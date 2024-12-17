Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском - 17.12.2024 Украина.ру
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Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском
Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском - 17.12.2024 Украина.ру
Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском
Недавнее освобождение еще нескольких населенных пунктов в Курской области открывают перспективы образования нового котла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-12-17T03:40
2024-12-17T03:40
новости
курская область
россия
суджа
юрий кнутов
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вс рф
детали
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Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Подробнее о потерях ВСУ на других направлениях — в материале Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПо факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Более подробно о зверствах ВСУ — Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, суджа, юрий кнутов, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Юрий Кнутов, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском

03:40 17.12.2024
 
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
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Недавнее освобождение еще нескольких населенных пунктов в Курской области открывают перспективы образования нового котла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Если посмотреть на карту [Курской области], то из района Суджи мы пытаемся двигаться на северо-запад, а с севера — на юго-восток. Эти стрелы должны разрезать украинскую группировку и отрезать ее от снабжения. Перспективы образования такого котла хорошо просматриваются", — заявил Кнутов.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных.
Подробнее о потерях ВСУ на других направлениях — в материале Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий
По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
Более подробно о зверствах ВСУ — Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
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11 декабря, 11:13
Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской областиС момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ потеряли в регионе 39 460 бойцов. Такие данные обнародовал депутат Госдумы от региона Николай Иванов. У Минобороны РФ немного другие данные: потери в живой силе ВСУ ведомство оценило в 39 660 военнослужащих
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев
 
НовостиКурская областьРоссияСуджаЮрий КнутовАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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