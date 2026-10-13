Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября - 13.10.2026 Украина.ру
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Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября
Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября - 13.10.2026 Украина.ру
Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября
Президент США Дональд Трамп отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных, сообщают эксперты. В Киеве паника: ПВО ослабнет, удары по России усложнятся. А пока Зеленский и Кличко выясняют, кто виноват в провале подготовки к зиме. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-10-13T18:00
2026-10-13T18:00
украина
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
владимир кличко
дональд трамп
верховная рада
украина.ру
эксклюзив
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Владимир Зеленский 13 октября подтвердил, что в прошедшую ночь Киев не получил от партнеров разведданные о возможных ударах."К сожалению, не было предупреждения от партнеров", — написал он в своем Telegram-канале."Трамп действительно отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных. Это серьезно ослабит нашу ПВО, усложнит удары по России и создаст дополнительные риски для страны", — комментируют ситуацию киевские эксперты.Украина лишилась важнейшего источника информации. И это — не случайность. Это результат политики Зеленского, который отказался от мира и довел отношения с Вашингтоном до точки кипения. В Вашингтоне эту тему не комментировали в течение суток. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария ответила на журналистам, что "вернётся позже к этому вопросу". Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, чем грозит Украине отказ США от передачи разведданных. Сейчас в интересах ВСУ работает три спутниковые группировки — американская, французская и финская. Запад отслеживал вылеты российской стратегической авиации и пуски "Кинжалов" практически в режиме реального времени, передавая данные на пункты ПВО."В случае передачи данных о пуске со спутников у ПВО есть 5–7 минут на подготовку к перехвату. В случае отсутствия таких сведений и получения их от РЛС первой линии у ПВО будет лишь минута для начала отражения атаки", — разъясняет Кнутов.Скажется это и на атаках по российским регионам. Запад дважды в сутки обновлял карту ПВО России, что облегчало программирование маршрутов дронов. Теперь частота обновления падает, а значит, украинские беспилотники будут лететь прямо на "Панцири". Отказ от снабжения Киева разведданными может стать "трендом" американской политики по Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Константин Блохин."Если они будут продолжать отказывать в поддержке разведданными, тогда это уже тенденция. Еще неизвестно, это реальный отказ или нет. Надо посмотреть, разовая ли эта ситуация или это уже тренд", — отметил он.Если это тренд, речь пойдет о радикальном изменении отношений Киева и Вашингтона. И Зеленскому стоит задуматься — а нужен ли ему ещё один враг?Киевский жабогадюкинг: Кличко вызвали "на ковер"Пока Украина лишилась важного источника, Зеленский и Кличко разбирались, кто прав, а кто виноват. Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду. Депутаты намерены заслушать его отчёт о готовности городской инфраструктуры к зиме — поводом стали масштабные перебои в работе коммунальных систем на прошлой неделе.Кличко заявил, что его обвиняют в проваленной подготовке к зиме, чтобы снять с должности и заменить главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента. Он назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона, поскольку он еще не начался. А проблемы со светом списал на обстрелы, отметив, что "городской глава не отвечает за ПВО".Конфликт Зеленского и Кличко идет уже не первый месяц. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил: Зеленский пытается сделать мэра Киева крайним, хотя ответственность лежит на обоих."Зеленский не может снять Кличко, потому что конституция запрещает — он избран мэром. И Кличко он не может тронуть, потому что он любимый мэр Германии. Меркель его очень хорошо сопровождала, и Мерц", — пояснил Олейник.Пока Зеленский ищет виноватых, Киев готов к зиме лишь на 40%. Где-то нет воды, где-то тепла, где-то энергетики. И это — результат не только обстрелов, но и бездействия власти. Которая вместо решения проблем занимается поиском крайних.Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 13 октябряГруппировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку и Нефёдовку. Потери ВСУ за сутки — до 60 военнослужащих, автомобиль и пять наземных робототехнических комплексов. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие и станцию РЭБ."Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 230 человек, бронемашина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ."Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, четыре бронемашины, 31 автомобиль, артиллерийское орудие."Центр" нанес поражение формированиям ВСУ в районах Лимана, Веровки, Белозерского и других населенных пунктов. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города, продолжили зачистку кварталов и территории шахты "Добропольская". За сутки освобождено 286 зданий, уничтожено до 65 военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 345 военнослужащих, семь бронемашин, восемь автомобилей, три орудия и РСЗО "Град"."Восток" продолжил продвижение — потери ВСУ свыше 240 военнослужащих, бронемашина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, два орудия, две станции РЭБ.Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.
https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html
https://ukraina.ru/20261013/mirnaya-sdelka-ssha-i-evropy-ne-vygodna-nikomu-u-ukrainy-est-tolko-odin-variant-chtoby-vyzhit--1083783552.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, владимир кличко, дональд трамп, верховная рада, украина.ру, эксклюзив
Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Владимир Кличко, Дональд Трамп, Верховная Рада, Украина.ру, Эксклюзив

