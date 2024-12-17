https://ukraina.ru/20241217/1059716781.html

Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев

Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев - 17.12.2024 Украина.ру

Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев

Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары ВС России по Украине и ситуацию с энергетической... Украина.ру, 17.12.2024

2024-12-17T11:40

2024-12-17T11:40

2024-12-17T11:40

новости

украина

россия

европа

украина.ру

вооруженные силы украины

вс рф

город

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059716655_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2aabf5691284020ca761b3cb3a95033d.jpg.webp

Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру прокомментировал массированные удары ВС России по Украине и ситуацию с энергетической инфраструктурой в Киеве и регионах, ситуацию в зоне СВО на конец года, изменения в производстве и в применении беспилотников на фронте, а также размер ставок для Запада и Украины в этом конфликте.00:25 – О массированных ударах по Украине;02:25 – О миролюбии и силе; 03:35 – Экстраординарные ситуации; 05:43 – О нефтяном и ядерном шантаже; 08:43 – О восстановлении энергетической инфраструктуры; 10:45 – О производстве и применении БПЛА; 14:13 – О деятельности министра Белоусова; 15:26 – О вероятности мобилизации;17:48 – О работе штурмовиков; 18:48 – О новом наступлении ВСУ; 21:11 – О признаках конца для Украины; 23:06 – О минимальной и максимальной ставках.#Чадаев #удар #ответ #Таганрог #Украина #РФ #Россия #Запад #СВО #спецоперация #конфликт #война #Орешник #Трамп #США #инаугурация #ЕС #Евросоюз #Европа #Орбан #Венгрия #нефть #ЯдерноеОружие #Маск #перевооружение #АЭС #министр #МАГАТЭ #энергетика #НАТО #армия #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #пилот #Мавик #фронт #тыл #обучение #Белоусов #мобилизация #пехота #штурм #ВСУ #Залужный #Курск #Харьков #Херсон #Донбасс #ДНР #Запорожье #уголь #Покровск #Красноармейск #Донецк #ракета #генерал ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20241216/1059703423.html

украина

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, украина.ру, вооруженные силы украины, вс рф, город, видео