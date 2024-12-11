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Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара

Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара - 11.12.2024 Украина.ру

Александр Тиханский: "Орешник" в Белоруссии оголил Европу на пять лет, а ВСУ затаились для узкого удара

Нам в отношениях с Западом и дальше надо опираться на мягкую силу. Размещение "Орешника" и тактического ядерного оружия в Беларуси – это и есть мягкая сила. Мы показываем, что на любые неадекватные действия противника мы ответим достойно, считает военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский

2024-12-11T06:30

2024-12-11T06:30

2024-12-11T06:30

интервью

белоруссия

россия

сирия

башар асад

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

"орешник"

дональд трамп

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что "Орешник" можно будет разместить в Белоруссии во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска. По словам президента России, чем меньше дальность этой ракеты, тем больше мощность ее боевой части.- Александр Иванович, поясните, пожалуйста, в формате ликбеза, что сейчас из таких стратегических штук уже расположено на территории Белоруссии? Я имею в виду единую систему ПВО, носители для тактического ядерного оружия и прочее.- Сейчас на территории Беларуси действует Региональная группировка войск Союзного государства, которая включает в себя все ВС РБ, Западный военный округ и Балтийский флот.До последнего момента основным дальнобойным оружием белорусских войск был "Полонез" с дальностью поражения в 300 километров (от Бреста до Варшавы 220 километров) и "Искандер" с дальность поражения в 500 километров. С прибытием на нашу территорию российского тактического ядерного оружия его носителями стали "Искандеры", штурмовики Су-25, а также ствольная артиллерия и крупнокалиберный миномет "Тюльпан".А с размещением в Беларуси "Орешника" Европа остается фактически голой. Потому что ни одно из средств натовских ПВО не могут перехватывать эти ракеты. Поэтому мы можем применять "Орешник" без ядерных боеприпасов, и любые действия вероятного противника будут замедляться во времени.Сейчас Америка обнародовала планы по размещению ракет среднего радиуса действия в Европе ("Томагавки"). Но дело в том, что "Томагавки" просто не успеют долететь до границ Союзного государства, потому что их пусковые установки будут уничтожены "Орешником". Перезарядки уже не будет.Это самый важный геополитический момент: Европа должна понять, что в ближайшие пять лет она не защищена. Тем самым мы сможем минимизировать военные угрозы с ее территории.- Когда было сказано, что именно Минск будет определять цели для "Орешника", что имелось в виду?- Это значит, что целеуказания будет давать белорусский генштаб. При этом сам "Орешник" будет находиться в составе РВСН России.Сейчас для его размещения планируется открыть 30 площадок на границе с Польшей, чтобы уменьшить подлетное время до целей в Европы. При этом, как я уже сказал, цели будет определять белорусский генштаб. Это дает возможность всей Региональной группировке войск со штабом в Минске в кратчайшие сроки нанести удар и ослабить возможности противника.Это очень важно.- Поможет ли нам это решение защититься от ползучей эскалации Запада?- Этот вопрос можно разделить на две части: военную и политическую.Сейчас политики стран Европы довольно далеко заходят в своих агрессивных речах, но военные этих стран начинают своих политиков осаживать. Потому что войну начинают политики, но ведут ее военные. Надеюсь, что европейские политики скажут своему начальству: "С этим нельзя играть. Нельзя провоцировать военную составляющую Союзного государства, потому что это приведет к эскалации, а потом – к войне".- Успеем ли мы продержаться в 2025 году и не допустить военных провокаций со стороны Запада?- Надеюсь, что постепенно до наших соседей дойдет мысль, что мы можем нанести им неприемлемый ущерб, который невозможно будет восстановить, и это сделает их договороспособными. И некоторые политики на Западе понимают, что с Россией надо договариваться, потому что иначе это будет война. Хотя как раньше уже точно не будет. Если раньше мы думали, что можно построить единое пространство безопасности в Европе от "Лиссабона до Владивостока", то теперь мы его можем построить лишь на территории от Бреста до Владивостока.На Трампа рассчитывать тоже не следует. Когда он был президентом, именно он инициировал выход США из договоров о ракетах средней и малой дальности и об открытом небе. И он был самым ярым сторонником санкций. Вряд ли он и его команда за четыре года сильно изменились.Нам в отношениях с Западом и дальше надо опираться на мягкую силу. Размещение "Орешника" и тактического ядерного оружия в Беларуси – это и есть мягкая сила. Мы показываем, что на любые неадекватные действия вероятного противника мы ответим достойно.- А крах режима Асада в Сирии повлияет на переговорные позиции сторон?- Да, есть точка зрения, что кризис в Сирии может служить в качестве инструмента давления на Россию в переговорах по Украине, но напрямую я бы эти вещи не связывал. Вопрос лишь в том, сохранятся ли там российские базы. Пока боевики понимают, что им придется договариваться с Москвой и что эти базы должны остаться. Да, ситуация в Сирии может иметь значение для будущего пакета "договорняков", но на военно-политическую обстановку у северо-западных границ Союзного государства она не повлияет.- А вы разделяете точку зрения востоковедов, что от выхода России к Средиземному морю напрямую зависит безопасность Крыма?- Напрямую не зависит, а косвенно – зависит.