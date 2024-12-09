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ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро

ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро - 09.12.2024 Украина.ру

ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро

Вторая часть макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму свыше €4,2 млрд вскоре поступит в Киев. Об этом 9 декабря сообщил Совет ЕС.

2024-12-09T15:29

2024-12-09T15:29

2024-12-09T15:29

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"Украина вскоре получит более 4,2 млрд евро в виде средств после того, как Совет дал зеленый свет второму регулярному платежу грантов и кредитов в рамках Программы ЕС для Украины, чтобы поддержать макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сказано в официальном заявлении Совета ЕС.Решение о выделении средств нынешнему руководству Украины принято Советом Евросоюза в понедельник 9 декабря. Совет отметил, что Киев выполнил необходимые условия и реформы, предусмотренные в "Плане для Украины" для получения средств. Они будут выплачены из "Программы для Украины".Первая часть макрофинансовой помощи Евросоюза нынешнему руководству Украины была выплачена в августе (свыше €4,1 млрд). В ноябре Еврокомиссия рекомендовала перевести в Киев вторую часть."План для Украины" содержит намерения официального Киева провести реформы на пути к вступлению в ЕС на протяжении четырёх лет.Украина состоит в программе Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". В ней также участвуют Грузия и Молдавия. Эти три участницы заявили о стремлении вступить в ЕС и НАТО. Особое мнение по интеграции изначально выражали три участницы этой программы - Армения, Азербайджан и Белоруссия.В начале декабря сообщалось, что Киев подписал многомиллиардное кредитное соглашение с Евросоюзом Ранее в новостях: ЕС выделил Зеленскому €4,2 млрд, поощряя борьбу с коррупцией Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабря

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