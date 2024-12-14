Трагедия в Белгородской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 декабря - 14.12.2024 Украина.ру
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Трагедия в Белгородской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 декабря
Трагедия в Белгородской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 декабря - 14.12.2024 Украина.ру
Трагедия в Белгородской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 декабря
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, в Белгородской области от атаки украинского дрона погиб ребёнок
2024-12-14T13:00
2024-12-14T13:00
хроники
эксклюзив
вооруженные силы украины
сцкк
вячеслав гладков
украина
белгородская область
россия
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Утром 14 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. По двенадцать БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять – над территорией Орловской области и один – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее, в 10:50, министерство сообщило о новой отражённой атаке."В период с 09:10 до 09:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — указывалось в сообщении.В 11:25 Минобороны РФ рассказало о новых атаках украинских БПЛА."В период с 10:20 до 10:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - отмечалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 12 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском — 11 обстрелов, выпустив в общей сложности 37 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились и усилились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловку 2 сброса ВОП с БПЛА и 16 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 декабря по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка - Никитовский район: в результате сброса ВОП с БпЛА на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик пострадали сотрудники - мужчины 1960 и 1970 годов рождения; Центрально-Городской район: обстрел в 09:20 - по пр. Победы ранены: женщина 1967 года рождения, мужчина 1963 года рождения, обстрел в 10:15 - у магазина "Мелодия" ранена женщина 1969 года рождения", — сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Старая Збурьевка — 4; Новая Каховка — 5; Каховка — 4; Днепряны — 4; Алёшки — 5; Голая Пристань — 3; Большая Лепетиха — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алёшки и Таврийск.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Кроме того, канал, со ссылкой на администрацию Великолепетихского округа сообщил о том, что ВСУ нанесли 23 удара по территории округа за минувшие сутки"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по сёлам Красная Нива и Салтыково выпущены 5 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждено частное домовладение", - писал губернатор.В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 6 боеприпасов. В селе Грузское в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Пороз и Почаево выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Последствий нет.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка и Теребрено нанесены удары с помощью 5 беспилотников. Повреждены гараж и три автомобиля."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, село Середа, хутора Балки и Марьино подверглись 3 обстрелам с применением 7 снарядов, а также с БПЛА сброшено взрывное устройство. Повреждены три частных дома и линия электропередачи", — указывалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о трагедии в посёлке Майский."В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 11:20.Он сообщил, что в доме была пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме были выбиты окна, повреждены забор и ворота."Также над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. В селе Репное пробита кровля и повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - сообщил губернатор.Спустя 22 минуты он сообщил об атаке украинских беспилотников."В городе Шебекино беспилотник нанёс удар по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление. Село Байцуры Борисовского района подверглось атакам 3 дронов-камикадзе. Вследствие одной из атак загорелась кровля социального объекта — возгорание ликвидировано", — рассказал Гладков.Информация о пострадавших уточняется.В Курской области идут бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона".
https://ukraina.ru/20241214/1059653170.html
https://ukraina.ru/20241213/1059651800.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, сцкк, вячеслав гладков, украина, белгородская область, россия
Хроники, Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Вячеслав Гладков, Украина, Белгородская область, Россия

Трагедия в Белгородской области, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 декабря

13:00 14.12.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия атаки украинского БПЛА по посёлку Майское
последствия атаки украинского БПЛА по посёлку Майское - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России, в Белгородской области от атаки украинского дрона погиб ребёнок
Утром 14 декабря Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов. По двенадцать БПЛА уничтожены и перехвачены над территориями Курской области и Краснодарского края, семь БПЛА сбито над территорией Брянской области, пять – над территорией Орловской области и один – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее, в 10:50, министерство сообщило о новой отражённой атаке.
"В период с 09:10 до 09:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — указывалось в сообщении.
В 11:25 Минобороны РФ рассказало о новых атаках украинских БПЛА.
"В период с 10:20 до 10:40 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей", - отмечалось в публикации.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 12 ударов.
На донецком направлении ВСУ совершили 1 обстрел, на горловском — 11 обстрелов, выпустив в общей сложности 37 единиц различных боеприпасов.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
- РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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В следующие сутки обстрелы продолжились и усилились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловку 2 сброса ВОП с БПЛА и 16 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных.
"По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 14 декабря по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка - Никитовский район: в результате сброса ВОП с БпЛА на служебный автобус одного из предприятий в поселке Химик пострадали сотрудники - мужчины 1960 и 1970 годов рождения; Центрально-Городской район: обстрел в 09:20 - по пр. Победы ранены: женщина 1967 года рождения, мужчина 1963 года рождения, обстрел в 10:15 - у магазина "Мелодия" ранена женщина 1969 года рождения", — сообщило Представительство ДНР в СЦКК.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 29 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Старая Збурьевка — 4; Новая Каховка — 5; Каховка — 4; Днепряны — 4; Алёшки — 5; Голая Пристань — 3; Большая Лепетиха — 4", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каиры, Горностаевка, Алёшки и Таврийск.
Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.
Кроме того, канал, со ссылкой на администрацию Великолепетихского округа сообщил о том, что ВСУ нанесли 23 удара по территории округа за минувшие сутки
"Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — сообщили в администрации округа.
Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.
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Вчера, 18:20
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Утром 14 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе по сёлам Красная Нива и Салтыково выпущены 5 боеприпасов в ходе одного артиллерийского обстрела и совершены атаки с помощью 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Повреждено частное домовладение", - писал губернатор.
В Борисовском районе село Цаповка подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 6 боеприпасов. В селе Грузское в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода. Транспортное средство повреждено.
В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Пороз и Почаево выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Последствий нет.
Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.
В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка и Теребрено нанесены удары с помощью 5 беспилотников. Повреждены гараж и три автомобиля.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, село Середа, хутора Балки и Марьино подверглись 3 обстрелам с применением 7 снарядов, а также с БПЛА сброшено взрывное устройство. Повреждены три частных дома и линия электропередачи", — указывалось в сводке.
Позднее Гладков сообщил о трагедии в посёлке Майский.
"В посёлке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких... Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика. Ранены мама мальчика и второй семимесячный ребёнок, которые в момент атаки также находились в доме. Девочку с контузией бригада СМП доставляет в детскую областную больницу. Её маму с травмой ноги и ушибом мягких тканей скорая транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Отец не пострадал", - написал Гладков в своём телеграм-канале в 11:20.
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Вчера, 13:00
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Он сообщил, что в доме была пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме были выбиты окна, повреждены забор и ворота.
"Также над Белгородским районом системой ПВО сбиты несколько беспилотников. В селе Репное пробита кровля и повреждено остекление. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - сообщил губернатор.
Спустя 22 минуты он сообщил об атаке украинских беспилотников.
"В городе Шебекино беспилотник нанёс удар по многоквартирному дому — повреждены фасад и остекление. Село Байцуры Борисовского района подверглось атакам 3 дронов-камикадзе. Вследствие одной из атак загорелась кровля социального объекта — возгорание ликвидировано", — рассказал Гладков.
Информация о пострадавших уточняется.
В Курской области идут бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходящем на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании освобождения Покровска и возвращения Херсона".
 
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