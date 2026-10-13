https://ukraina.ru/20261013/strashnyy-son-dlya-bankovoy-ukrainu-ostavili-bez-razveddannykh-itogi-13-oktyabrya-1083787310.html

Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября

Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября - 13.10.2026 Украина.ру

Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября

Президент США Дональд Трамп отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных, сообщают эксперты. В Киеве паника: ПВО ослабнет, удары по России усложнятся. А пока Зеленский и Кличко выясняют, кто виноват в провале подготовки к зиме. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-10-13T18:00

2026-10-13T18:00

2026-10-13T18:00

украина

киев

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

владимир кличко

дональд трамп

верховная рада

украина.ру

эксклюзив

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Владимир Зеленский 13 октября подтвердил, что в прошедшую ночь Киев не получил от партнеров разведданные о возможных ударах."К сожалению, не было предупреждения от партнеров", — написал он в своем Telegram-канале."Трамп действительно отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных. Это серьезно ослабит нашу ПВО, усложнит удары по России и создаст дополнительные риски для страны", — комментируют ситуацию киевские эксперты.Украина лишилась важнейшего источника информации. И это — не случайность. Это результат политики Зеленского, который отказался от мира и довел отношения с Вашингтоном до точки кипения. В Вашингтоне эту тему не комментировали в течение суток. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария ответила на журналистам, что "вернётся позже к этому вопросу". Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, чем грозит Украине отказ США от передачи разведданных. Сейчас в интересах ВСУ работает три спутниковые группировки — американская, французская и финская. Запад отслеживал вылеты российской стратегической авиации и пуски "Кинжалов" практически в режиме реального времени, передавая данные на пункты ПВО."В случае передачи данных о пуске со спутников у ПВО есть 5–7 минут на подготовку к перехвату. В случае отсутствия таких сведений и получения их от РЛС первой линии у ПВО будет лишь минута для начала отражения атаки", — разъясняет Кнутов.Скажется это и на атаках по российским регионам. Запад дважды в сутки обновлял карту ПВО России, что облегчало программирование маршрутов дронов. Теперь частота обновления падает, а значит, украинские беспилотники будут лететь прямо на "Панцири". Отказ от снабжения Киева разведданными может стать "трендом" американской политики по Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Константин Блохин."Если они будут продолжать отказывать в поддержке разведданными, тогда это уже тенденция. Еще неизвестно, это реальный отказ или нет. Надо посмотреть, разовая ли эта ситуация или это уже тренд", — отметил он.Если это тренд, речь пойдет о радикальном изменении отношений Киева и Вашингтона. И Зеленскому стоит задуматься — а нужен ли ему ещё один враг?Киевский жабогадюкинг: Кличко вызвали "на ковер"Пока Украина лишилась важного источника, Зеленский и Кличко разбирались, кто прав, а кто виноват. Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду. Депутаты намерены заслушать его отчёт о готовности городской инфраструктуры к зиме — поводом стали масштабные перебои в работе коммунальных систем на прошлой неделе.Кличко заявил, что его обвиняют в проваленной подготовке к зиме, чтобы снять с должности и заменить главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента. Он назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона, поскольку он еще не начался. А проблемы со светом списал на обстрелы, отметив, что "городской глава не отвечает за ПВО".Конфликт Зеленского и Кличко идет уже не первый месяц. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил: Зеленский пытается сделать мэра Киева крайним, хотя ответственность лежит на обоих."Зеленский не может снять Кличко, потому что конституция запрещает — он избран мэром. И Кличко он не может тронуть, потому что он любимый мэр Германии. Меркель его очень хорошо сопровождала, и Мерц", — пояснил Олейник.Пока Зеленский ищет виноватых, Киев готов к зиме лишь на 40%. Где-то нет воды, где-то тепла, где-то энергетики. И это — результат не только обстрелов, но и бездействия власти. Которая вместо решения проблем занимается поиском крайних.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 13 октябряГруппировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку и Нефёдовку. Потери ВСУ за сутки — до 60 военнослужащих, автомобиль и пять наземных робототехнических комплексов. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие и станцию РЭБ."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 230 человек, бронемашина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, четыре бронемашины, 31 автомобиль, артиллерийское орудие."Центр" нанес поражение формированиям ВСУ в районах Лимана, Веровки, Белозерского и других населенных пунктов. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города, продолжили зачистку кварталов и территории шахты "Добропольская". За сутки освобождено 286 зданий, уничтожено до 65 военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 345 военнослужащих, семь бронемашин, восемь автомобилей, три орудия и РСЗО "Град"."Восток" продолжил продвижение — потери ВСУ свыше 240 военнослужащих, бронемашина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, два орудия, две станции РЭБ.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.

https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html

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украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир кличко, дональд трамп, верховная рада, украина.ру, эксклюзив