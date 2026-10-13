Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске - 13.10.2026 Украина.ру
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Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске - 13.10.2026 Украина.ру
Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске
Российская армия продолжает наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться
2026-10-13T18:45
2026-10-13T19:04
эксклюзив
краматорск
славянск
дружковка
александр "варяг" матюшин
александр чаленко
бпла
дроны
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Если в Краматорске накануне начала боев – в 2025 году - проживало 80 тыс. человек, то сейчас, по сведениям западной прессы, менее 19 тыс. До начала СВО – 147 тыс. человек.Ежедневно российская армия ударами с воздуха – авиабомбы и дроны – уничтожает военную инфраструктуру врага в этом городе. Краматорск готовится к тому, что уже в первой половине будущего года тут начнутся городские бои.В Славянске еще остаются 23,5 тыс. человек (из них 1,6 тыс. детей). До начала СВО – 105 тыс. человек. Местные власти настаивают на тотальной эвакуации. Город ежедневно покидают сотни людей. Уже приостановлено движение общественного транспорта. Постоянные перебои с электричеством. Тем не менее, мирные жители, оставшиеся в населенном пункте, пока еще имеют доступ к воде, газу и продуктам.Дружковка, город на юге "пояса крепостей", в отличие от Краматорска и Славянска практически опустела: в этом населенном пункте еще остаются от 2,5 до 4 тыс. человек. До начала СВО – 53 тыс. человек. Во многих районах города полностью отсутствует электричество, мобильная связь, газ, интернет, вода и продукты. Из-за интенсивности российских ударов по военным объектам ВСУ в Дружковку практически невозможно попасть на автотранспорте."На дружковском направлении наши расчеты БПЛА активно работают со снайперами по дронам противника. Первые засекают их и передают информацию снайперам, а последние начинают охоту. Прежде всего, пытаются поразить тяжелый бандеровский дрон "Баба-Яга" – даже не из-за того, что тот способен сбрасывать на головы наших пацанов боеприпасы, а потому что он разбрасывает в зоне передвижения наших подразделений дроны-ждуны, которые усложняют наши передвижения. К тому же "Баба-Яга" является носителем Starlink", - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.По его словам, ситуация с освобождением Доброполья, города, который стоит на пути российской армии, стремящейся охватить "пояс крепостей" с западного фланга, развивается успешно.За прошедшие сутки зачищено 286 зданий, в том числе и три производственных."Продолжается зачистка шахты "Добропольская". Почему так долго? Надо понимать, как устроена шахта: это сочетание подземных коммуникаций с наземными. Наши зачищают наземные здания, а противник может пройти по подземному тоннелю или по канализации и выйти к нам в тыл и ударить. Там же может пройти и оператор БПЛА и запустить по нам FPV-дрон, а потом спрятаться. Кстати, одно из известных наших подразделений, название которого не хочу называть, с помощью большого компьютера с использованием ИИ выявляет в Славянско-Краматорской агломерации точки, где находятся расчёты операторов вражеских БПЛА", - сообщил Матюшин. Они просто анализируют всю информацию со снимков, сделанную в этом районе со спутников и с дронов. Потом передают ее смежникам – артиллеристам или расчетам дронов, которые и уничтожают вражеский пункт, подытожил он.Читайте также статью Александра Чаленко Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы
https://ukraina.ru/20261012/dobropolskiy-front-boi-na-shakhte-akhmetova-krugom-drony-i-poverzhennye-banderovtsy-1083758150.html
https://ukraina.ru/20260930/51-ya-gvardeyskaya-donetskaya-armiya-glavnaya-boevaya-sila-donbassa-1083518882.html
краматорск
славянск
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Александр Чаленко
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эксклюзив, краматорск, славянск, дружковка, александр "варяг" матюшин, александр чаленко, бпла, дроны
Эксклюзив, Краматорск, Славянск, Дружковка, Александр "Варяг" Матюшин, Александр Чаленко, БПЛА, дроны

Тотальная эвакуация, подготовка к городским боям. Что происходит в Краматорске и Славянске

