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Глава МИД Латвии рассказала, на сколько ВСУ хватит западного оружия
Глава МИД Латвии рассказала, на сколько ВСУ хватит западного оружия - 13.12.2024 Украина.ру
Глава МИД Латвии рассказала, на сколько ВСУ хватит западного оружия
Глава министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже заявила, что Киеву хватит имеющегося вооружения до конца лета 2025 года, передает агентство Блумберг
2024-12-13T10:10
2024-12-13T10:10
2024-12-13T10:15
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Министр также подчеркнула, что Латвия уже предоставила Украине помощь на один процент от ВВП "и продолжит это делать".Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais указал, что Киеву в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.В свою очередь выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп отмечал, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Джо Байдена.Подробнее об отношении американцев к накачке Украины оружием - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
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новости, киев, латвия, украина, дональд трамп, джо байден, мид, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Латвия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, МИД, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Латвии рассказала, на сколько ВСУ хватит западного оружия
10:10 13.12.2024 (обновлено: 10:15 13.12.2024)
Глава министерства иностранных дел (МИД) Латвии Байба Браже заявила, что Киеву хватит имеющегося вооружения до конца лета 2025 года, передает агентство Блумберг
Министр также подчеркнула, что Латвия уже предоставила Украине помощь на один процент от ВВП "и продолжит это делать".
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais указал, что Киеву в случае прекращения помощи от США
хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года.
В свою очередь выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп
отмечал, что при новой администрации Киеву, "вероятно", не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона
, как в период президентства Джо Байдена
.
Подробнее об отношении американцев к накачке Украины оружием - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.