https://ukraina.ru/20240527/1055308627.html

Пингвины бандеровца Дикого: украинские националисты нашли в Антарктиде золотую жилу

Пингвины бандеровца Дикого: украинские националисты нашли в Антарктиде золотую жилу - 27.05.2024 Украина.ру

Пингвины бандеровца Дикого: украинские националисты нашли в Антарктиде золотую жилу

На Украине вспыхнул новый скандал. В соцсетях обсуждают государственные траты на исследования Антарктиды, которые в этом году составили 11 млн долларов. Деньги при этом выделяются не только на научную деятельность, но и на усиленный паёк для ученых – красную икру и разнообразные вина. Заправляет этим всем одиозный националист Евгений Дикий

2024-05-27T13:17

2024-05-27T13:17

2024-05-27T13:21

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украина

антарктида

евгений дикий

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Антарктический "секонд-хенд"После обретения независимости, Украина решила обозначить свое присутствие в Антарктиде. Проблема заключалась в том, что большинство станций на самом южном континенте, принадлежащих ранее Советскому Союзу, отошли РФ, а строительство такого объекта с нуля Киев позволить себе не мог.Начался поиск вариантов, Британия предложила Украине забрать себе станцию "Фарадей", которую построили еще в середине 1930-х и капитально модернизировали в 1970-1980-х гг. Британцы посчитали, что держать эту станцию на своем балансе себе дороже – сложная ледовая обстановка неоднократно затрудняла доставку туда ученых и создавала массу проблем.Украину, рассматривающую свое появление в Антарктиде, прежде всего, как политический шаг, такое положение вещей не смутило и в итоге стороны ударили по рукам. Стоимость станции составила символический один фунт. "Фарадея" переименовали в "Академика Вернадского". В 1996 году станция окончательно перешла под управление украинских ученых.Любопытный факт – по первоначальному договору специалисты с Украины должны были делиться результатами всех своих исследований с британскими коллегами. По некоторым данным, это соглашение действует и по сей день. Иными словами, британцы переложили на Украину содержание станции и экспедиций, но продолжают пользоваться их трудами.На сегодняшний день на станции зимуют 12 человек. Участников экспедиций доставляют на место морем из Чили. До недавнего времени этот процесс обычного происходил при помощи рыболовецких суден, которые арендовала Украина в целях экономии, однако несколько лет назад от этой практики решили отказаться и снабдить полярников собственным научным кораблем.За помощью опять обратились к британцам и снова те решили со скидкой сбыть Киеву своей неликвид – на этот раз полярное исследовательское судно "Джеймс Кларк Росс", которое к моменту продажи в 2021 году находилось в эксплуатации 30 лет. Изначально продать его хотели за 10 тыс. долларов, однако сторговались на сумму в два раза меньшую.После продажи судно встречал лично президент Украины Владимир Зеленский.В 2022 году переименованное в "Ноосферу" судно отправилось в свой первый рейс, однако до конечного порта Одесса оно не дошло из-за боевых действий и до сих пор пребывает вдали от берегов Украины.Бандеризация АнтарктидыОфициально украинские ученые занимаются в Антарктике целым рядом исследований, ставят опыты и эксперименты, публикуют в соцсетях фотографии и видео с пингвинами. Так продолжалось до 2014 года, когда после Майдана Украина впала в националистический угар, который добрался и до "Академика Вернадского".В прошлом году участники антарктической экспедиции решили "дерусифицировать" свою станцию. Решительную борьбу объявили всем русскоязычным табличкам и указателям. Так, Кировоград заменили на Кропивницкий, а написание Одессы и Винницы исправили на украинский манер.Более того, к указателям добавили Мариуполь и Бучу."Наверное, никогда еще станция не слышала сколько возгласов "Слава Украине" с проходивших мимо лодок и судов. Возгласов с разными акцентами, но с единодушной поддержкой", - рассказывал тогда один из украинских ученых.Кроме языкового вопроса, решили на "Вернадском" и вопрос религиозный. В 2011 году тогдашний архиепископ Львовский и Галицкий канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Августин (Маркевич) освятил там храм-часовню в честь святого равноапостольного князя Владимира. Спустя восемь лет этот храм отобрали в пользу раскольнической Православной церкви Украины.Кроме того, в угоду политике украинские полярники остановили все контакты с россиянами.В Антарктиду транзитом через ЧечнюВ 2018 году Национальный антарктический научный центр Украины, отвечающий за работу станции возглавил Евгений Дикий – выпускник биологического факультета Киевского национального университета им. Шевченко.Наукой Дикий занимался не всегда. Еще на пятом курсе он прервал учебу и отправился в середине 1990-х в Чечню. Там он якобы занимался журналистикой, однако будущий ученый не скрывает, что выполнял и задания украинских националистов, которые воевали на стороне боевиков против российской армии."Я готовил репортажи, а для этого приходилось бывать по обе стороны - на контролируемой чеченцами и контролируемой русскими. То есть, можно сказать, что я выполнял и определенные разведывательные функции, в том числе и для наших (украинских наемников-националистов - ред.), которые там воевали. Но в боевых действиях там я не участвовал", - утверждал Дикий.В сети в открытом доступе можно найти фотографию националиста с автоматом в Чечне. На ней он запечатлен вместе с Александром Музычко (Сашко Белый) - известным украинским националистом, воевавшим в Чечне, а затем ставшим одним из "героев" Евромайдана, был убит в 2014 году.Десять лет назад Дикий уже без всякой "журналистской крыши" отправился добровольцем в батальон "Айдар"*. Участвовал в боевых действиях на территории Луганской области. По официальной версии, Дикий был комиссован после ранения.После начала российской военной спецоперации на Украине Дикий обрел новую популярность как частый гость всевозможных программ, где он выступает в роли спикера.Бывший "айдаровец" - убежденный сторонник всеобщей мобилизации, о чем неоднократно заявлял в эфирах.Миллионы на алкогольСам же Дикий менять кресло главы арктического центра на место в окопах не спешит. Напротив, под его организацию выделяют все больше и больше денег.В этом году станция "Академик Вернадский" обойдется украинскому бюджету в более, чем 11 млн долларов.Примечательно то, на что, в том числе, пойдут эти деньги. Так, определенная часть этой суммы будет потрачена на питание 12 полярников. Для них закупят: 168 бутылок красного вина, 112 бутылок белого и еще 28 бутылок игристого вина. Кроме этого, для ученых приобретут почти 140 кг различного шоколада и батончиков, больше 20 кг конфет и 4 кг красной икры.Тендер на обслуживание украинской станции выиграла компания из Эстонии.За прошлый год арктический центр Дикого потратил на закупки более 27 млн долларов.Такие траты на научные экспедиции выглядят удивительно на фоне событий на Украине, где постоянно жалуются на недостаток финансирования армии, просят помощь у союзников, а население постоянно убеждают скидываться на очередной дрон для ВСУ.Впрочем, данный случай отнюдь не уникален. За время СВО на Украине не раз ловили бюджетные учреждения на странных закупках. Летом прошлого года Ровенская атомная электростанция объявила тендер на покупку 812 бутылок пива разных сортов. На эти цели предполагалось потратить 19,8 млн гривен (45,5 млн рублей).Особый цинизм заключается в том, что все эти факты особо никто и не скрывает, все тендеры размещены в открытом доступе на специальном портале.* - Деятельность организации запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, антарктида, евгений дикий, айдар