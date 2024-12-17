Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары ВС России по Украине и ситуацию с энергетической инфраструктурой в Киеве и регионах, ситуацию в зоне СВО на конец года, изменения в производстве и в применении беспилотников на фронте, а также размер ставок для Запада и Украины в этом конфликте.
00:25 – О массированных ударах по Украине;
02:25 – О миролюбии и силе;
03:35 – Экстраординарные ситуации;
05:43 – О нефтяном и ядерном шантаже;
08:43 – О восстановлении энергетической инфраструктуры;
10:45 – О производстве и применении БПЛА;
14:13 – О деятельности министра Белоусова;
15:26 – О вероятности мобилизации;
17:48 – О работе штурмовиков;
18:48 – О новом наступлении ВСУ;
21:11 – О признаках конца для Украины;
23:06 – О минимальной и максимальной ставках.
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