Страшный сон для Банковой: Украину оставили без разведданных. Итоги 13 октября

18:00 13.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных, сообщают эксперты. В Киеве паника: ПВО ослабнет, удары по России усложнятся. А пока Зеленский и Кличко выясняют, кто виноват в провале подготовки к зиме. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Владимир Зеленский 13 октября подтвердил, что в прошедшую ночь Киев не получил от партнеров разведданные о возможных ударах.
"К сожалению, не было предупреждения от партнеров", — написал он в своем Telegram-канале.
"Трамп действительно отдал приказ прекратить передачу Украине разведданных. Это серьезно ослабит нашу ПВО, усложнит удары по России и создаст дополнительные риски для страны", — комментируют ситуацию киевские эксперты.
Украина лишилась важнейшего источника информации. И это — не случайность. Это результат политики Зеленского, который отказался от мира и довел отношения с Вашингтоном до точки кипения.
В Вашингтоне эту тему не комментировали в течение суток. Позже пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария ответила на журналистам, что "вернётся позже к этому вопросу".
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, чем грозит Украине отказ США от передачи разведданных. Сейчас в интересах ВСУ работает три спутниковые группировки — американская, французская и финская. Запад отслеживал вылеты российской стратегической авиации и пуски "Кинжалов" практически в режиме реального времени, передавая данные на пункты ПВО.
"В случае передачи данных о пуске со спутников у ПВО есть 5–7 минут на подготовку к перехвату. В случае отсутствия таких сведений и получения их от РЛС первой линии у ПВО будет лишь минута для начала отражения атаки", — разъясняет Кнутов.
Скажется это и на атаках по российским регионам. Запад дважды в сутки обновлял карту ПВО России, что облегчало программирование маршрутов дронов. Теперь частота обновления падает, а значит, украинские беспилотники будут лететь прямо на "Панцири".
Отказ от снабжения Киева разведданными может стать "трендом" американской политики по Украине. Такое мнение высказал политолог-американист Константин Блохин.
"Если они будут продолжать отказывать в поддержке разведданными, тогда это уже тенденция. Еще неизвестно, это реальный отказ или нет. Надо посмотреть, разовая ли эта ситуация или это уже тренд", — отметил он.
Если это тренд, речь пойдет о радикальном изменении отношений Киева и Вашингтона. И Зеленскому стоит задуматься — а нужен ли ему ещё один враг?
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
17:01
От Донбасса до общей прибыли: США, Европа и Украина приготовили мирный план для РоссииЗа яркими новостными сюжетами о дизельной сделке и заявлениях Трампа о том, что Зеленский должен уйти, на втором плане оказалось куда более важное — результаты трехсторонних переговоров США, Европы и Украины. Они состоялись в прошлую пятницу в гольф-клубе Стива Уиткоффа во Флориде.
Киевский жабогадюкинг: Кличко вызвали "на ковер"
Пока Украина лишилась важного источника, Зеленский и Кличко разбирались, кто прав, а кто виноват. Мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду. Депутаты намерены заслушать его отчёт о готовности городской инфраструктуры к зиме — поводом стали масштабные перебои в работе коммунальных систем на прошлой неделе.
Кличко заявил, что его обвиняют в проваленной подготовке к зиме, чтобы снять с должности и заменить главой военной администрации. По его словам, обвинения распространяют паблики, связанные с Офисом президента. Он назвал безосновательными обвинения в срыве отопительного сезона, поскольку он еще не начался. А проблемы со светом списал на обстрелы, отметив, что "городской глава не отвечает за ПВО".
Конфликт Зеленского и Кличко идет уже не первый месяц. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил: Зеленский пытается сделать мэра Киева крайним, хотя ответственность лежит на обоих.
"Зеленский не может снять Кличко, потому что конституция запрещает — он избран мэром. И Кличко он не может тронуть, потому что он любимый мэр Германии. Меркель его очень хорошо сопровождала, и Мерц", — пояснил Олейник.
Пока Зеленский ищет виноватых, Киев готов к зиме лишь на 40%. Где-то нет воды, где-то тепла, где-то энергетики. И это — результат не только обстрелов, но и бездействия власти. Которая вместо решения проблем занимается поиском крайних.
Ход СВО: сводка Минобороны РФ за 13 октября
Группировка "Север" в Харьковской области сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля. Ведутся бои за Николаевку, Варваровку и Нефёдовку. Потери ВСУ за сутки — до 60 военнослужащих, автомобиль и пять наземных робототехнических комплексов. Продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино. Всего в зоне "Севера" противник потерял свыше 270 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, орудие и станцию РЭБ.
"Запад" улучшил положение по переднему краю — потери ВСУ до 230 человек, бронемашина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции РЭБ.
"Южная" группировка заняла более выгодные рубежи — минус 160 боевиков, четыре бронемашины, 31 автомобиль, артиллерийское орудие.
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
15:55
"Мирная сделка" США и Европы не выгодна никому. У Украины есть только один вариант, чтобы выжить В западной прессе появился очередной план сделки между Россией и Украиной. В частности, обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что России и Украине планируют предоставить взаимные выгоды в финансовой и оборонной сферах, а также заложить основу для разрешения территориальных споров
"Центр" нанес поражение формированиям ВСУ в районах Лимана, Веровки, Белозерского и других населенных пунктов. В Доброполье штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города, продолжили зачистку кварталов и территории шахты "Добропольская". За сутки освобождено 286 зданий, уничтожено до 65 военнослужащих. Всего в зоне "Центра" потери ВСУ — до 345 военнослужащих, семь бронемашин, восемь автомобилей, три орудия и РСЗО "Град".
"Восток" продолжил продвижение — потери ВСУ свыше 240 военнослужащих, бронемашина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие. "Днепр" занял более выгодные рубежи — уничтожены до 40 военнослужащих, 20 автомобилей, два орудия, две станции РЭБ.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали 16 человек.
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УкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВладимир КличкоДональд ТрампВерховная РадаУкраина.руЭксклюзив
 
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