https://ukraina.ru/20261013/panikuyut-iz-za-rossiyskikh-dronov-i-obdirayut-bezhentsev-kak-lipku-lvov-raskolol-ukraintsev-1083767245.html

Паникуют из-за российских дронов и обдирают беженцев, как липку. Львов расколол украинцев

Паникуют из-за российских дронов и обдирают беженцев, как липку. Львов расколол украинцев - 13.10.2026 Украина.ру

Паникуют из-за российских дронов и обдирают беженцев, как липку. Львов расколол украинцев

На выходных российский реактивный беспилотник впервые долетел до Львова, преодолев расположенные на подступах системы противовоздушной обороны. В местных соцсетях это вызвало настоящую панику.

2026-10-13T08:32

2026-10-13T08:32

2026-10-13T08:32

эксклюзив

львов

киев

галичина

андрей садовый

виталий кличко

максим бужанский

верховная рада

the guardian

укрзализныця

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Блогеры публиковали видео закрытых бомбоубежищ на улице Шевченко – заявляя, что выделенные на них средства банально разворовали, и жителям негде укрыться во время воздушной тревоги. А некоторые львовяне с тревогой писали, что атаки реактивных «гераней» могут лишить их заработка на приехавших в город киевлянах, которые прислушались к предупреждениям Виталия Кличко и решили покинуть столицу перед угрозой коммунального коллапса.За последние недели во Львов приехали тысячи жителей Киева, Харькова, Чернигова, Полтавы и Сум, которые надеются остаться на Галичине как минимум до весны. Накануне «Укрзализныця» отменила два пассажирских поезда, соединявших Львов с Днепропетровском и Запорожьем, мотивируя это нехваткой локомотивов. Но поток беженцев с востока постоянно растет, что лучше всего демонстрирует ситуация на рынке недвижимости.Спрос на аренду квартир во Львове превысил предложение в двадцать раз. По данным местного агентства недвижимости, с начала осени аренда трехкомнатной львовской квартиры подорожала с 16 до 22 тысяч гривен в месяц (около 41 тысячи рублей). За эту цену сдаются старые неотремонтированные квартиры, а их хозяева наотрез отказываются делать приехавшим из Киева людям скидки – заявляя, что ближе к морозам аренда будет стоить в два-три раза дороже.Цены на аренду львовских квартир взлетели после публикации в британской газете The Guardian, которая написала, что западные страны разработали секретный план по переносу своих посольств из Киева во Львов, ссылаясь при этом на анонимные дипломатические источники.Украинцы восприняли это как знак, что в этом городе можно будет безопасно провести грядущую зиму. А местные риелторы кинулись сдавать приезжим буквально все – включая сельские дома в пригородах, стараясь задрать ценник по-максимуму.Киевские и днепропетровские блогеры критикуют львовян за жадность, обвиняя их в желании нажиться на проблемах соотечественников. А некоторые политики даже призывают напустить на жителей Львова проверку из налоговых органов.«Мне кажется, что параллельно с резким ростом цен на аренду квартир в Западной Украине, так же резко должны были взлететь суммы налоговых платежей арендодателей. Будет странно, если этого не произойдет, согласитесь», – прокомментировал ситуацию на своей странице депутат Верховной Рады от «слуг народа» Максим Бужанский.Жители Львова оправдываются, заявляя, что сейчас у них нет особых возможностей заработать – по причине глубокого коллапса, охватившего местную экономику.Львовские промышленные предприятия давно не работают – за исключением компаний, связанных производством вооружений. Региональная торговля с Польшей сократилась из-за закрытых границ, и даже работа супермаркетов становится убыточной в условиях неплатежеспособности обедневшего населения.Львовская финансовая группа «Евротек», принадлежащая бизнесмену Михаилу Весельскому, закрыла сети супермаркетов «Арсен», «Фреш», «Союз» и «Квартал», которые работали в этом регионе более двадцати лет. Чистый убыток компании вырос в прошлом году на 27,6%, составив 73 миллиона гривен – и ее руководство честно заявило, что предпочитает полностью уйти с местного рынка.За последние годы в центре Львова обанкротились более ста заведений общественного питания, потому что массовый туризм практически прекратился, а местные жители предпочитают не ходить в дорогие кафе ради экономии. Многие львовяне откровенно признаются журналистам, что выживают за счет сельских родственников, получая у них на зиму картошку и мясо.Городской бюджет опустел настолько, что местные власти не могут выплатить зарплату 3 тысячам работников коммунальных предприятий, задолженность составила на сегодня не менее 10 миллионов гривен. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что это может парализовать работу городских коммунальных служб, которые и без того испытывают дефицит кадров из-за мобилизации.Столице Галичины угрожает очередной мусорный кризис, а перед началом зимнего периода местному коммунальному хозяйству не хватает более 2500 сотрудников.При этом Садовый горячо поддерживает деятельность ТЦК, которые устраивают на львовян массовые облавы. После того, как полиция и нацисты подавили бунт против бусификаторов, вспыхнувший во львовском районе Сихов, людоловы развернули в городе настоящий террор.На днях они устроили облаву возле торгового центра «Виктория гарденс», а также отметились нападениями на частные автомобили, вытаскивая из них водителей и пассажиров. Когда одна из львовянок попыталась вступиться за пойманного тэцэкашниками мужчину, военком обрушился на нее с грубыми оскорблениями, не стесняясь снимающих это на телефоны прохожих.Местные националисты терроризируют всех, кто выступает за прекращение конфликта, называя их «пособниками Москвы». На днях во Львове отменили концерт сумского комика Феликса Редьки – после того, как преподаватель школы публичного управления Украинского католического университета Тарас Хавунка написал на него донос, обвинив популярного среди молодежи стендапера в «продвижении ватных тезисов».В последнее время Редька позволил себе критиковать действия украинской власти. Он осудил демонтаж киевского памятника Михаилу Булгакову и выступил против преследования русскоязычных, называя риторику украинских националистов «дешевой идеологизированной лапшой». В результате стендапера сделали во Львове персоной нон-грата, закрыв ему доступ в местные театры и клубы.Причем украинский комик продемонстрировал скриншоты из социальных сетей, где львовские нацисты напрямую угрожают ему убийством.Одесские блогеры Кабриолетта и Андрей Мараховский, которые пытались снять на улицах Львова развлекательное видео на русском, стали жертвой агрессивного нападения местных жителей, после чего им пришлось срочно уехать из города. А одну из пассажирок львовской маршрутки недавно избили за то, что произнесла по-русски несколько фраз.Тем не менее, во Львове остаются люди, которые осмеливаются выступать против националистического режима. Об этом напоминает судьба 77-летнего львовянина Александра Косторного, осужденного по сфальсифицированному обвинению в государственой измене, который скончался в тюрьме после жестоких издевательств и пыток. Очень важно добиться, чтобы убийцы этого человека понесли впоследствии заслуженное наказание перед законом.

https://ukraina.ru/20261011/raskolnik-spasal-ot-fronta-za-dollary-kiev-trebuet-deneg-u-es-na-granitsu-zapadnaya-ukraina-za-1083733818.html

https://ukraina.ru/20261008/redka-protiv-galitskogo-nkvd-ukrainskiy-patriot-vstupilsya-za-russkiy-yazyk-1083691329.html

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Юрий Каштелян

эксклюзив, львов, киев, галичина, андрей садовый, виталий кличко, максим бужанский, верховная рада, the guardian, укрзализныця