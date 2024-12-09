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Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих

Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих - 09.12.2024 Украина.ру

Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 39,5 тыс военнослужащих

За минувшие сутки потери ВСУ на Курском направлении превысили 200 человек, а с начала контртеррористической операции более 39460 военнослужащих. Об этом говорится в опубликованной 9 декабря сводке Минобороны России.

2024-12-09T14:53

2024-12-09T14:53

2024-12-09T15:10

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Информируя о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области, в министерстве отметили успешные действия войсковой группировки "Север". Её подразделения нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово.Ударами авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Казачья Локня, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.Общие потери противника на Курском направлении в Минобороны России оценили в более 39460 военнослужащих, 234 танка, 171 БМП, 123 БТР, 1241 боевую бронемашину, 1100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем Владимир Зеленский обсуждает возможность перемирия с Россией. Об этом рассказал Дональд Трамп по итогам визита в Париж. Подробности в публикации "Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир Ранее на эту тему: Песков: Киев терпит поражение, но отказывается от переговоров До этого Песков заявил о скорой развязке ситуации в Курской области

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новости, курская область, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий песков, ск рф, нато, кто