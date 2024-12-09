https://ukraina.ru/20241209/1059523652.html

"ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине

"ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине - 09.12.2024 Украина.ру

"ВСУ могут сломаться еще до весны": Дикий о проблемах с мобилизацией на Украине

Вооруженные силы России сделали ставку на то, что они сломают ВСУ этой зимой. И теперь единственный вариант ВСУ устоять на ногах к следующему году — "выдержать зимний натиск ВС РФ", а без мобилизационного резерва Украины этого сделать не получится. Об этом 9 декабря в эфире "Radio NV" заявил бывший командир "Айдара"* Евгений Дикий

2024-12-09T18:02

2024-12-09T18:02

2024-12-09T18:02

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По его словам, ситуация с пополнением личного состава у ВСУ сейчас сложная. Он отметил, что Украина более двух лет "как следует" не пополняла состав ВСУ, и именно поэтому сейчас она имеет проблемы с нехваткой бойцов.Ранее Дикий заявил, что Украина мобилизует меньше людей, чем теряет на поле боя. По его словам, к санитарным потерям относят погибших и раненых, которые на длительное время выбывают из рядов ВСУ."Мы их теряем в полтора раза больше, чем за это время вместе с добровольным рекрутингом и мобилизацией набираем им на замену. И так ситуация становится критической", — подчеркнул он."Мёртвые души", ВИЧ и психические болезни и грядущие проблемы ВСУВ этом году Дикий также попал в скандал, связанный с государственными тратами на исследования Антарктиды, которые составили 11 млн долларов. Деньги при этом пошли не только на научную деятельность, но и на усиленный паек для ученых – красную икру и разнообразные вина. Дикий при этом был руководителем исследований. Пингвины бандеровца Дикого: украинские националисты нашли в Антарктиде золотую жилуНа минувшей неделе американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.В прошлом месяце Верховная Рада Украины рассматривала законопроект о дезертирстве. Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.Подробнее об этом — в материале Украинских дезертиров простят, если они быстро одумаются — депутат РадыДругие темы: Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих* Запрещенная в РФ террористическая организация

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новости, украина, россия, евгений дикий, вооруженные силы украины, вс рф, потери всу