https://ukraina.ru/20261013/totalnaya-evakuatsiya-podgotovka-k-gorodskim-boyam-chto-proiskhodit-v-kramatorske-i-slavyanske-1083782930.html

Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске

Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске - 13.10.2026 Украина.ру

Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске

Российская армия продолжает наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться

2026-10-13T18:45

2026-10-13T18:45

2026-10-13T19:04

эксклюзив

краматорск

славянск

дружковка

александр "варяг" матюшин

александр чаленко

бпла

дроны

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Если в Краматорске накануне начала боев – в 2025 году - проживало 80 тыс. человек, то сейчас, по сведениям западной прессы, менее 19 тыс. До начала СВО – 147 тыс. человек.Ежедневно российская армия ударами с воздуха – авиабомбы и дроны – уничтожает военную инфраструктуру врага в этом городе. Краматорск готовится к тому, что уже в первой половине будущего года тут начнутся городские бои.В Славянске еще остаются 23,5 тыс. человек (из них 1,6 тыс. детей). До начала СВО – 105 тыс. человек. Местные власти настаивают на тотальной эвакуации. Город ежедневно покидают сотни людей. Уже приостановлено движение общественного транспорта. Постоянные перебои с электричеством. Тем не менее, мирные жители, оставшиеся в населенном пункте, пока еще имеют доступ к воде, газу и продуктам.Дружковка, город на юге "пояса крепостей", в отличие от Краматорска и Славянска практически опустела: в этом населенном пункте еще остаются от 2,5 до 4 тыс. человек. До начала СВО – 53 тыс. человек. Во многих районах города полностью отсутствует электричество, мобильная связь, газ, интернет, вода и продукты. Из-за интенсивности российских ударов по военным объектам ВСУ в Дружковку практически невозможно попасть на автотранспорте."На дружковском направлении наши расчеты БПЛА активно работают со снайперами по дронам противника. Первые засекают их и передают информацию снайперам, а последние начинают охоту. Прежде всего, пытаются поразить тяжелый бандеровский дрон "Баба-Яга" – даже не из-за того, что тот способен сбрасывать на головы наших пацанов боеприпасы, а потому что он разбрасывает в зоне передвижения наших подразделений дроны-ждуны, которые усложняют наши передвижения. К тому же "Баба-Яга" является носителем Starlink", - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.По его словам, ситуация с освобождением Доброполья, города, который стоит на пути российской армии, стремящейся охватить "пояс крепостей" с западного фланга, развивается успешно.За прошедшие сутки зачищено 286 зданий, в том числе и три производственных."Продолжается зачистка шахты "Добропольская". Почему так долго? Надо понимать, как устроена шахта: это сочетание подземных коммуникаций с наземными. Наши зачищают наземные здания, а противник может пройти по подземному тоннелю или по канализации и выйти к нам в тыл и ударить. Там же может пройти и оператор БПЛА и запустить по нам FPV-дрон, а потом спрятаться. Кстати, одно из известных наших подразделений, название которого не хочу называть, с помощью большого компьютера с использованием ИИ выявляет в Славянско-Краматорской агломерации точки, где находятся расчёты операторов вражеских БПЛА", - сообщил Матюшин. Они просто анализируют всю информацию со снимков, сделанную в этом районе со спутников и с дронов. Потом передают ее смежникам – артиллеристам или расчетам дронов, которые и уничтожают вражеский пункт, подытожил он.Читайте также статью Александра Чаленко Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы

https://ukraina.ru/20261012/dobropolskiy-front-boi-na-shakhte-akhmetova-krugom-drony-i-poverzhennye-banderovtsy-1083758150.html

https://ukraina.ru/20260930/51-ya-gvardeyskaya-donetskaya-armiya-glavnaya-boevaya-sila-donbassa-1083518882.html

краматорск

славянск

дружковка

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2026

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

Александр Чаленко https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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эксклюзив, краматорск, славянск, дружковка, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, бпла, дроны