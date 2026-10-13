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Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию

Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию - 13.10.2026 Украина.ру

Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию

Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) потребовало изъять из продажи яйца украинской компании "Ясенсвит", экспортированные в Соединённое Королевство. В партиях обнаружена опасная сальмонелла

2026-10-13T18:23

2026-10-13T18:23

2026-10-13T18:24

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Сообщается, что под запрет попали все яйца с идентификационным кодом 3UA1012066 — независимо от упаковки и срока годности. Британский регулятор рекомендовал торговым сетям не направлять продукцию на переработку, изъять её из оборота и утилизировать безопасным способом. Покупателям, у которых уже оказались такие яйца, советуют их не употреблять и выбросить.По данным UK Health Security Agency, штамм, обнаруженный в украинских яйцах, генетически отличается от возбудителя другой вспышки, но связан с 36 случаями сальмонеллёза, зарегистрированными в Англии в 2026 году.Продукция "Ясенсвит" поставлялась преимущественно через оптовиков и предприятия общепита, а также могла продаваться в небольших магазинах.Инцидент с яйцами — не единичный случай. В июне 2026 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) связали вспышку сальмонеллёза в 13 странах ЕС с лапшой быстрого приготовления украинского производства.Тогда было зафиксировано 106 подтверждённых случаев заражения Salmonella Stanley в период с ноября 2025 по июнь 2026 года. Пострадали в основном дети и молодые люди, 49 человек были госпитализированы. Речь шла о продукции украинского производителя Euro Food Service, выпускаемой под брендом Reeva.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.

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