ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро
Вторая часть макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму свыше €4,2 млрд вскоре поступит в Киев. Об этом 9 декабря сообщил Совет ЕС.
"Украина вскоре получит более 4,2 млрд евро в виде средств после того, как Совет дал зеленый свет второму регулярному платежу грантов и кредитов в рамках Программы ЕС для Украины, чтобы поддержать макрофинансовую стабильность Украины и функционирование ее государственного управления", - сказано в официальном заявлении Совета ЕС.
Решение о выделении средств нынешнему руководству Украины принято Советом Евросоюза в понедельник 9 декабря. Совет отметил, что Киев выполнил необходимые условия и реформы, предусмотренные в "Плане для Украины" для получения средств. Они будут выплачены из "Программы для Украины".
"Совет также подчеркнул важность выделения денег как можно скорее, учитывая сложную фискальную ситуацию на Украине",- сказано в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Первая часть макрофинансовой помощи Евросоюза нынешнему руководству Украины была выплачена в августе (свыше €4,1 млрд). В ноябре Еврокомиссия рекомендовала перевести в Киев вторую часть.
"План для Украины" содержит намерения официального Киева провести реформы на пути к вступлению в ЕС на протяжении четырёх лет.
Украина состоит в программе Евросоюза для шести постсоветских республик "Восточное партнёрство". В ней также участвуют Грузия и Молдавия. Эти три участницы заявили о стремлении вступить в ЕС и НАТО. Особое мнение по интеграции изначально выражали три участницы этой программы - Армения, Азербайджан и Белоруссия.
В начале декабря сообщалось, что Киев подписал многомиллиардное кредитное соглашение с Евросоюзом
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