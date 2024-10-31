https://ukraina.ru/20241031/1058500402.html

"Мёртвые души", ВИЧ и психические болезни и грядущие проблемы ВСУ. Главное на Украине на утро 31 октября

"Мёртвые души", ВИЧ и психические болезни и грядущие проблемы ВСУ. Главное на Украине на утро 31 октября - 31.10.2024 Украина.ру

"Мёртвые души", ВИЧ и психические болезни и грядущие проблемы ВСУ. Главное на Украине на утро 31 октября

Украинский военнопленный рассказал о том, что происходит в ВСУ. Украинские СМИ сообщают о новых проблемах украинских военных

2024-10-31T09:49

2024-10-31T09:49

2024-10-31T12:42

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Как рассказал РИА "Новости" военнопленный, бывший офицер украинской армии, служивший в подразделении мобилизованных заключенных, Роберт Погорелов, в ВСУ есть роты с "мёртвыми душами"."Батальон из 120 человек, рота - восемь человек, она искусственно надута, то есть, насколько я понимаю, списывалось оружие, зарабатывались деньги, много без вести пропавших, там есть тоже манипуляции с документацией, об этом мало кто говорит, но это имеет место быть… офицеры, конечно, умалчивают, особенно те, кто в теме, и в доле, скажем так, мертвые души, реально - второй том "Мёртвых душ"", - отметил Погорелов.По его словам, офицеры зарабатывают на погибших, продолжая получать за них зарплату. Так же списывается и продается техника.Кроме того, рассказал Погорелов, Украина мобилизует людей с ВИЧ и психическими заболеваниями."ВИЧ-инфицированные, там с такими болячками, есть психиатрически нездоровые люди, когда у человека рот открыт и он начинает себя вести иногда, сказать неадекватно — это сказать ничего… ему выдают оружие, ему выдают форму", — вспомнил Погорелов.С его слов, люди с психическими расстройствами не только выходили в караульную службу, но и охраняли оружие, выходили на боевые задачи.Также Погорелов рассказал об одном из множества случаев в его подразделении, когда мобилизованный заключенный самовольно ушёл закупиться алкоголем, а потом уснул пьяным в лесопосадке, при этом всё подразделение искало его в течение ночи."И командиры кричали: "Пока вы его не найдёте, не ложитесь спать", и мы там сутками бегали за каким-то идиотом", — пожаловался военнопленный.Тем временем западные журналисты обратили внимание на насильственную мобилизацию на Украине."Там (на Украине. — Ред.) был проведён опрос 5 тыс. украинцев. Вопрос: "Что вас беспокоит больше всего?" И 30% опрошенных сказали, что коррупция, которая царит здесь, причиняет им больше всего вреда. На втором месте сразу же идёт мобилизация в украинскую армию. 17% говорят, что это невыносимо. Я постоянно видел эти видео из Москвы, где так называемый ТЦК, рекрутинговый центр, запихивает людей в автобусы и почти произвольно набирает их на улице. И я думал, что это просто российская пропаганда, но это не так. На самом деле, это большая проблема. Эти рейды происходят в клубах, фитнес-центрах, ресторанах, на концертах. И это касается всех тех мужчин, которые получили уведомление о призыве, но не подчинились. На них буквально охотятся. И это большая проблема, которая вызывает у многих украинцев крайне неприятные ощущения", - рассказал журналист Die Welt Кристоф Ваннер.Позднее телеграм-канал "Папочка канцлера", ведущий мониторинг немецких СМИ, указал, что видео с комментарием журналиста уже удалили из YouTube-канала этого немецкого медиа."Умеют-таки в правду на немецком ТВ, но это, видимо, временная акция — с YouTube запись уже удалили", - указывалось в записи телеграм-канала.Сложившаяся ситуация является одной из причин массового дезертирства из украинской армии. Как заявила 29 октября народный депутат от группы "За будущее" Анна Скороход, на Украине зарегистрировано более 100 тыс. военных, отправившихся в СОЧ (самовольное оставление части, СОЧ, укр. - СЗЧ. — Ред.).По её словам, многие из дезертиров задаются вопросом: почему они должны воевать, в то время как более квалифицированные военные остаются в тылу."