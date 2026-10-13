https://ukraina.ru/20261013/ukraine-pora-poluchit-novogo-prezidenta-uvolit-li-tramp-zelenskogo-1083776742.html

"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского

"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского - 13.10.2026 Украина.ру

"Украине пора получить нового президента": уволит ли Трамп Зеленского

Отношения президента США Дональда Трампа и "человека в майке цвета хаки", Владимира Зеленского, давно прошли точку невозврата.

2026-10-13T13:55

2026-10-13T13:55

2026-10-13T13:55

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дональд трамп

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В целом история взаимодействия Трампа с Украиной началась больше 10 лет назад – и приносит ему постоянные неприятности. Судя по всему, хозяину Белого дома уже порядком надоело само слово "Украина".Пол Манафорт и "амбарная книга"Началось всё ещё в 2016 году, когда соперницей Трампа на выборах была Хиллари Клинтон. Тогда руководитель предвыборного штаба Трампа, Пол Манафорт, за два с половиной месяца до президентских выборов вынужден был объявить о своей отставке.В The New York Times были опубликованы фотографии страниц якобы из расходной книги украинской Партии регионов. Из публикаций следовало, что Манафорт получил с 2007 по 2012 год от "регионалов" 12,7 миллионов долларов.При этом в книге якобы нашлись подписи Манафорта, а сама книга была, как утверждалось, найдена "патриотами-активистами" во время разгрома офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года.Были ли подписи Манафорта подлинными? В этом сомневался даже на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко:"Было невозможно доказать подлинность подписи, стоявшей рядом с фамилией Манафорта в списке. Ну, кто будет открыто ставить свою подпись в списке секретных выплат?"Была ли подлинной сама книга? Советник Трампа Рудольф Джулиани называл её "фальшивкой". Есть большие сомнения, что она вообще существовала.Впрочем, хорошо известно, кто всю эту историю организовал. Это были Сергей Лещенко – в то время журналист "Украинской правды" и НАБУ – антикоррупционное бюро на Украине. И НАБУ, и "УП" финансировались посольством США.Лещенко получил фотографии страниц из СБУ, СБУ – от ФБР. Передаче способствовали посол США на Украине Джеффри Пайетт – именно его долговязую фигуру мы видим на знаменитых фотографиях, где он вместе с Викторией Нуланд раздаёт "печеньки" на Майдане в Киеве. Также фигурировали его заместитель Джордж Кент и следующая посол США Мари Йованович.Все эти люди были в "команде Барака Обамы" и поддерживали, естественно, Хиллари Клинтон.Хотя вся эта история, видимо, была создана внутри самих США и исключительно для "внутривидовой борьбы" демократов и республиканцев, именно Украину использовали как оружие против Трампа и его команды.Примечательно, что суд в США не признал подлинности "амбарной книги" и на суде, где обвиняли Пола Манафорта, она не упоминалась."Сервер: говорят, что он у вас"Следующим этапом неудач Трампа был знаменитый "Рашагейт". Якобы в 2016 году русские хакеры взломали сервер Национального комитета Демпартии США.На самом деле взлом шел из Украины. Об этом прямо сказал Трамп во время разговора с Зеленским летом 2019 года:"Я бы хотел, чтобы вы оказали нам услугу. Сервер: говорят, что он у Украины".Сервер так и не нашли и не отдали ФБР, а спецрасследование прокурора Роберта Мюллера закончилось ничем: никакого "Рашагейта" не было. Это была ещё одна фальшивка, изготовленная в США с помощью и с использованием Украины.Тогда Зеленский фактически пошёл против Трампа: сервер с большой долей вероятности находился на Украине, Трамп говорил о данных разведки. Зеленский обещал помочь, но ничего не сделал. Уже тогда они с Ермаком сделали ставку на демократов, то есть глобалистов, и Трамп прекрасно это понял.