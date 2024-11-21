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Украинских дезертиров простят, если они быстро одумаются — депутат Рады

Украинских дезертиров простят, если они быстро одумаются — депутат Рады - 21.11.2024 Украина.ру

Украинских дезертиров простят, если они быстро одумаются — депутат Рады

Верховная Рада Украины 21 ноября приняла во втором чтении законопроект о дезертирстве. Об этом сообщила в телеграм-канале народный депутат Ирина Геращенко

2024-11-21T13:38

2024-11-21T13:38

2024-11-21T13:38

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дезертирство

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В первом чтении его приняли в октябре 2024 года."Верховная Рада в целом поддержала изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе". Предлагается, что по решению командира во время военного положения военная служба для тех, кто самовольно оставил часть, может быть возобновлена после их возвращения. Этот законопроект поддержали 253 депутата", - написала Геращенко.Согласно документу, военные, которые добровольно вернутся на службу в течение 72 часов, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Ранее юрист украинского центра оказания поддержки ветеранам и их семьям Роман Лихачев рассказал, что с 2022 года на Украине зафиксировано свыше 100 тысяч случаев самовольного оставления части.Подробнее о проблемах ВСУ - в материале Неадекватное управление войсками и дезертирство: с чем связаны фронтовые неудачи Украины на сайте Украина.ру.

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новости, ирина геращенко, украина, владимир зеленский, верховная рада, рада, дезертирство