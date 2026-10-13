Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
18:45 13.10.2026 (обновлено: 19:04 13.10.2026)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "КВО" спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Российская армия продолжает наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться
Если в Краматорске накануне начала боев – в 2025 году - проживало 80 тыс. человек, то сейчас, по сведениям западной прессы, менее 19 тыс. До начала СВО – 147 тыс. человек.
Ежедневно российская армия ударами с воздуха – авиабомбы и дроны – уничтожает военную инфраструктуру врага в этом городе. Краматорск готовится к тому, что уже в первой половине будущего года тут начнутся городские бои.
В Славянске еще остаются 23,5 тыс. человек (из них 1,6 тыс. детей). До начала СВО – 105 тыс. человек. Местные власти настаивают на тотальной эвакуации. Город ежедневно покидают сотни людей. Уже приостановлено движение общественного транспорта. Постоянные перебои с электричеством. Тем не менее, мирные жители, оставшиеся в населенном пункте, пока еще имеют доступ к воде, газу и продуктам.
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Дружковка, город на юге "пояса крепостей", в отличие от Краматорска и Славянска практически опустела: в этом населенном пункте еще остаются от 2,5 до 4 тыс. человек. До начала СВО – 53 тыс. человек.
Во многих районах города полностью отсутствует электричество, мобильная связь, газ, интернет, вода и продукты. Из-за интенсивности российских ударов по военным объектам ВСУ в Дружковку практически невозможно попасть на автотранспорте.
"На дружковском направлении наши расчеты БПЛА активно работают со снайперами по дронам противника. Первые засекают их и передают информацию снайперам, а последние начинают охоту. Прежде всего, пытаются поразить тяжелый бандеровский дрон "Баба-Яга" – даже не из-за того, что тот способен сбрасывать на головы наших пацанов боеприпасы, а потому что он разбрасывает в зоне передвижения наших подразделений дроны-ждуны, которые усложняют наши передвижения. К тому же "Баба-Яга" является носителем Starlink", - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.
По его словам, ситуация с освобождением Доброполья, города, который стоит на пути российской армии, стремящейся охватить "пояс крепостей" с западного фланга, развивается успешно.
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За прошедшие сутки зачищено 286 зданий, в том числе и три производственных.
"Продолжается зачистка шахты "Добропольская". Почему так долго? Надо понимать, как устроена шахта: это сочетание подземных коммуникаций с наземными. Наши зачищают наземные здания, а противник может пройти по подземному тоннелю или по канализации и выйти к нам в тыл и ударить. Там же может пройти и оператор БПЛА и запустить по нам FPV-дрон, а потом спрятаться. Кстати, одно из известных наших подразделений, название которого не хочу называть, с помощью большого компьютера с использованием ИИ выявляет в Славянско-Краматорской агломерации точки, где находятся расчёты операторов вражеских БПЛА", - сообщил Матюшин.
Они просто анализируют всю информацию со снимков, сделанную в этом районе со спутников и с дронов. Потом передают ее смежникам – артиллеристам или расчетам дронов, которые и уничтожают вражеский пункт, подытожил он.
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