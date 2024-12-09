Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих - 09.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241209/1059511241.html
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих - 09.12.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих
За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек, а с начала контртеррористической операции более 39460 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованной 9 декабря сводке Минобороны России.
2024-12-09T14:53
2024-12-09T15:10
новости
курская область
россия
владимир зеленский
дональд трамп
дмитрий песков
ск рф
нато
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954571_0:0:651:367_1920x0_80_0_0_a7eab3eaaed48eaba1cb13c3c85ca4b0.jpg
Информируя о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области, в министерстве отметили успешные действия войсковой группировки "Север". Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.Общие потери противника на Курском направлении в Минобороны России оценили в более 39460 военнослужащих, 234 танка, 171 БМП, 123 БТР, 1241 боевую бронемашину, 1100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Владимир Зеленский обсуждает возможность перемирия с Россией. Об этом рассказал Дональд Трамп по итогам визита в Париж. Подробности в публикации "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир Ранее на эту тему: Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров До этого Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057954571_0:0:547:410_1920x0_80_0_0_7b19629ee32fba9ea8b1d7491bd96f04.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, ск рф, нато, кто
Новости, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, СК РФ, НАТО, КТО

Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих

14:53 09.12.2024 (обновлено: 15:10 09.12.2024)
 
Читать в
ДзенTelegram
За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек, а с начала контртеррористической операции более 39460 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованной 9 декабря сводке Минобороны России.
Информируя о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области, в министерстве отметили успешные действия войсковой группировки "Север". Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово.
Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены два танка, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля и три миномета", - сказано в официальном сообщении.
Общие потери противника на Курском направлении в Минобороны России оценили в более 39460 военнослужащих, 234 танка, 171 БМП, 123 БТР, 1241 боевую бронемашину, 1100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Тем временем Владимир Зеленский обсуждает возможность перемирия с Россией. Об этом рассказал Дональд Трамп по итогам визита в Париж. Подробности в публикации "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир
Ранее на эту тему: Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров
До этого Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДмитрий ПесковСК РФНАТОКТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40Военный эксперт Сергей Сазонов: Армия России загоняет ВСУ в Суджанский котел в Курской области
16:36День Героев Отечества: Александр Суворов –великий полководец Новороссии
16:31Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине
16:30Зеленский рассказал, что поможет завершить СВО
16:12Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО обсудит с Байденом, а от Трампа "ничего не зависит"
16:07Дэвид Пердью – это звучит гордо. В Китай от США послом поедет "неоднозначный бизнесмен"
16:01Генерал Зальцман: командующий Танкоградом
16:01"Еще чуть-чуть": Кадыров о том, когда российская армия добьет ВСУ
15:44Спектакль удался, но каким будет продолжение? Нотр-Дам, Трамп, Макрон, Зеленский и другие
15:29ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро
15:23Перекрыли пути передачи: ВС России ударили по объектам для поставок ВСУ западной техники
15:17МИД РФ: Москва открыта для переговоров по Украине, в отличии от киевского режима
14:53Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих
14:29Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу
14:28"Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов
14:06При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый
14:03Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа
14:03Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев
13:54МВД Украины разрешило "бусификацию" без привлечения полиции
13:21ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии
Лента новостейМолния