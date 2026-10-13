"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет" - 13.10.2026 Украина.ру
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"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет"
"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет" - 13.10.2026 Украина.ру
"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет"
Полное покрытие "Рассвета" обещают только к 2030 году — на орбиту планируется вывести до 300 спутников. С каждым запуском партии эффективность системы будет повышаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-10-13T18:30
2026-10-13T18:30
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В начале сентября 2026 года в интервью британскому изданию Financial Times Владмиир Зеленский заявил, что лично обращался к Дональду Трампу с просьбой помочь заблокировать российскую спутниковую систему "Рассвет".Отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли Россия в 2027 году использовать "Рассвет" так же эффективно, как ВСУ используют "Старлинк", Рожин заявил, что с каждым запуском партии спутников на орбиту эффективность группировки будет повышаться.По словам собеседника Украина.ру, на днях были представлены терминалы, которые можно использовать в местах с "загрязнённой" связью. "Это позволит нашим войскам более эффективно использовать наши закрытые системы связи и управления", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что как только у России появится относительно дешёвый терминал, который можно ставить на дроны и БЭКи, противник сразу же окажется в очень тяжёлой ситуации. "Они это понимают. Отсюда вот эти вопли с призывами заблокировать "Рассвет", — уточнил Рожин.Он добавил, что каждая ракета-носитель, которая выводит 10-20 таких спутников, — это уже серьёзный удар по Украине. "Повторюсь, каждая ракета-носитель, которая выводит 10-20 таких спутников – это уже серьезный удар по Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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"Удар по Украине": Рожин о том, почему Зеленский в панике требует заблокировать "Рассвет"

18:30 13.10.2026
 
© Фото : 1440.space
- РИА Новости, 1920, 13.10.2026
© Фото : 1440.space
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Полное покрытие "Рассвета" обещают только к 2030 году — на орбиту планируется вывести до 300 спутников. С каждым запуском партии эффективность системы будет повышаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
В начале сентября 2026 года в интервью британскому изданию Financial Times Владмиир Зеленский заявил, что лично обращался к Дональду Трампу с просьбой помочь заблокировать российскую спутниковую систему "Рассвет".
Отвечая на вопрос журналиста о том, сможет ли Россия в 2027 году использовать "Рассвет" так же эффективно, как ВСУ используют "Старлинк", Рожин заявил, что с каждым запуском партии спутников на орбиту эффективность группировки будет повышаться.
По словам собеседника Украина.ру, на днях были представлены терминалы, которые можно использовать в местах с "загрязнённой" связью. "Это позволит нашим войскам более эффективно использовать наши закрытые системы связи и управления", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что как только у России появится относительно дешёвый терминал, который можно ставить на дроны и БЭКи, противник сразу же окажется в очень тяжёлой ситуации. "Они это понимают. Отсюда вот эти вопли с призывами заблокировать "Рассвет", — уточнил Рожин.
Он добавил, что каждая ракета-носитель, которая выводит 10-20 таких спутников, — это уже серьёзный удар по Украине. "Повторюсь, каждая ракета-носитель, которая выводит 10-20 таких спутников – это уже серьезный удар по Украине", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия наносит такие удары по Украине, чтобы Европа не смогла вести с ней войну на истощение" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Александр Перенджиев: Удары по мостам разрушают систему войны с Россией, которую создали Украина и Запад" в дзен-канале Украина.ру.
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