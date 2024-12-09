Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих
14:53 09.12.2024 (обновлено: 15:10 09.12.2024)
За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек, а с начала контртеррористической операции более 39460 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованной 9 декабря сводке Минобороны России.
Информируя о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области, в министерстве отметили успешные действия войсковой группировки "Север". Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета", - сказано в официальном сообщении.
Общие потери противника на Курском направлении в Минобороны России оценили в более 39460 военнослужащих, 234 танка, 171 БМП, 123 БТР, 1241 боевую бронемашину, 1100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
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