18:45 13.10.2026 (обновлено: 19:04 13.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "КВО" спецназа "Ахмат" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа расчета БПЛА КВО спецназа Ахмат группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская армия продолжает наступать на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться
Если в Краматорске накануне начала боев – в 2025 году - проживало 80 тыс. человек, то сейчас, по сведениям западной прессы, менее 19 тыс. До начала СВО – 147 тыс. человек.
Ежедневно российская армия ударами с воздуха – авиабомбы и дроны – уничтожает военную инфраструктуру врага в этом городе. Краматорск готовится к тому, что уже в первой половине будущего года тут начнутся городские бои.
В Славянске еще остаются 23,5 тыс. человек (из них 1,6 тыс. детей). До начала СВО – 105 тыс. человек. Местные власти настаивают на тотальной эвакуации. Город ежедневно покидают сотни людей. Уже приостановлено движение общественного транспорта. Постоянные перебои с электричеством. Тем не менее, мирные жители, оставшиеся в населенном пункте, пока еще имеют доступ к воде, газу и продуктам.
Шахта Добропольская - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
Вчера, 17:05
Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцыРоссийская армия, продолжая наступать в районе Доброполья, города на северо-западе ДНР, перерезала трассу Доброполье-Краматорск, взяв под контроль три села: Новотроицкое, Петровку и Лидино. Таким образом, добропольский гарнизон ВСУ окончательно потерял возможность получать б/з и подкрепления из Краматорска
Дружковка, город на юге "пояса крепостей", в отличие от Краматорска и Славянска практически опустела: в этом населенном пункте еще остаются от 2,5 до 4 тыс. человек. До начала СВО – 53 тыс. человек.
Во многих районах города полностью отсутствует электричество, мобильная связь, газ, интернет, вода и продукты. Из-за интенсивности российских ударов по военным объектам ВСУ в Дружковку практически невозможно попасть на автотранспорте.
"На дружковском направлении наши расчеты БПЛА активно работают со снайперами по дронам противника. Первые засекают их и передают информацию снайперам, а последние начинают охоту. Прежде всего, пытаются поразить тяжелый бандеровский дрон "Баба-Яга" – даже не из-за того, что тот способен сбрасывать на головы наших пацанов боеприпасы, а потому что он разбрасывает в зоне передвижения наших подразделений дроны-ждуны, которые усложняют наши передвижения. К тому же "Баба-Яга" является носителем Starlink", - рассказал изданию Украина.ру старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, ополченец первой волны и волонтер.
По его словам, ситуация с освобождением Доброполья, города, который стоит на пути российской армии, стремящейся охватить "пояс крепостей" с западного фланга, развивается успешно.
Отработка боевого слаживания военнослужащими 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки Центр - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
30 сентября, 17:05
51-я гвардейская Донецкая армия: главная боевая сила ДонбассаВ среду, 30 сентября, исполняется четыре года со дня присоединения Донбасса к России. Вне всякого сомнения, большую роль в том, что Донецкая Народная и Луганская Народная Республики смогли отстоять свою независимость, сыграли 1-й корпус ДНР и 2-й корпус ЛНР. После воссоединения с РФ они были преобразованы в 51-ю и 3-ю армии в составе ВС России
За прошедшие сутки зачищено 286 зданий, в том числе и три производственных.
"Продолжается зачистка шахты "Добропольская". Почему так долго? Надо понимать, как устроена шахта: это сочетание подземных коммуникаций с наземными. Наши зачищают наземные здания, а противник может пройти по подземному тоннелю или по канализации и выйти к нам в тыл и ударить. Там же может пройти и оператор БПЛА и запустить по нам FPV-дрон, а потом спрятаться. Кстати, одно из известных наших подразделений, название которого не хочу называть, с помощью большого компьютера с использованием ИИ выявляет в Славянско-Краматорской агломерации точки, где находятся расчёты операторов вражеских БПЛА", - сообщил Матюшин.
Они просто анализируют всю информацию со снимков, сделанную в этом районе со спутников и с дронов. Потом передают ее смежникам – артиллеристам или расчетам дронов, которые и уничтожают вражеский пункт, подытожил он.
Читайте также статью Александра Чаленко Добропольский фронт: бои на шахте Ахметова*, кругом дроны и поверженные бандеровцы
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ЭксклюзивКраматорскСлавянскДружковкаАлександр "Варяг" МатюшинАлександр ЧаленкоБПЛАдроны
 
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