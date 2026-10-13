https://ukraina.ru/20261013/britaniya-v-uzhase-v-ukrainskikh-yaytsakh-nashli-opasnuyu-bakteriyu-1083790436.html
Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию
Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию - 13.10.2026 Украина.ру
Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию
Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) потребовало изъять из продажи яйца украинской компании "Ясенсвит", экспортированные в Соединённое Королевство. В партиях обнаружена опасная сальмонелла
2026-10-13T18:23
2026-10-13T18:23
2026-10-13T18:24
новости
британия
англия
ес
продукты
новости украины
украина ру новости сегодня
заболевание
украина.ру дзен
магазин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/02/1043203069_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a31f76d4d0c16461f5b98459d75af7a4.jpg
Сообщается, что под запрет попали все яйца с идентификационным кодом 3UA1012066 — независимо от упаковки и срока годности. Британский регулятор рекомендовал торговым сетям не направлять продукцию на переработку, изъять её из оборота и утилизировать безопасным способом. Покупателям, у которых уже оказались такие яйца, советуют их не употреблять и выбросить.По данным UK Health Security Agency, штамм, обнаруженный в украинских яйцах, генетически отличается от возбудителя другой вспышки, но связан с 36 случаями сальмонеллёза, зарегистрированными в Англии в 2026 году.Продукция "Ясенсвит" поставлялась преимущественно через оптовиков и предприятия общепита, а также могла продаваться в небольших магазинах.Инцидент с яйцами — не единичный случай. В июне 2026 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) связали вспышку сальмонеллёза в 13 странах ЕС с лапшой быстрого приготовления украинского производства.Тогда было зафиксировано 106 подтверждённых случаев заражения Salmonella Stanley в период с ноября 2025 по июнь 2026 года. Пострадали в основном дети и молодые люди, 49 человек были госпитализированы. Речь шла о продукции украинского производителя Euro Food Service, выпускаемой под брендом Reeva.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.
британия
англия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/02/02/1043203069_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_d3b8b05e5c112095dc1b6079265256f3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, англия, ес, продукты, новости украины, украина ру новости сегодня, заболевание, украина.ру дзен, магазин, продукция
Новости, Британия, Англия, ЕС, продукты, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, заболевание, Украина.ру Дзен, магазин, продукция
Британия в ужасе: в украинских яйцах нашли опасную бактерию
18:23 13.10.2026 (обновлено: 18:24 13.10.2026)
Агентство по пищевым стандартам Великобритании (FSA) потребовало изъять из продажи яйца украинской компании "Ясенсвит", экспортированные в Соединённое Королевство. В партиях обнаружена опасная сальмонелла
Сообщается, что под запрет попали все яйца с идентификационным кодом 3UA1012066 — независимо от упаковки и срока годности. Британский регулятор рекомендовал торговым сетям не направлять продукцию на переработку, изъять её из оборота и утилизировать безопасным способом. Покупателям, у которых уже оказались такие яйца, советуют их не употреблять и выбросить.
По данным UK Health Security Agency, штамм, обнаруженный в украинских яйцах, генетически отличается от возбудителя другой вспышки, но связан с 36 случаями сальмонеллёза, зарегистрированными в Англии в 2026 году.
Продукция "Ясенсвит" поставлялась преимущественно через оптовиков и предприятия общепита, а также могла продаваться в небольших магазинах.
Инцидент с яйцами — не единичный случай. В июне 2026 года Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) связали вспышку сальмонеллёза в 13 странах ЕС с лапшой быстрого приготовления украинского производства.
Тогда было зафиксировано 106 подтверждённых случаев заражения Salmonella Stanley в период с ноября 2025 по июнь 2026 года. Пострадали в основном дети и молодые люди, 49 человек были госпитализированы. Речь шла о продукции украинского производителя Euro Food Service, выпускаемой под брендом Reeva.