фронт #тыл #обучение #Белоусов #мобилизация #пехота #штурм #ВСУ #Залужный #Курск #Харьков #Херсон #Донбасс #ДНР #Запорожье #уголь #Покровск #Красноармейск #Донецк #ракета #генерал ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, город, видео
Новости, Украина, Россия, Европа, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, город, Видео

Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев

11:40 17.12.2024
 
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Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары ВС России по Украине и ситуацию с энергетической инфраструктурой в Киеве и регионах, ситуацию в зоне СВО на конец года, изменения в производстве и в применении беспилотников на фронте, а также размер ставок для Запада и Украины в этом конфликте.
00:25 – О массированных ударах по Украине;
02:25 – О миролюбии и силе;
03:35 – Экстраординарные ситуации;
05:43 – О нефтяном и ядерном шантаже;
08:43 – О восстановлении энергетической инфраструктуры;
10:45 – О производстве и применении БПЛА;
14:13 – О деятельности министра Белоусова;
15:26 – О вероятности мобилизации;
17:48 – О работе штурмовиков;
18:48 – О новом наступлении ВСУ;
21:11 – О признаках конца для Украины;
23:06 – О минимальной и максимальной ставках.
#Чадаев #удар #ответ #Таганрог #Украина #РФ #Россия #Запад #СВО #спецоперация #конфликт #война #Орешник #Трамп #США #инаугурация #ЕС #Евросоюз #Европа #Орбан #Венгрия #нефть #ЯдерноеОружие #Маск #перевооружение #АЭС #министр #МАГАТЭ #энергетика #НАТО #армия #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #пилот #Мавик #фронт #тыл #обучение #Белоусов #мобилизация #пехота #штурм #ВСУ #Залужный #Курск #Харьков #Херсон #Донбасс #ДНР #Запорожье #уголь #Покровск #Красноармейск #Донецк #ракета #генерал
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