Почему я, работник СТО месяц назад, должен сидеть в окопе, пока все наши большие военные офицеры сидят в тылу?" - объяснила Скороход мотивацию дезертиров.Однако ещё в сентябре журналист и военнослужащий ВСУ Владимир Бойко приводил другие данные."Народный электорат просто не в курсе реальной ситуации на фронте. На самом деле 80 тыс. (точнее, 78330) – это как раз количество возбужденных в ЕРДР уголовных дел по статьям 407, 408 УК Украины. А число дезертиров уже приближается к 200 тыс.", - писал Бойко тогда в соцсетях, комментируя публикации в СМИ.Такие же данные в конце октября называл популярный на Украине телеграм-канал "Резидент"."Наш источник в ОП заявил, что сейчас цифра военных ушедших в СЗЧ превышает 200 тысяч, но власть боится публично называть количество, чтобы не вызвать эффект домино и окончательно не деморализовать ВСУ", - указывалось в публикации канала 30 октября.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - оценил происходящее с дезертирством как катастрофу."Сейчас все говорят про растущую катастрофу - дезертирства из ВСУ (СЗЧ). Все приводят реально страшные цифры. При этом Банковая пытается решить проблему - репрессиями и запугиванием украинцев. В долгосрочной перспективе - это будет иметь катастрофические последствия. В январе этого года мы указывали, что тренд дезертирства набирает оборотов и к осени достигнет катастрофических показателей. Что, впрочем, сейчас и происходит. Мы, как обычно, первые инсайдили о проблеме", - писал 30 октября телеграм-канал.Авторы сообщили о ещё одной пугающей тенденции."Одну тему, которую сейчас офисным ещё удается замолчать - это отказ солдат/отделений/взводов и даже целых рот, выдвигаться на ноль. Отказы увеличились в разы. Также увеличилось самовольное бегство с позиций целых рот и т. д. Они просто уходят с позиций. Не ждут, когда штабные крысы дадут приказ на отступление. Это будет следующий тренд, который скоро все начнут обсуждать. Всему виной ошибочная стратегия Офиса президента", - указывалось в публикации "Легитимного".При этом бывший командир "Айдара" (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Евгений Дикий заявил, что Украина мобилизует меньше людей, чем теряет на поле боя."Мы сейчас набираем в полтора раза меньше [людей], чем наши санитарные потери за такой же месяц", — сказал Дикий в эфире Radio NV.По его словам, к санитарным потерям относят погибших и раненых, которые на длительное время выбывают из рядов ВСУ."Мы их теряем в полтора раза больше, чем за это время вместе с добровольным рекрутингом и мобилизацией набираем им на замену. И так ситуация становится критической", — подчеркнул он.При этом, по данным украинских экспертов, реальное количество убитых и раненых украинских бойцов уже давно превысило полмиллиона человек."По мнению ряда независимых военных экспертов и OSINT-аналитиков, реальное число убитых и раненых на поле боя с украинской стороны давно превысило полмиллиона человек, а территориальные потери растут с каждым днем. Причем именно "курская авантюра" Зеленского существенно ускорила этот процесс вместо того, чтобы его замедлить. При этом украинская власть продолжает замалчивать данные о потерях ВСУ на поле боя, а когда об этом все же приходится говорить, приводит заведомо неправдивые и крайне заниженные цифры. В ход идут любые уловки: объявление погибших "пропавшими без вести", обвинение в распространении российских нарративов тех, кто сообщает данные о потерях ВСУ, хоть сколь-либо приближенные к реальности и т. п.", - писал вечером 30 октября телеграм-канал "Резидент".По данным авторов канала, потери ВСУ в одной Курской области приближаются к 30 тыс. человек, "и это не тероборона, а лучше подразделения".О происходящем на фронте — в интервью Александра Чаленко с донецким волонтёром Еленой Бобковой "Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года".

https://ukraina.ru/20241030/1058490375.html

https://ukraina.ru/20241030/1058477191.html

https://ukraina.ru/20241030/1058466783.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, евгений дикий, вооруженные силы украины, "за будущее"