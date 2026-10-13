https://ukraina.ru/20261013/my-fizicheski-vymiraem-na-ukraine-uzhasnulis-tempam-sokrascheniya-naseleniya-1083790179.html

"Мы физически вымираем": на Украине ужаснулись темпам сокращения населения

"Мы физически вымираем": на Украине ужаснулись темпам сокращения населения - 13.10.2026 Украина.ру

"Мы физически вымираем": на Украине ужаснулись темпам сокращения населения

В Украине серьезный демографический кризис, население сокращается на 250-300 тысяч человек ежегодно. Об этом глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник рассказал в эфире телеканала "Апостроф"

2026-10-13T18:00

2026-10-13T18:00

2026-10-13T18:00

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Говоря о демографической ситуации в стране, собеседник заявил, что на Украине серьезный демографический кризис. "Мы физически вымираем. Каждый год у нас действительно население сокращается на 250-300 тысяч человек, и это без учета какой-либо войны. Потому что эти процессы начались задолго до начала военных действий", — отметил он.По его словам, для исправления ситуации акцент необходимо делать на трех направлениях: привлекательность возвращения для украинцев, находящихся за рубежом, сокращение масштабов трудовой миграции и постепенное привлечение иностранных работников из-за физической нехватки рабочих рук. "Если и будем привлекать трудовых мигрантов в Украину, то сначала будет речь идти о тысячах, а потом — о десятках тысяч. Я очень-очень сомневаюсь, что у нас дойдет до того, что мы сможем привлекать сотни тысяч трудовых мигрантов", — сказал он.Эксперт добавил, что за трудовых мигрантов Украина будет конкурировать с европейскими странами, как и в борьбе за возвращение соотечественников. По его мнению, большинство украинцев после войны не приедут в Украину. "Около 60% украинцев рассказывают в опросах, что вернутся домой после окончания боевых действий, но при этом каждый второй не верит, что в Украине будет построено то будущее, к которому они захотят присоединиться", — отметил Воскобойник.Он подчеркнул, что решение украинцев оставаться за границей в значительной степени будет зависеть от политики европейских стран после завершения боевых действий. "Около 70% украинцев вряд ли вернутся в Украину", — резюмировал эксперт.Больше важных событий дня — в материале "Конец "нелепой войне", провалы ВСУ, спектакль Киева. Хроника событий на утро 13 октября" на сайте Украина.ру.

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