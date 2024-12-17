https://ukraina.ru/20241217/1059700871.html

Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском

Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском - 17.12.2024 Украина.ру

Кнутов рассказал про образование нового котла под Курском

Недавнее освобождение еще нескольких населенных пунктов в Курской области открывают перспективы образования нового котла. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-12-17T03:40

2024-12-17T03:40

2024-12-17T03:40

новости

курская область

россия

суджа

юрий кнутов

андрей белоусов

вооруженные силы украины

вс рф

детали

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Накануне министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Подробнее о потерях ВСУ на других направлениях — в материале Белоусов озвучил обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорийПо факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.Более подробно о зверствах ВСУ — Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПолный текст интервью — Юрий Кнутов: Россия ослепила ПВО Украины, и если Трамп не остановит Зеленского, пошлет "Орешник" в Киев

https://ukraina.ru/20241211/1059568504.html

курская область

россия

суджа

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новости, курская область, россия, суджа, юрий кнутов, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вс рф, детали