Во-первых, базы в Сирии были логистическим хабом или аэродромом подскока, которые помогали России снабжать Африканский корпус. Если этих баз не будет, это может сказаться на активности Москвы в Африке.Во-вторых, если Турция усилится в Сирии, то она может получить выход к Средиземному морю. И учитывая, что Анкара ведет себя в Черном море не всегда адекватно, это может создать для Крыма определенные проблемы.Но, судя по тому, что группировки, которые ставили своей целью взятие Дамаска и свержение Асада, сейчас воюют между собой (проамериканские курды и протурецкие ХТШ*), напрямую на безопасность Крыма это не повлияет.Более того, если Турция спровоцировала такую смену власти в Сирии, ей эту Сирию придется кормить. В 2010х годах в Турцию ушли около 3 миллионов сирийских беженцев, и сейчас может повториться такая же ситуация. Если курды еще могут себя территориально обезопасить, то куда идти алавитам и друзам?Кстати, Израиль уже использует в качестве предлога для захода на территорию Сирии именно защиту друзов.Короче говоря, в Сирии замешано слишком много сил, чтобы можно было прийти к компромиссу. Эта ситуация там надолго. Эта латентная межрелигиозная и этническая война, а также столкновения прокси США, Израиля и Турции продолжится.- Переходим к обстановке к зоне СВО. Ожидаете ли вы наступления киевского режима на Брянско-Гомельском направлении, учитывая, что наши войска поджимают ВСУ в Курахово и подрезают их выступ в Курской области?- Ничего нельзя исключать.На сегодняшний день ВСУ вдоль границы с Белоруссией положили свыше миллиона мин. То есть они сами себя решили обезопасить. Их группировка "Север" понемногу тает. Раньше эту группировку использовали для ротации. Бригада уходила с фронта, пополнялась людьми, вооружением и возвращалась обратно через три-четыре месяца. Потом этот срок сократили до месяца, потом до двух недель, а сейчас оттуда забирают подразделения и не возвращают обратно.Но где-то сконцентрироваться и нанести узкий удар они еще могут. И если крыса, загнанная в угол, бросается в лицо, то и они могут все, что угодно. Последнее время много говорили о создании грязной бомбы, они уже давно применяют химическое оружие, пусть и нарывного действия. Они идут на все более тяжкие действия военного характера, даже не в военных целях, а в политических, чтобы заявить о себе.Но ситуация на фронте очень плоха для ВСУ. Точка бифуркации пройдена. Вопрос в том, когда накопленная критическая масса приведет к обрушению всего фронта. Небольшие темпы наступления российской армии, где 300 метров, где километр, как раз накапливают это напряжение, подобно снежному кому, который чем тяжелее, тем быстрее катится с горы. Сегодня нет ни одного участка фронта, где ВСУ могли бы заявить, что имеют какой-то успех.Многие предрекают окончательный крах к новому году, но я так не думаю. Режим Байдена активно начинает снабжать ВСУ. Период времени до инаугурации Трампа они используют по полной. ВСУ ни в чем, по крайней мере, до февраля не будут чувствовать недостатка. Приведу пример. Только три дня назад Украина получила 847 зенитных ракет к системе Patriot. Во всей Европе их около тысячи, а только Украина получила более 800.Поэтому Вашингтон пытается забить Украину оружием, потому что неизвестно, что будет, когда к власти придет Трамп. Хотя надеяться на то, что дедушка Трамп придет и все разрулит, нельзя. Это попросту невозможно.- А белорусская армия проводила учения в последнее время, которые были направлены на отражение гипотетической атаки Украины?- Уже более 10 лет вся войсковая учеба в Белоруссии рассчитана на работу в рамках единой задачи. Это отражение удара вероятного противника и последующие боевые действия в плотном режиме. Поэтому из режима проверки боеготовности белорусские вооруженные силы не выходят.Мало того, постоянно идут учения на территории Белоруссии, России и в рамках ОДКБ по этому сценарию в рамках единой задачи. Это повышение обороноспособности в рамках Союзного государства. Региональный штаб вооруженных сил работает в круглосуточном режиме, поскольку мы понимаем, что самое больное место НАТО — это Белорусский балкон. Так этот выступ нашей территории называется в документах Генштаба Войска Польского.И волнует то, что между Белоруссией и Калининградской областью лежит так называемый Сувалкский коридор порядка 60 километров. Хотя на самом деле, его длина около 100 километров, поскольку дорог там нет.Они предполагают, что по этой перемычке пойдут войска Белоруссии или России, чтобы изолировать анклав прибалтийских государств. Тогда останется только морской путь. Возможно, там что-то и есть интересное для наших генштабистов.- Вероятное повторное использование территории Белоруссии для удара на Киев в 2025 году – это военный вопрос или политический?- Мы всю нашу беседу разделяем военные и политические вопросы.Судя по тому, как сейчас армия России работает на линии соприкосновения, активность на Киевском направлении не даст ей преимуществ оперативно-стратегического плана. Только в тактическом. А с политическое точки зрения сейчас гораздо более значимо полное освобождение Курской области. Судя по всему, после 20 января Трамп попытается начать какие-то переговоры по Украине. И Москва заинтересована в том, чтобы международно-признанные российские территории были освобождены. Хотя освобождение Донбасса, Херсона и Запорожья тоже никто не отменял.*"Хайят Тахрир аль-Шам" (ХТШ) - террористическая организация, запрещена в РФ.О других сценариях СВО - в комментарии Евгения Ющука о заявлении главы СВР: Видимо, мирные переговоры по Украине близятся к финалу

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Кирилл Курбатов

интервью, белоруссия, россия, сирия, башар асад, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, "орешник", дональд трамп, турция, украина, курская область