Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском
© Getty Images Фото: военнослужащий ВСУ в окопе
© Getty Images
Недавнее освобождение еще нескольких населенных пунктов в Курской области открывают перспективы образования нового котла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Если посмотреть на карту [Курской области], то из района Суджи мы пытаемся двигаться на северо-запад, а с севера — на юго-восток. Эти стрелы должны разрезать украинскую группировку и отрезать ее от снабжения. Перспективы образования такого котла хорошо просматриваются", — заявил Кнутов.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных.
Подробнее о потерях ВСУ на других направлениях — в материале Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий
Более подробно о зверствах ВСУ — Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
11 декабря, 11:13Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской областиС момента вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года ВСУ потеряли в регионе 39 460 бойцов. Такие данные обнародовал депутат Госдумы от региона Николай Иванов. У Минобороны РФ немного другие данные: потери в живой силе ВСУ ведомство оценило в 39 660 военнослужащих