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Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий

Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий - 16.12.2024 Украина.ру

Белоусов назвал обновленные данные по потерям ВСУ и размеры освобожденных территорий

Потери Киева с начала СВО составили почти миллион человек, только в "курской авантюре" ВСУ потеряли более 40 тысяч военных. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов

2024-12-16T14:06

2024-12-16T14:06

2024-12-16T14:12

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Он добавил, что российским высокоточным оружием нанесен значительный урон энергосистеме Украины и ВПК страны, и Киев утратил возможность производить необходимое ВСУ вооружение, включая технику и боеприпасы.Министр также озвучил данные по размерам территорий, освобожденных российскими военными в текущем 2024 году: 4,5 тысячи квадратных километров. Он добавил, что под контролем Киева еще остается примерно 25-30% территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, а также менее 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР).Белоусов резюмировал, что работа по денацификации и демилитаризации Украины продолжается: в 2024 году на военную службу в ВС РФ набрали свыше 427 тысяч человек, и ежедневно контракты заключают более 1200 человек.Примерно неделю назад директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению целей спецоперации, а ВСУ на грани развала. Режим Владимира Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность."На фронте ситуация не в пользу Киева. Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность", - сказал директор СВР.Еще по теме: ВС РФ подходят к Красноармейску: что еще происходит на фронте.

https://ukraina.ru/20241216/1059680250.html

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