Компромат на ХантераТрамп также просил Зеленского помочь в сборе компромата на Хантера Байдена – сына Джо Байдена:"Много разговоров про сына Байдена. Что Байден остановил расследование. Многие люди хотят узнать об этом деле".Хантер Байден получал деньги от украинской компании "Бурисма" как один из её директоров, при этом к добыче газа он никогда не имел никакого отношения. Хантера в "Бурисму" устроил в апреле 2014 года папочка Джо.Против владельца компании Николая Злочевского еще с 2012 года шло расследование: его обвиняли в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Генпрокурор Шокин продолжал вести это дело и после "революции достоинства", что сильно раздражало семейство Байденов. В 2016 году Байден потребовал от Порошенко* немедленно уволить Шокина, иначе Украина не получит 1 миллиард долларов помощи.Байден сам с гордостью (!) рассказывал об этом эпизоде. Порошенко уволил Шокина в течение шести часов после звонка Байдена – вот это скорость!Импичмент ТрампаДетали разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося в 2019 году, стали причиной крупного скандала: его обнародовал представитель разведки США.Демократы начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в том, что он "давил" на президента Украины, чтобы получить компромат на Байдена. Но все закончилось ничем, Трампа полностью оправдали.Зеленский в интервью говорил, что "никто не давил на меня, это был хороший разговор". И в целом внешне демонстрировал лояльность Трампу.Но на самом деле он в очередной раз поддержал Демпартию США. Байден стал президентом, а Зеленский превратил Украину в огромную прачечную для Демпартии. Счёт пошел на сотни миллиардов долларов.Отдайте 500 миллиардов!Новейшая история противостояния Трампа и Зеленского началась сразу после избрания первого на второй срок.Он потребовал от Украины вернуть США 500 миллиардов долларов, потраченных на Украину администрацией Байдена. Или подписать документ о недрах."Мы требуем редкоземельные металлы, нефть – всё, что сможем получить", – заявлял Трамп."Мы не собираемся признавать 500. У нас было 100 миллиардов. И мы не признаем долг. Это был грант", – отвечал Зеленский.В Киев стремительно прибыл министр финансов Бессент, но Зеленский отказался подписывать документ "о недрах" (при том, что совсем недавно подписал нечто подобное с Великобританией).Трамп написал тогда:"Он отказывается проводить выборы, у него очень низкие рейтинги. Диктатору Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны".Все это вылилось в публичный конфликт, в котором Зеленский назвал Трампа "жертвой российской пропаганды" и сказал, что он "попросту врёт". Дальше была знаменитая сцена в Белом доме, когда Зеленского в его потертой "майке диктатора" выставили вон.И вот – новый, еще более резкий "обмен мнениями" из-за поставок российского дизеля в США и ударов Украины по НПЗ России, которые Трамп требует остановить."Думаю, Украине пора получить нового президента", – говорит Трамп.Зеленский, как обычно, хамит в ответ.Украина снова становится фактором внутренней американской и международной политики. А Зеленский становится, как ни смешно звучит, "публичным лидером" глобалистов, жаждущих продолжать войну на Украине.Получится ли у Трампа на этот раз "уволить" Зеленского?"Он мог бы завершить эту войну много-много раз. Но он этого не делает. Ему лучше, черт возьми, остановиться", – говорит Трамп.И как с этим можно не согласиться?* Член объединения, признанного в РФ террористическим

https://ukraina.ru/20241029/1058454265.html

https://ukraina.ru/20260327/amerikanskaya-paradigma-tsentralnaya-figura-rashageyta-skonchalsya-v-bespamyatstve-1077192325.html

https://ukraina.ru/20260324/tramp-dorabatyvaet-na-impichment-prichiny-otstraneniya-ot-vlasti-prezidenta-ssha-uzhe-est-1077115913.html

https://ukraina.ru/20261011/zelenskiy-plyunul-v-litso-trampu--na-etom-na-ukrainskoy-istorii-mozhno-stavit-tochku-1083735787.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, киев, владимир зеленский, хантер байден, сбу, набу, партия регионов, дональд трамп