Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Почти половина американцев выступили за сокращение помощи Украине от властей США, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute.
По его результатам, 49 процентов респондентов высказались за сокращение поддержки Киева со стороны Вашингтона, 25 процентов из них заявили, что они бы решительно поддержали уменьшение помощи.
Также 40 процентов опрошенных считают, что политика президента США Джо Байдена привела к росту цен в стране.
Москва также много раз подчеркивала, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО.
Подробнее о вмешательстве НАТО в конфликт - в материале За какие регионы Украины НАТО будет цепляться любой ценой и ждать ли большой войны – Прозоров на сайте Украина.ру.