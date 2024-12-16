https://ukraina.ru/20241216/1059692032.html
Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий
Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий - 16.12.2024 Украина.ру
Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий
Потери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов
2024-12-16T14:06
2024-12-16T14:06
2024-12-16T14:12
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Он добавил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон энергосистеме Украины и ВПК страны, и Киев утратил возможность производить необходимое ВСУ вооружение, включая технику и боеприпасы.Министр также озвучил данные по размерам территорий, освобожденных российскими военными в текущем 2024 году: 4,5 тысячи квадратных километров. Он добавил, что под контролем Киева еще остается примерно 25-30% территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, а также менее 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР).Белоусов резюмировал, что работа по денацификации и демилитаризации Украины продолжается: в 2024 году на военную службу в ВС РФ набрали свыше 427 тысяч человек, и ежедневно контракты заключают более 1200 человек.Примерно неделю назад директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность."На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - сказал директор СВР.Еще по теме: ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте.
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новости, россия, украина, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины, впк, потери, потери всу, вс рф, освобождение, территория, энергетика
Новости, Россия, Украина, Киев, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, ВПК, потери, потери ВСУ, ВС РФ, освобождение, территория, энергетика
Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий
14:06 16.12.2024 (обновлено: 14:12 16.12.2024)
Потери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов
Он добавил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон энергосистеме Украины и ВПК страны, и Киев утратил возможность производить необходимое ВСУ вооружение, включая технику и боеприпасы.
Министр также озвучил данные по размерам территорий, освобожденных российскими военными в текущем 2024 году: 4,5 тысячи квадратных километров. Он добавил, что под контролем Киева еще остается примерно 25-30% территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, а также менее 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР).
Белоусов резюмировал, что работа по денацификации и демилитаризации Украины продолжается: в 2024 году на военную службу в ВС РФ набрали свыше 427 тысяч человек, и ежедневно контракты заключают более 1200 человек.
Примерно неделю назад директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность.
"На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - сказал директор СВР.